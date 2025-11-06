“บิ๊กโจ๊ก” หอบหลักฐาน ร้องกมธ. “รังสิมันต์ โรม” แฉตำรวจ PCT4 รับส่วยเว็บพนัน
“บิ๊กโจ๊ก” บุกรัฐสภา ยื่นหลักฐานต่อ “รังสิมันต์ โรม” ประธาน กมธ.ความมั่นคงฯ ขอให้ตรวจสอบตำรวจชุด PCT4 กรณีรับส่วยจากเว็บพนันออนไลน์
6 พ.ย.2568 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมายื่นหนังสือและหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายรังสิมันต์ โรม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ เป็นผู้รับเรื่อง
การยื่นเรื่องครั้งนี้ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ได้นำหลักฐานที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการรับส่วยเว็บพนันออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 หรือ PCT4 มามอบให้คณะกรรมาธิการฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว
หลังจากยื่นเอกสาร พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ได้เข้าชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ ภายในห้องประชุมทันที โดยใช้เวลาชี้แจงประมาณ 30 นาที จากนั้น คณะกรรมาธิการฯ ได้เริ่มซักถามข้อสงสัยต่างๆ เป็นรายบุคคล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเที่ยง โดยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ จะออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว
