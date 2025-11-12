ข่าวกีฬา

อุกอาจ อดีตแข้งทีมชาติอังกฤษถูกโจรบุกปล้นบ้านครั้งที่ 2 ขณะอยู่กับครอบครัว

Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 13:53 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 13:53 น.
66

สื่อในอังกฤษรายงานว่า ราฮีม สเตอร์ลิ่ง แข้งส่วนเกินของเชลซี ถูกโจรบุกปล้นบ้านเป็นครั้งที่ 2 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่อยู่กับครอบครัว

สื่อเจ้าดังของอังกฤษอย่าง Telegraph Sport รายงานว่า ราฮีม สเตอร์ลิง (Raheem Sterling) อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษ ตกเป็นเหยื่อของการบุกรุกบ้านเป็นครั้งที่สอง โดยมีรายงานว่าเขาและครอบครัวอยู่ในบ้านพักที่เมืองเบิร์กเชียร์ (Berkshire) ในช่วงที่เกิดเหตุ

เหตุการณ์บุกรุกดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา (8 พฤศจิกายน) เวลาประมาณ 18:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยเชื่อว่ามีชายสวมหน้ากากพยายามบุกเข้าไปในบ้านพักของนักเตะเชลซีรายนี้ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ของการโจมตียังไม่เป็นที่ชัดเจน

โฆษกของราฮีม สเตอร์ลิง ได้ยืนยันเหตุการณ์นี้และกล่าวว่า “เราขอยืนยันว่า ราฮีม สเตอร์ลิง ตกเป็นเหยื่อของการบุกรุกบ้านพักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ และเราขอยืนยันว่า เขากับลูกๆ อยู่ในบ้านในขณะนั้น แม้ว่าจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยขั้นสูงสุด แต่เราก็รู้สึกขอบคุณที่ยืนยันได้ว่าเขากับคนที่เขารักปลอดภัยดีทุกคน”

ขณะทางฟากของตำรวจเทมส์ วัลเลย์ (Thames Valley Police) ยืนยันว่าได้เริ่มดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดแล้ว

ก่อนหน้านี้ สเตอร์ลิง เคยประสบเหตุบ้านถูกปล้นครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2022 จากเหตุการณ์นั้นทำให้เขาต้องรีบเดินทางออกจากฐานฝึกซ้อมทีมชาติอังกฤษในกาตาร์ ขณะที่กำลังเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 เพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัว ก่อนจะกลับมาร่วมทีมทันก่อนรอบก่อนรองชนะเลิศ

ปัจจุบัน สเตอร์ลิง จะไม่ได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของเชลซีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว และถึงแม้จะมีโอกาสย้ายทีมแบบยืมตัวไปแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และบาเยิร์น มิวนิก ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา แต่เขาก็ไม่เต็มใจที่จะออกจากพื้นที่ลอนดอน และคาดว่าสเตอร์ลิงจะย้ายทีมแบบยืมตัวในเดือนมกราคมนี้

สเตอร์ลิง ได้กลับมาฝึกซ้อมแยกจากทีมชุดใหญ่หลังกลับมาจากอาร์เซนอล ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความไม่พอใจของทั้งสองฝ่าย เนื่องจากผลงานที่ออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดที่นักฟุตบอลระดับสูงต้องใช้ บางคนต้องใช้เงินกว่า 100,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 4.27 ล้านบาท) เพื่อปกป้องทรัพย์สินและครอบครัว การโจรกรรมเครื่องเพชรและนาฬิกาทำให้นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยกังวลว่า อาจเกิดการโจมตีที่รุนแรงต่อนักฟุตบอลในที่สุด เหมือนกับคดีที่ จอร์จ แฮร์ริสัน (อดีตสมาชิกวง The Beatles) เคยถูกแทง

บริษัทรักษาความปลอดภัยจึงต้องเสนอบริการคุ้มกันในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่การลาดตระเวน 24 ชั่วโมง, การจัดเจ้าหน้าที่อยู่ในบ้านระหว่างการแข่งขัน, ไปจนถึงการลงทุนในสุนัขเฝ้าบ้านที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี ซึ่งอาจมีราคาสูงถึง 40,000 ปอนด์ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท)

อ้างอิง : www.telegraph.co.uk

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิปแสดงเครื่องบินทหารตุรกี C-130 ตกลงสู่พื้นอย่างรุนแรง ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีระทึก เครื่องบินทหารตุรกี C-130 หมุนเกลียวโหม่งโลก ไร้ผู้รอดชีวิต

7 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12/11/68 เช็กทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด

21 นาที ที่แล้ว
คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียน ธ.ค. นี้ เริ่มใช้ ม.ค. 69 เศรษฐกิจ

ชัดเจน! คนละครึ่งพลัส ใครตกหล่นรอเฟส 2 ทีเดียว อาจได้เงินน้อยเท่าเดิม

22 นาที ที่แล้ว
จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า ข่าว

จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า

28 นาที ที่แล้ว
สาวไทย ดับปริศนาในกัมพูชา คาดถูกทำร้าย แฟนหนุ่ม ติดต่อไม่ได้-ไร้ร่องรอย ข่าว

