รวบพ่อเลี้ยงชาวอินเดีย ผู้ต้องสงสัยทำร้ายลูกดับ พบกระเพาะอาหารแตก
รวบพ่อเลี้ยงชาวอินเดีย ผู้ต้องสงสัยทำร้ายลูกวัย 8 ขวบดับ ภายในบ้านพักชะอำ แพทย์ระบุพบกระเพาะอาหารแตกและเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
จากกรณีที่ พ.ต.ท.สุนทร พราหมณ์สังข์ สว.(สอบสวน) สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับแจ้งพบศพ ด.ช.โณณิ เด็กชายวัย 8 ขวบ นอนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ ภายในบ้านพัก ถ.สามพระยา ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยสภาพศพมีน้ำลายฟูมปาก พบรอยฟกช้ำตามร่างกาย และที่บริเวณเตียงนอน พบคราบเลือดจำนวนหนึ่ง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ.ต.ท.สุนทร พราหมณ์สังข์ สว.(สอบสวน) สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลจังหวัดเพชรบุรี อนุมัติออกหมายจับตัวผู้ต้องสงสัย MR.KANTHORAN ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง ชาวอินเดีย วัย 33 ปี ซึ่งทราบว่าในช่วงเวลาที่พบร่างผู้เสียชีวิตนั้น ผู้เสียชีวิตได้พักอาศัยอยู่กับบุคคลดังกล่าว
ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทำการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย คือ MR.KANTHORAN ได้ภายในบ้านพักดังกล่าว และนำตัวมาทำการสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เบื้องต้น MR.KANTHORAN ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ขณะที่แพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า “เสียชีวิตจากการที่เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง และภาวะเลือดออกในช่องอก กระเพาะอาหารแตก และพบการบาดเจ็บจากแรงกระแทกหลายแห่ง” ซึ่งเชื่อได้ว่าถูกทำร้ายร่างกาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่มอินเดีย โดนรุมตีดับ ถูกจับได้แอบหาแฟนสาวครั้งสุดท้าย ก่อนถูกคลุมถุงชน
- สลดภาพสุดท้าย ดญ. 6 ขวบอินเดีย ชายล่อด้วยไอติม ลวงไปข่มขืน หินทุบหัวจนเละ
- อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: