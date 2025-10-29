ข่าว

“อัจฉริยะ” กางแผนแฉ นักการเมือง “ช.ช้าง” เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 16:24 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 16:24 น.
71
"อัจฉริยะ" กางแผนแฉ นักการเมือง "ช.ช้าง" เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน

“อัจฉริยะ” กางผังแฉ “สส.ช.ช้าง” รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน พร้อมแฉขบวนการตำรวจอุ้มคดี-รับ 40 ล้านจากเครือข่าย “ก๊กอาน”

29 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงยุติธรรม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือและหลักฐานเส้นทางการเงิน ต่อ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษนักการเมือง อักษรย่อ ‘ช.ช้าง’ ซึ่งเป็น สส. สังกัดพรรครัฐบาลในพื้นที่ภาคใต้ โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาเป็นมูลค่านับร้อยล้านบาท

นายอัจฉริยะ อ้างว่า สส. ช.ช้าง คนดังกล่าว เป็นหนึ่งใน 7 นักการเมืองที่มีชื่อเชื่อมโยงกับขบวนการเหล่านี้ก่อนหน้านี้ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมาธิการตำรวจในสภาผู้แทนราษฎรด้วย โดยยืนยันว่าไม่ใช่ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ตามที่มีกระแสข่าว นายอัจฉริยะได้นำผังแสดงความเชื่อมโยงทางการเงินมาแสดงต่อสื่อมวลชน โดยระบุว่า สส. ช.ช้าง รับเงินผ่านบัญชีม้าอย่างน้อย 8 บัญชี รวมเป็นเงินกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเส้นเงินเชื่อมโยงไปยัง สส. อีกคนในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งเป็นพ่อของลูกน้อง สส. ช.ช้าง ที่เคยมีคดีทำร้ายร่างกายในหน่วยเลือกตั้ง

นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ขณะยื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรม
FB/ NormalYukhon

นายอัจฉริยะ ยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า สส. ช.ช้าง ยังรับเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในภาคเหนืออีกอย่างน้อย 4 บัญชี เป็นเงินกว่า 72 ล้านบาท รวมยอดเงินที่ตรวจสอบได้ในขณะนี้กว่า 170 ล้านบาท นายอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตถึงความร่ำรวยผิดปกติของ สส. รายนี้ ซึ่งเดิมเป็นเพียงวัยรุ่นธรรมดา แต่กลับมีทรัพย์สินมหาศาลหลังเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและเข้าสู่การเมือง

นายอัจฉริยะกล่าวหาว่า เคยมีการออกหมายจับ สส. ช.ช้าง มาแล้ว แต่คดีถูกล้มไปเนื่องจากมีนายตำรวจ 2 นาย ยศพันตำรวจตรีและร้อยตำรวจเอก ในชุดจับกุม กลับคำให้การช่วยเหลือ แม้ต่อมา ป.ป.ช. จะชี้มูลความผิดตำรวจทั้งสองนายและส่งเรื่องให้ สภ.เมืองสงขลา ดำเนินคดี แต่คดีกลับถูกดองไว้ นายอัจฉริยะอ้างว่ามีการข่มขู่ไม่ให้ดำเนินคดีต่อ เพราะจะกระทบถึงนายตำรวจระดับสูง

FB/ NormalYukhon

นายอัจฉริยะยังกล่าวพาดพิงถึงตำรวจไซเบอร์ว่ามีส่วนช่วยเหลือ สส. ช.ช้าง และมีการดองคดีเว็บพนันภาคเหนือไว้ที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) จนเรื่องเงียบหายไป นอกจากนี้ ยังกล่าวหาว่ามีนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์รับเงิน 40 ล้านบาทจากเครือข่าย “ก๊กอาน” ในกัมพูชา ซึ่งตนได้ส่งข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ แล้ว

