อุกอาจ อดีตแข้งทีมชาติอังกฤษถูกโจรบุกปล้นบ้านครั้งที่ 2 ขณะอยู่กับครอบครัว
สื่อในอังกฤษรายงานว่า ราฮีม สเตอร์ลิ่ง แข้งส่วนเกินของเชลซี ถูกโจรบุกปล้นบ้านเป็นครั้งที่ 2 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่อยู่กับครอบครัว
สื่อเจ้าดังของอังกฤษอย่าง Telegraph Sport รายงานว่า ราฮีม สเตอร์ลิง (Raheem Sterling) อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษ ตกเป็นเหยื่อของการบุกรุกบ้านเป็นครั้งที่สอง โดยมีรายงานว่าเขาและครอบครัวอยู่ในบ้านพักที่เมืองเบิร์กเชียร์ (Berkshire) ในช่วงที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์บุกรุกดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา (8 พฤศจิกายน) เวลาประมาณ 18:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยเชื่อว่ามีชายสวมหน้ากากพยายามบุกเข้าไปในบ้านพักของนักเตะเชลซีรายนี้ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ของการโจมตียังไม่เป็นที่ชัดเจน
โฆษกของราฮีม สเตอร์ลิง ได้ยืนยันเหตุการณ์นี้และกล่าวว่า “เราขอยืนยันว่า ราฮีม สเตอร์ลิง ตกเป็นเหยื่อของการบุกรุกบ้านพักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ และเราขอยืนยันว่า เขากับลูกๆ อยู่ในบ้านในขณะนั้น แม้ว่าจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยขั้นสูงสุด แต่เราก็รู้สึกขอบคุณที่ยืนยันได้ว่าเขากับคนที่เขารักปลอดภัยดีทุกคน”
ขณะทางฟากของตำรวจเทมส์ วัลเลย์ (Thames Valley Police) ยืนยันว่าได้เริ่มดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดแล้ว
ก่อนหน้านี้ สเตอร์ลิง เคยประสบเหตุบ้านถูกปล้นครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2022 จากเหตุการณ์นั้นทำให้เขาต้องรีบเดินทางออกจากฐานฝึกซ้อมทีมชาติอังกฤษในกาตาร์ ขณะที่กำลังเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 เพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัว ก่อนจะกลับมาร่วมทีมทันก่อนรอบก่อนรองชนะเลิศ
ปัจจุบัน สเตอร์ลิง จะไม่ได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของเชลซีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว และถึงแม้จะมีโอกาสย้ายทีมแบบยืมตัวไปแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และบาเยิร์น มิวนิก ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา แต่เขาก็ไม่เต็มใจที่จะออกจากพื้นที่ลอนดอน และคาดว่าสเตอร์ลิงจะย้ายทีมแบบยืมตัวในเดือนมกราคมนี้
สเตอร์ลิง ได้กลับมาฝึกซ้อมแยกจากทีมชุดใหญ่หลังกลับมาจากอาร์เซนอล ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความไม่พอใจของทั้งสองฝ่าย เนื่องจากผลงานที่ออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดที่นักฟุตบอลระดับสูงต้องใช้ บางคนต้องใช้เงินกว่า 100,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 4.27 ล้านบาท) เพื่อปกป้องทรัพย์สินและครอบครัว การโจรกรรมเครื่องเพชรและนาฬิกาทำให้นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยกังวลว่า อาจเกิดการโจมตีที่รุนแรงต่อนักฟุตบอลในที่สุด เหมือนกับคดีที่ จอร์จ แฮร์ริสัน (อดีตสมาชิกวง The Beatles) เคยถูกแทง
บริษัทรักษาความปลอดภัยจึงต้องเสนอบริการคุ้มกันในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่การลาดตระเวน 24 ชั่วโมง, การจัดเจ้าหน้าที่อยู่ในบ้านระหว่างการแข่งขัน, ไปจนถึงการลงทุนในสุนัขเฝ้าบ้านที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี ซึ่งอาจมีราคาสูงถึง 40,000 ปอนด์ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท)
อ้างอิง : www.telegraph.co.uk
