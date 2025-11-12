นางงามกัมพูชา ร้องไห้ อ้างถูกไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้าขึ้นบ้านเรือนไทย
‘ฟิยาตา’ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 โพสต์คลิปร้องไห้-รู้สึกถูกเหยียด หลังสตาฟให้ถอดรองเท้าก่อนขึ้นบ้านเรือนไทย อ้างถูกสื่อไทยใช้แฟลชส่องหน้า แถมหัวเราะใส่ ล่าสุดเจ้าตัวออกโต้ข่าวแล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ไท เนียรี โสเจียตา (Thai Neary Socheata) หรือ ฟิยาตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 โพสต์ขณะตนเองร้องไห้ผ่านสตอรี่อินสตาแกรม fi.yata พร้อมข้อความให้กำลังใจจากเพื่อนนางงาม Miss Universe หลายคน เธออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยว่า “ขอบคุณพี่น้อง Miss Universe ทุกคนที่ยืนหยัดเพื่อฉันในกรุ๊ปแชท.. นี่เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่ฉันต้องทนทุกข์กับเรื่องนี้..”
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า มิสยูนิเวิร์สประเทศต่าง ๆ เดินทางไปทำกิจกรรมที่สยามนิรมิตภูเก็ต มีการรำไทย, โชว์ไทยต่าง ๆ รวมทั้งการพับใบตอง โดยให้สวมชุดไทย จังหวะที่เธอจะขึ้นบ้านเรือนไทย สตาฟได้แจ้งว่าให้ถอดรองเท้าก่อนขึ้นบ้าน เธอรู้สึกถูกว่าถูกเหยียดและกลั่นแกล้ง
ต่อมา เธอโพสต์ข้อความอัปเดตว่า “สถานการณ์นี้แสดงให้ฉันเห็นอย่างแท้จริงว่า ผู้หญิงที่มีพลังอำนาจที่แท้จริง จะช่วยเสริมพลังให้ผู้หญิงคนอื่น ๆ ในขณะที่เรื่องนี้เกิดขึ้น พี่น้องมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่ของฉันก็ยืนหยัดเคียงข้างฉัน ขอบคุณที่ไม่ทิ้งฉันให้อยู่คนเดียวเลย”
จากนั้น ฟิยาตา แคปแชทจากบุคคลหนึ่งที่รายงานความคืบหน้าที่เธอกำลังเผชิญอยู่ระบุว่า “เรียน สาว ๆ ทุกคน ขอบคุณสำหรับข้อความและขอบคุณที่เป็นห่วง ฟิยาตา (Fiyata) เรารับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และเราจะดูแลให้เธอได้รับการสนับสนุนที่เธอต้องการอย่างแน่นอน พรุ่งนี้เราจะไปที่พัทยาและจะเข้าไปจัดการเรื่องนี้โดยตรง
ในระหว่างนี้ หากมีเรื่องอื่นใดเกิดขึ้น อย่าลังเลที่จะติดต่อทีมรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ได้ทันที พวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยของทุกคน ขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ และหวังว่าจะได้พบพวกคุณในวันพรุ่งนี้ ด้วยความปรารถนาดี”
ล่าสุด ไท เนียรี โสเจียตา แชร์ภาพของชายคนหนึ่ง พร้อมอธิบายว่า “เขาอัดวิดีโอฉันและพูดว่า ‘ใช่ คุณมาประเทศของเรา.. คุณต้องเคารพกันแบบนี้ ไม่อย่างนั้นคุณล้ม’ แล้วเขาก็หัวเราะ ขณะที่กล้องของเขาเปิดแฟลชส่องมาที่หน้าฉัน” พร้อมเธอเปิดใจว่า “ขณะที่ฉันและนางงามคนอื่น ๆ กำลังเดินลงบันไดมาด้วยกัน สื่อคนนั้นก็เดินเข้ามาพร้อมกล้องที่เปิดแฟลชใส่พวกเรา และพูดประโยคเหล่านั้นเป็นภาษาไทย แล้วก็หัวเราะกับทีมงานผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้น เพราะเขาคิดว่าฉันไม่เข้าใจภาษาไทย…”
นอกจากนี้ยังออกมายืนยันว่าตนให้อ่อนน้อมและเกียรติทุกคน วอนขอให้หยุดเล่นข่าวเรื่องที่เธอเป็นหลานสาวของ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เพราะไม่ใช่เรื่องจริง
“หยุดกุเรื่องแบบนั้นได้แล้ว ที่ว่า ‘ฉันไม่ยอมถอดรองเท้า หรือไม่ยอมทำอะไรก็ตามที่พวกเขาขอ’ หยุดเรื่องปลอม ๆ พวกนั้นซะ ฉันอ่อนน้อมและให้เกียรติทุกคน อย่ากุเรื่องขึ้นมาอีกว่า ฉันเป็นหลานสาวของ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เพราะฉันไม่ใช่ ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเธอเลย ไม่เคยเจอเธอตัวจริง ๆ สักครั้งเดียว
แล้วสื่อไทยบางสำนักก็ยังคงเล่นข่าวปลอม ๆ นี้ต่อไป แม้กระทั่งออกทีวีว่าฉันเป็นสายเลือดเดียวกับเธอ เห็นไหมว่ามันบ้าบอแค่ไหน? หยุดสร้างเรื่องได้แล้ว…”
วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2568) มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 โพสต์ภาพลงสตอรี่ไอจีล่าสุด ขณะที่เธออยู่บนเครื่องบน สวมชุดสีแดงขับผิว พร้อมแว่นตากันแดดสีดำ
