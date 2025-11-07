เอาจริง! ปู มัณฑนา ฟ้องเพจดัง ทำเสียชื่อเสียง คู่กรณีสวน คล้ายเคส หนุ่ม กรรชัย

ปู มัณฑนา ไม่ทน แจ้งความเพจอีป้าข้างบ้าน เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน เสื่อมเสียชื่อเสียง ทนายชี้เข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ด้านเพจดัง ลั่น ถูกฟ้องเหมือน ลูกหมี-หนุ่ม กรรชัย
เกิดอะไรขึ้น? ปู มัณฑนา หิมะทองคำ โพสต์เดือดแจ้งความเพจ ‘อีป้าข้างบ้าน’ ผ่านเฟซบุ๊ก Pou Mantana ระบุข้อความว่า “วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2568) นักแสดงชื่อดัง ปู มัณฑนา พร้อม ทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน เดินทางเข้าแจ้งความที่ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เพื่อเอาผิดกับเพจชื่อดัง ‘อีป้าข้างบ้าน’ หลังพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจผิดในสังคมและทำให้ตนเองได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรง
ปู มัณฑนา เปิดใจหลังการแจ้งความว่า “อดทนมานาน แต่ครั้งนี้ขอใช้สิทธิตามกฎหมายจัดการให้ถึงที่สุด ข่าวที่ไม่จริงทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียงและจิตใจ วันนี้ขอเดินหน้าเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะ”
ด้าน ทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน ระบุว่า “พฤติกรรมลักษณะนี้เข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และอาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ การโพสต์ข้อมูลเท็จในพื้นที่สาธารณะย่อมต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย”
เหตุการณ์นี้สร้างแรงสั่นสะเทือนในโลกโซเชียล เนื่องจากเพจ ‘อีป้าข้างบ้าน’ มีผู้ติดตามจำนวนมาก และมักนำเสนอข่าวคนในวงการบันเทิงแบบร้อนแรง แต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะต้องเจอศึกใหญ่ เมื่อ ‘ปู มัณฑนา’ ประกาศลั่น — ‘ไม่ยอมอีกต่อไป!’
ขณะที่ เพจอีป้าข้างบ้าน ออกมาอัปเดตล่าสุด โพสต์ข้อความว่า “มีดาราดังท่านหนึ่ง ฟ้องอิป้าแล้วแม่ งื้อ..เค้าหาว่าเราทำเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง เหมือนตอนพี่ลูกหมี พี่หนุ่ม กรรชัยงี้ #อีป้าข้างบ้าน”
