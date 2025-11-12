ข่าว

นอท ลอตเตอรี่พลัส โชว์รายได้ 1.4 หมื่นล้าน ตบปากแอนตี้แซะปม เงินหมุนสิบล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 13:32 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 13:32 น.
นอท ลอตเตอรี่พลัส โชว์รายได้ 14,531 ล้านบาท เพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาจากชาวเน็ต
ภาพจาก : FB/นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์

นอท ลอตเตอรี่พลัส สวนกลับคนดูถูกที่เปรียบเทียบกับ ซีเค CEO ของ Fastwork ว่าบริษัท “เงินหมุนหลักสิบล้าน” โชว์ตัวเลข 14,531 ล้านบาท ย้ำเงินก้อนนี้ยัง “ไม่พอซื้อประกัน Ferrari”

หลังจากที่ พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ลอตเตอรี่พลัส ได้โพสต์ข้อความวิจารณ์แนวทางการสื่อสารของ CK เจิง ซีอีโอ Fastwork ไปก่อนหน้านี้ ก็ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเปรียบเทียบจากชาวเน็ตตามมา ล่าสุด วันนี้ (12 พ.ย. 68) นอท พันธ์ธวัช ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อตอบโต้คอมเมนต์จากชาวเน็ตรายหนึ่ง ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า

“สมองเท่าเม็ดถั่ว กล้าเอาไปเปรียบเทียบกับ ck เค้าจบนอก เคยทำงานบริษัทระดับโลก มีประสบการณ์การลงทุนหลายพันล้าน เอาบริษัทขายล็อตเตอรี่กิ๊กก๊อกเงินหมุนเวียนหลักสิบล้านไปเปรียบเทียบกับเค้า ไม่อายบ้างเหรอ”

โพสต์ของนอท ตอบโต้คำดูถูกเกี่ยวกับเงินหมุนเวียนของบริษัท
ภาพจาก : FB/นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์

นอท พันธ์ธวัช โพสต์โต้กลับคำดูถูกดังกล่าว ด้วยการโชว์ยอดรายได้ของบริษัท พร้อมข้อความว่า

“กุเขินเลย…. สิบล้านไม่พอซื้อประกันกับเข้าศูนย์ Ferrari พี่เลยหนูเอ้ยยยย… อ่านว่า หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้าน แปดแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด”

ชาวเน็ตให้กำลังใจนอท หลังจากเขาเผยยอดรายได้บริษัท
ภาพจาก : FB/นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์

ตัวเลขที่ นอท ลอตเตอรี่พลัส นำมาโชว์คือ 14,531,835,767 บาท ซึ่งเป็นการปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าธุรกิจของเขามี “เงินหมุนเวียนหลักสิบล้าน” อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ยังมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมให้กำลังใจ โดยคอมเมนต์ชื่นชม นอท ว่า “CK อาจทำให้ฟรีแลนซ์มีรายได้ แต่พี่ทำให้คนจน เป็นมหาเศรษฐีครับ”

การตอบโต้ของนอท เกิดขึ้นหลังการวิจารณ์จาก CEO Fastwork
ภาพจาก : FB/นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์

ย้อนรอยคำเตือนถึง CEO Fastwork

การตอบโต้ครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ นอท ลอตเตอรี่พลัส ได้เคยโพสต์เตือน CK เจิง ซีอีโอ Fastwork ไปก่อนหน้านี้ (10 พ.ย.) โดยวิเคราะห์ว่า แนวทางการสื่อสารและบุคลิกที่ “ชน–ฟาด” ของ CK คล้ายกับช่วงที่ตนเคยดังในอดีต

นอท เตือนว่า “ความรวยไม่เกี่ยวกับความสามารถในการบริหารคนและสร้างโปรดักต์” และการที่ CEO มัวแต่โชว์ฐานทุน หรืออ้างว่าขาดทุนไม่เดือดร้อน อาจพาออกนอกประเด็นหลักที่ควรยึดคือ Core Value ของแพลตฟอร์ม

นอทสรุปว่า ผลประกอบการคือกระจกสะท้อนปัญหา ไม่ใช่แค่การประกาศว่ามีทุนพอจ่ายขาดทุน ซึ่งเป็นคำเตือนที่มอบให้ Fastwork เพื่อให้กลับไปโฟกัสที่คุณภาพสินค้าและความพึงพอใจของผู้ใช้

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