นายอัจฉริยะยืนยันว่าตนพร้อมเปิดหน้าสู้ ไม่กลัวการถูกฟ้องร้องหรือปองร้าย และได้นำข้อมูลเรียนนายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งนายกฯ รับปากว่าจะดำเนินการโดยไม่ละเว้น ส่วนผู้ใหญ่ในพรรคต้นสังกัดของ สส. ช.ช้าง ตนเชื่อว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมท้าให้ สส. ช.ช้าง ลาออก หากรู้สึกเหนื่อยกับการเป็น สส. ตามที่โพสต์ไว้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 1 พ.ย. 68 เลขเด็ด

10 อันดับเลขขายดี หวยแม่จำเนียร 1/11/68 รวมเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

8 นาที ที่แล้ว
แนะช่องทางแจ้งทุจริต ร้านค้ารับแลกเงิน คนละครึ่งพลัส เร็วสุดโทร 02-111-1111 (กรุงไทย) และ 1441 (ตำรวจไซเบอร์) รัฐชี้โทษหนักจำคุก 3 ปี ข่าว

เจอร้านทุจริต รับแลกเงิน “คนละครึ่งพลัส” หัก % แจ้ง 4 ช่องทางนี้ เอาผิดได้

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลอริยองต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

38 นาที ที่แล้ว
ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ &quot;ผมหงอก&quot; ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ &quot;มะเร็ง&quot; ข่าวต่างประเทศ

ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ “ผมหงอก” ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ “มะเร็ง”

41 นาที ที่แล้ว
ดิว อริสรา โพสต์ลุคใหม่สวยละมุน จนกุ๊บกิ๊บเมนต์ชม บันเทิง

ดิว อริสรา อวดลุคใหม่ สวยอ่อนหวานทุกองศา แฟน ๆ ชมทวงบัลลังก์ตัวแม่

44 นาที ที่แล้ว
จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20% ข่าว

จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20%

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ อูดิเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ มาเล เหน็บแรง คุยกับทรัมป์ เป็นความลับ ถ้ามีคลิปเสียงหลุด คงไม่มีใครอยากคุยด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อัจฉริยะ&quot; กางแผนแฉ นักการเมือง &quot;ช.ช้าง&quot; เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน ข่าว

“อัจฉริยะ” กางแผนแฉ นักการเมือง “ช.ช้าง” เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย เศรษฐกิจ

5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออก 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 15 ปี เล่นไหนมาแรง เคยซ้ำ 2 งวด เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์&quot; ทายาทบ้านใหญ่เชียงใหม่ สู่ตัวเต็งหัวหน้า &quot;พรรคเพื่อไทย&quot; คนใหม่ ข่าว

ประวัติ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” อดีตมือคุม ดิจิทัลวอลเล็ต ผงาดเต็งหนึ่ง นั่งหัวหน้า “พรรคเพื่อไทย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย ข่าว

สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเด็กชาวลาวร้อง &quot;มูลนิธิเป็นหนึ่ง&quot; ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าวอาชญากรรม

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วิโรจน์” สงสัยธุรกิจหน้าใหม่ถูกผิดปกติ ตรวจเจอนอมินี หวั่นฟอกเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่มือร้านค้าสร้าง QR รับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

วิธีสร้าง QR รับเงินคนละครึ่งพลัส แอปฯ ถุงเงิน สำหรับร้านค้า ทำตามนี้เงินเข้าแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ บันเทิง

จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศรีสุวรรณ&quot; ยื่น ป.ป.ช. สอบ &quot;อนุทิน&quot; ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ ข่าว

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน” ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จุลพันธ์” มีลุ้นขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เชื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่-เก่าได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 16:24 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 16:24 น.
71
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 1 พ.ย. 68

10 อันดับเลขขายดี หวยแม่จำเนียร 1/11/68 รวมเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

ลอริยองต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ &quot;ผมหงอก&quot; ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ &quot;มะเร็ง&quot;

ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ “ผมหงอก” ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ “มะเร็ง”

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button