เดือด อดีต MU 1996 ด่าประเทศไทยขยะ เหยียดเชื้อชาติ จวก ‘ณวัฒน์’ ไร้ประโยชน์
เกิดอะไรขึ้น? มิสยูนิเวิร์สเวเน 1996 ด่าไทยประเทศขยะ เหยียดคนเอเชีย ลามด่าภูเก็ตสกปรก ลั่นแรง ‘ณวัฒน์’ ไร้ประโยชน์ เสนอย้ายกองจัดที่อื่น เพราะปลอดภัยกว่า
แฟนนางงามยังไม่ทันได้พัก ดราม่าใหม่ก็มาอีกแล้ว หลังจากที่ ราอูล โรชา คานตู (Raul Rocha Cantu) ผู้ถือหุ้นร่วมเวทีมิสยูนิเวิร์ส ออกมาแถลงการณ์โต้กลับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ปมตำหนินางงามเม็กซิโกต่อหน้าสาธารณชนเป็นเหตุให้เธอร้องไห้ และถูกเชิญออกจากห้องประชุมระหว่างการมอบสายสะพาย เผยว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้-น่าอับอาย และจะไม่ยอมให้มีการละเมิดคุณค่าองค์กรหรือสตรี ล่าสุด สั่งลดอำนาจ เตรียมส่งคณะผู้บริหารควบคุมการจัดงานเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าประกวด พร้อมประกาศอย่างเด็ดขาดว่า “Nawat, You need to stop” หรือ “พอแล้ว ณวัฒน์”
ยังไม่ทันเรื่องเก่าจะเคลียร์จบก็มีประเด็นที่ทำให้แฟนนางงามไทยเดือดอีกครั้ง วันนี้ (5 พฤศจิกายน 68) มีชาวเน็ตพบว่า อลิเซีย มาชาโด (Alicia Machado) นางงามจักรวาล ปี 1996 จากประเทศเวเนซุเอลา ออกมาแสดงความรู้สึกไม่เห็นด้วยที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล พูดถึงนางงามเม็กซิโกต่อหน้าเพื่อน ๆ หลายคน พร้อมสนับสนุนให้พานางงามออกจากประเทศไทย โดยเสนอให้ย้ายกองประกวด Miss Universe ไปที่ประเทศโดมินิกัน เพราะมีโรงแรมและสถานที่ ๆ สวย หรือ ไมอามี สหรัฐอเมริกาที่มีรีสอร์ทมากมาย สะดวกและปลอดภัยกว่า สามารถจัดแข่งขันต่อได้แน่นอน
แต่จู่ ๆ ก็ด่าลามมาถึงประเทศไทยพูดพาดพิงว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศขยะ” ทะเลภูเก็ตมีแต่ความสกปรก ทั้งยังกล่าวถึง บอส ณวัฒน์ ว่าไร้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่สังเกตเห็นว่าระหว่างการไลฟ์สดเธอใช้นิ้วทั้งสองข้างดึงหางตาขึ้นจนมีรูปร่างเหมือนขีด ซึ่งเป็นการล้อเลียนชาวเอเชีย
ล่าสุด Chelsea Rose Mandizh มิสยูนิเวิร์สซิมบับเว 2025 ออกมาปกป้องประเทศไทยและณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว rosechihera ระบุข้อความภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยได้ว่า “คุณไม่จำเป็นต้องชอบป๊ะป๊าณวัฒน์ก็ได้ แต่ไม่ควรไม่ให้เกียรติประเทศไทย มันเกินไปแล้ว” พร้อมแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า “ส่วนตัวฉันชอบประเทศไทยมาก มันสวยงาม หัวหินคือสถานที่โปรดของฉัน เพราะไม่ค่อยชอบเมืองใหญ่เท่าไหร่ แต่ฉันก็ชอบกรุงเทพฯ นะ ความคิดเห็นเหล่านั้นไม่จำเป็นเลย”
