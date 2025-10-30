หนุ่มอินเดีย โดนรุมตีดับ ถูกจับได้แอบหาแฟนสาวครั้งสุดท้าย ก่อนถูกคลุมถุงชน
โศกนฎกรรมอินเดีย หนุ่มอินเดีย ถูกรุมตีดับ แอบหาแฟนสาวครั้งสุดท้าย ก่อนถูกคลุมถุงชน เมื่อแฟนสาวรู้ข่าวเอามีดปาดคอตัวเอง หวังฆ่าตัวตาย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สำนักข่าว NDTV รายงานถึงโศกนาฎกรรมในรัฐอุตตรประเทศ ในอินเดีย หลังจากที่ชายวัย 35 ปีถูกรุมทำร้ายเสียชีวิต
โดยเหตุการณ์กล่าวเกิดขึ้น หลังจากที่รวี ชายวัย 35 ปี ได้เดินทางไปหาแฟนสาว มานิชา วัย 18 ปี ซึ่งกำลังจะแต่งงานกับชายอื่น หลังจากที่ถูกครอบครัวคลุมถุงชน ทว่านายรวรถูกครอบครัวฝ่ายหญิงจับได้
ทางครอบครัวของแฟนสาวได้นำตัวรวีมัดไว้ก่อนจะใช้ไม้ตี ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็ร่วมด้วย เป็นเหตุให้นายรวีได้รับบาดเจ็บสาหัส ทว่าเมื่อลุงของฝ่ายหญิงเริ่มรู้ตัวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวร้ายแรงกว่าที่เขาคิด เขาจึงใช้มีดแทงตัวเองเพื่อหนีความผิด โดยชาวบ้านรีบตัวทั้งสองส่งโรงพยาบาล ก่อนที่แพทย์จะยืนยันว่านายรวีเสียชีวิตแล้ว
เมื่อมานิชาแฟนสาวได้ยินข่าวว่าแฟนหนุ่มเสียชีวิต เธอใช้มีดปาดคอตัวเอง เบื้องต้นทั้งตัวของมานิชาและลุงของเธออาการสาหัสและยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ขณะที่ทางครอบครัวฝ่ายหญิงได้กล่าวหาว่าเป็นฝ่ายของนายรวีที่ลงมือทำร้ายทางลุงก่อน พร้อมกล่าวหาด้วยว่านายรวีเป็นคนขี้โมโห
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป แต่ยังคงต้องรอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บฟื้นขึ้นมาก่อนเพื่อสอบปากคำได้
