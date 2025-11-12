ไต้หวันสั่งอพยพประชาชนเตรียมรับมือ “พายุฟงวอง” หลังถล่มฟิลิปปินส์ยับ
ทางการไต้หวันสั่งปิดโรงเรียนและสำนักงาน พร้อมอพยพประชาชน เตรียมรับมือพายุโซนร้อนฟงวอง หลังพายุลูกนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักในฟิลิปปินส์
รัฐบาลไต้หวันได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 3,000 คน ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย และสั่งปิดโรงเรียนกับสำนักงาน เพื่อเตรียมรับมือกับการมาถึงของพายุโซนร้อนฟงวอง (Fung-wong) ที่ก่อนหน้านี้ได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 25 ราย และทำให้ประชาชนกว่า 1.4 ล้านคนในฟิลิปปินส์ต้องไร้ที่อยู่อาศัย
คาดว่าพายุฟงวองจะขึ้นฝั่งในไต้หวันในช่วงบ่ายหรือเย็นวันพุธ บริเวณใกล้กับเมืองท่าสำคัญทางตะวันตกเฉียงใต้คือเกาสง (Kaohsiung)
แม้ว่าพายุดังกล่าวจะถูกจัดระดับลดลงจากไต้ฝุ่น แต่ก็ยังคงมีกำลังแรงขณะเข้าใกล้ไต้หวัน โดยเมื่อเช้าวันอังคาร พายุมีความเร็วลมสูงสุด 108 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีลมกระโชกแรงถึง 137 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เฉิน ฉี-ไหม่ นายกเทศมนตรีเมืองเกาสง กล่าวว่า “แม้ว่าฟงวองจะถูกลดระดับลงเป็นไต้ฝุ่นอ่อนกำลัง แต่เราก็ยังคงไม่สามารถประมาทได้”
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันคาดการณ์ว่า พายุจะพัดผ่านไต้หวันและออกจากพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเย็นวันพุธหรือเช้าวันพฤหัสบดี
มีประชาชนมากกว่า 3,300 คน ถูกอพยพในพื้นที่ใกล้กับเมืองกวงฟู่ ทางตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมจากไต้ฝุ่นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จนทำให้ทะเลสาบกั้นน้ำล้นและมีผู้เสียชีวิตถึง 18 ราย
โรงเรียนและสำนักงานในเทศมณฑลฮวาเหลียนและอี๋หลานถูกสั่งปิดเมื่อวันอังคาร ขณะที่ทางการได้ประกาศเตือนภัยทางบกครอบคลุมพื้นที่ทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ รวมถึง เกาสง, ผิงตง, ไถหนาน และไถตง
กระทรวงคมนาคมแจ้งว่า มีเที่ยวบินถูกยกเลิกแล้ว 66 เที่ยวบิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ ด้านประเทศจีนก็ประกาศยกระดับการรับมือพายุฉุกเฉินในมณฑลทางตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฝูเจี้ยน, กวางตุ้ง, เจ้อเจียง และไหหลำ ด้วย
อ้างอิง : www.abc.net.au