สาวไทย ดับปริศนาในกัมพูชา คาดถูกทำร้าย แฟนหนุ่ม ติดต่อไม่ได้-ไร้ร่องรอย

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กัมพูชา อ้างทหารไทยยิงชาวบ้านเปรยจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว บาดเจ็บ 5 ราย

52 นาที ที่แล้ว
ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards บันเทิง

ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards

53 นาที ที่แล้ว
ยอดเงินที่จะต้องส่งคืนรัฐ จากคนที่ยังไม่ใช้คนละครึ่งพลัสครั้งแรก เศรษฐกิจ

ยอดเงินรัฐต้องส่งคืน เหตุใช้คนละครึ่งพลัสครั้งแรกไม่ทัน เคลียร์ข่าวแจกเงิน 4 พัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน Line News

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน กวาดเงินรายปี 7 หลัก ข่าว

ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน ทำเงินปีละล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 โพสต์ปกป้องเพื่อนนางงามกัมพูชา บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ยืนข้างนางงามกัมพูชา ปมอ้างถูกสื่อไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา &quot;จะดูแลตลอดไป&quot; บันเทิง

ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา “จะดูแลตลอดไป”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก “ออสการ์” อดีตกองกลางเชลซี ถูกหามส่งรพ. หลังล้มหมดสติระหว่างตรวจร่างกาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทิน เผยกลุ่มตกหล่นจากเฟสแรกเตรียมรับ 4,000 บาท แต่ปลัดคลังย้ำ เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น ยังไม่เคาะวงเงินจริง เศรษฐกิจ

นายกฯ แจ้งข่าวดี คนละครึ่ง เฟส 2 เล็งอัดฉีด 4,000 กลุ่มตกหล่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ ข่าว

F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน POEM เผยหลักฐานใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของครอบครัวหมออินฟลูฯ ข่าว

ฌอน POEM งัดหลักฐานใหม่ ครอบครัวหมออินฟลูฯ ลวงโรงเรียน-ขอขนมซื้อเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจก Prompt สร้างภาพหิมะ ซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini เทคโนโลยี

แจก Prompt สร้างภาพหิมะซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini ต้อนรับหน้าหนาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

สุดยอดของเห็ด! เห็ดหูหนูดำ ยาอายุวัฒนะ ประโยชน์-สรรพคุณเพียบ ดีต่อร่างกาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมร พาดหัวจี้ไทย ทวงสัญญาส่งคืน 18 เชลยศึก อ้างจัดคนรอรับหน้าด่านปอยเปต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ส่งกำลังใจ มอบกระติกน้ำร้อน รูป &quot;ฮุนเซน-บุน รานี&quot; ให้ทหารตามแนวชายแดน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา มอบกระติกน้ำร้อน รูป “ฮุนเซน” สลักข้อความปลุกใจ ให้ทหารตามแนวชายแดน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครื่องบินขนส่ง C-130 ตุรกี ตกในจอร์เจียหลังทะยานขึ้นจากอาเซอร์ไบจาน ข่าวต่างประเทศ

ตุรกียืนยัน 20 ทหารดับสลดยกลำ เครื่องบินพุ่งชนพื้น ก่อนระเบิดในจอร์เจีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุชัชวีร์ ลุยน้ำท่วมอยุธยา ถามงบฯ “ล้านล้านบาท” 10 ปีทำไมไม่ช่วยอะไรเลย?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมอยุธยา รอเจออนุทิน ข่าว

น้ำท่วมอยุธยา-อ่างทอง คนพื้นที่รอเจอ “อนุทิน” เหตุคลานออกบ้านทุกวัน-ลั่นมาเอาน้ำไปบ้าง!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ของน้องการ์ตูนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? แม่ น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ “กฎหมายห่วยแตก ต่อจากนี้ขอใช้กฎแม่”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืบหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลุ่มไหนลงทะเบียนก่อน-หลัง เช็กขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ เศรษฐกิจ

คืบหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลุ่มไหนลงทะเบียนก่อน-หลัง เช็กขั้นตอนรับสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 13:53 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 13:53 น.
66
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปแสดงเครื่องบินทหารตุรกี C-130 ตกลงสู่พื้นอย่างรุนแรง

คลิปนาทีระทึก เครื่องบินทหารตุรกี C-130 หมุนเกลียวโหม่งโลก ไร้ผู้รอดชีวิต

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568

หวยลาววันนี้ 12/11/68 เช็กทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียน ธ.ค. นี้ เริ่มใช้ ม.ค. 69

ชัดเจน! คนละครึ่งพลัส ใครตกหล่นรอเฟส 2 ทีเดียว อาจได้เงินน้อยเท่าเดิม

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า

จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
Back to top button