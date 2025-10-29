“อัจฉริยะ” กางแผนแฉ นักการเมือง “ช.ช้าง” เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน
“อัจฉริยะ” กางผังแฉ “สส.ช.ช้าง” รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน พร้อมแฉขบวนการตำรวจอุ้มคดี-รับ 40 ล้านจากเครือข่าย “ก๊กอาน”
29 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงยุติธรรม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือและหลักฐานเส้นทางการเงิน ต่อ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษนักการเมือง อักษรย่อ ‘ช.ช้าง’ ซึ่งเป็น สส. สังกัดพรรครัฐบาลในพื้นที่ภาคใต้ โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาเป็นมูลค่านับร้อยล้านบาท
นายอัจฉริยะ อ้างว่า สส. ช.ช้าง คนดังกล่าว เป็นหนึ่งใน 7 นักการเมืองที่มีชื่อเชื่อมโยงกับขบวนการเหล่านี้ก่อนหน้านี้ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมาธิการตำรวจในสภาผู้แทนราษฎรด้วย โดยยืนยันว่าไม่ใช่ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ตามที่มีกระแสข่าว นายอัจฉริยะได้นำผังแสดงความเชื่อมโยงทางการเงินมาแสดงต่อสื่อมวลชน โดยระบุว่า สส. ช.ช้าง รับเงินผ่านบัญชีม้าอย่างน้อย 8 บัญชี รวมเป็นเงินกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเส้นเงินเชื่อมโยงไปยัง สส. อีกคนในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งเป็นพ่อของลูกน้อง สส. ช.ช้าง ที่เคยมีคดีทำร้ายร่างกายในหน่วยเลือกตั้ง
นายอัจฉริยะ ยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า สส. ช.ช้าง ยังรับเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในภาคเหนืออีกอย่างน้อย 4 บัญชี เป็นเงินกว่า 72 ล้านบาท รวมยอดเงินที่ตรวจสอบได้ในขณะนี้กว่า 170 ล้านบาท นายอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตถึงความร่ำรวยผิดปกติของ สส. รายนี้ ซึ่งเดิมเป็นเพียงวัยรุ่นธรรมดา แต่กลับมีทรัพย์สินมหาศาลหลังเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและเข้าสู่การเมือง
นายอัจฉริยะกล่าวหาว่า เคยมีการออกหมายจับ สส. ช.ช้าง มาแล้ว แต่คดีถูกล้มไปเนื่องจากมีนายตำรวจ 2 นาย ยศพันตำรวจตรีและร้อยตำรวจเอก ในชุดจับกุม กลับคำให้การช่วยเหลือ แม้ต่อมา ป.ป.ช. จะชี้มูลความผิดตำรวจทั้งสองนายและส่งเรื่องให้ สภ.เมืองสงขลา ดำเนินคดี แต่คดีกลับถูกดองไว้ นายอัจฉริยะอ้างว่ามีการข่มขู่ไม่ให้ดำเนินคดีต่อ เพราะจะกระทบถึงนายตำรวจระดับสูง
นายอัจฉริยะยังกล่าวพาดพิงถึงตำรวจไซเบอร์ว่ามีส่วนช่วยเหลือ สส. ช.ช้าง และมีการดองคดีเว็บพนันภาคเหนือไว้ที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) จนเรื่องเงียบหายไป นอกจากนี้ ยังกล่าวหาว่ามีนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์รับเงิน 40 ล้านบาทจากเครือข่าย “ก๊กอาน” ในกัมพูชา ซึ่งตนได้ส่งข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ แล้ว
นายอัจฉริยะยืนยันว่าตนพร้อมเปิดหน้าสู้ ไม่กลัวการถูกฟ้องร้องหรือปองร้าย และได้นำข้อมูลเรียนนายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งนายกฯ รับปากว่าจะดำเนินการโดยไม่ละเว้น ส่วนผู้ใหญ่ในพรรคต้นสังกัดของ สส. ช.ช้าง ตนเชื่อว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมท้าให้ สส. ช.ช้าง ลาออก หากรู้สึกเหนื่อยกับการเป็น สส. ตามที่โพสต์ไว้
