กัมพูชา ออกแถลงยืนยันไม่วางทุ่นระเบิดใหม่ เป็นของเหลือจากสงครามกลางเมือง กังวลหลังไทยประกาศระงับการปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพ
กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา ออกแถลงการณ์ภายหลังจากที่ทหารไทยเหยียบระเบิดที่ห้วยตามาเรีย จนเป็นเหตุให้ทหารไทยขาขาดว่า “รัฐบาลกัมพูชา มีความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวหลายสำนักที่อ้างคำกล่าวของผู้นำประเทศไทย ซึ่งระบุว่าประเทศไทยได้ระงับการปฏิบัติตาม “แถลงการณ์ร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายกรัฐมนตรีไทย” ซึ่งได้ลงนามและมีพยานคือ ฯพณฯ โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และ ฯพณฯ อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 2025
มีรายงานว่า เหตุระเบิดของกับระเบิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2025 ซึ่งทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสามนาย บริเวณชายแดนกัมพูชา–ไทย ใกล้ภูมิโตรป ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับปราสาทพระวิหารของกัมพูชา ถูกใช้เป็นเหตุผลในการที่ประเทศไทยระงับการปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกกำหนดการปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเดิมมีกำหนดจะปล่อยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2025
รัฐบาลกัมพูชา ปฏิเสธโดยเด็ดขาดต่อข้อกล่าวหาของประเทศไทยที่ว่า กัมพูชาได้วางกับระเบิดใหม่บริเวณชายแดนกับประเทศไทย ทั้งนี้ควรสังเกตถึงข้อเท็จจริงที่เป็นที่ทราบกันดีว่า พื้นที่ทุ่นระเบิดส่วนใหญ่ซึ่งหลงเหลือมาจากสงครามกลางเมืองของกัมพูชาในช่วงทศวรรษ 1970–1980 ตลอดแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย ยังไม่ได้รับการเก็บกู้ให้หมดสิ้น เนื่องจากภูมิประเทศที่ยากต่อการเข้าถึงและสถานะของพื้นที่ชายแดนซึ่งยังไม่ได้มีการปักปันอย่างชัดเจน
รัฐบาลกัมพูชาขอยืนยันว่า กัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากประชาคมระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง กัมพูชาในฐานะประเทศผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันและภาคีสมาชิกของ “อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้กับระเบิดต่อต้านบุคคล” ไม่เคยใช้กับระเบิดใหม่ และจะไม่มีวันใช้ในอนาคต”
