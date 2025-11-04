นางงามเดือด แห่ลุกออกจากห้อง หลังปะทะ ณวัฒน์ เผย ถูกตะคอก-ไม่ให้เกียรติ : Miss Universe 2025
เป็นเรื่อง! นางงาม Miss Universe 2025 เดินออกจากห้องระหว่างพิธีมอบสายสะพาย ตัวแทนเม็กซิโกเปิดใจถูกตะคอก-ไม่ให้เกียรติ ขณะที่ วิกตอเรีย MU 2024 รับไม่ได้นางงามถูกตำหนิ-ขอไม่อยู่แล้ว
มีเรื่องให้แฟนนางงามตามกันอีกแล้ว หลังจากที่วานนี้ (3 พฤศจิกายน 68) บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล พบเห็นทีมออแกไนซ์ของ Miss Universe พานางงามแต่ละประเทศถ่ายสปอนเซอร์กาสิโนออนไลน์ เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย จึงเรียกตำรวจลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำในครั้งนี้
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 68) มีการมอบสายสะพาย Miss Universe 2025 ให้นางงามแต่ละประเทศ แต่เกิดประเด็นขึ้นเพราะนางงามอาจได้รับข่าวสารจากองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ว่าบางกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมของกองใหญ่ ทำให้บางส่วนไม่ได้ให้ความร่วมมือ ระหว่างนั้นเองเขาเรียกหา ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก เพื่อสอบถามว่าพร้อมทำงานและโปรโมทให้องค์กรหรือไม่
จากนั้นมีการเรียนพนักงานรักษาความปลอดภัยเชิญนางงามออกจากห้องประชุม ต่อมานางงามจากประเทศอื่น ๆ ส่งเสียงร้องคล้ายร้องไห้ พร้อมใจกันลุกขึ้นยืนเดินออกจากห้อง ซึ่ง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล สั่งให้ทีมงานปิดประตู และให้ทุกคนนั่งลงหากยังอยากอยู่ในการประกวดต่อ
หลังจากที่มีนางงามบางประเทศออกจากห้องประชุม ล่าสุด ฟาติมา บอสช์ ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อที่รออยู่หน้าห้อง เปิดเผยความในใจว่า เธอรักประเทศไทย และ เคารพทุกคนมาก แต่ บอส ณวัฒน์ ตะคอกใส่เธอเพราะมีปัญหากับกองประกวดใหญ่ เธอมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและไม่ยุติธรรม ตนพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ไม่ยุ่งกับใคร แต่กลับถูกปฏิบัติแบบไม่มีเหตุผล
ขณะเดียวกัน วิกตอเรีย เคียร์ ทีลวิก (Victoria Kjær Theilvig) สาวเดนมาร์ก ผู้คว้ามง Miss Universe 2024 ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีนางงามออกจากห้องระหว่างการมอบสายสะพายมิสยูนิเวิร์สปีนี้ เผยว่า “นี่มันเกี่ยวกับสิทธิสตรี ฉันเสียใจ เราต้องทำอะไรที่ใหญ่กว่านี้ เราเคารพทุกคนแต่นี่ไม่ใช่วิธีที่ผู้หญิงคนอื่นจะทิ้งได้ ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถยืนอยู่ข้างหลังได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันรับโทรศัพท์ของฉันและจะไปจากที่นี่
ล่าสุด เธอออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม victoriaakjaer แชร์ภาพนางงามผู้เข้าประกวดจากประเทศต่าง ๆ พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษ “This is women empowerment. This is sisterhood. Forever and always @missuniverse” แปลเป็นไทยได้ว่า “นี่คือพลังของผู้หญิง นี่คือความเป็นพี่น้อง ตลอดกาลและตลอดไป @missuniverse”
หลังจากที่เธอออกจากห้องประชุมไปแล้ว หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าหากในการแข่งขันรอบไฟนอลเธอไม่ได้เข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2025 ใครจะเป็นผู้มอบมงกุฎให้กับนางงามจักรวาลในปีนี้
สรุปดราม่า Miss Universe 2025 วุ่นวายไม่หยุด ณวัฒน์ ฟาดรัวๆ จนนางงามแห่ขยาด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ณวัฒน์ พาตำรวจลง หลังกองใหญ่ให้นางงาม ถ่ายสปอนผิดกฎหมาย หวั่นยุติการประกวด
- เวที MU เดือด ให้นางงามถ่ายกับคาสิโน MUT ร่อนแถลงฉบับ 2 ผิดกฎหมายไทย
- ดราม่า องค์กรนางงามจักรวาล ร่อนจดหมายเตือน แอบอ้างชื่อ-โลโก้ จัดงานดินเนอร์พิเศษ ย้ำไม่เคยอนุญาต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: