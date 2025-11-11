รถระเบิด ใกล้ป้อมแดง สถานที่เที่ยวดังอินเดีย ตาย 10 ศพ บาดเจ็บหนัก 30 ราย
รถระเบิด ใกล้ป้อมแดง สถานที่เที่ยวดังอินเดีย ในนครเดลี เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 10 ศพ บาดเจ็บ 30 ราย ตำรวจไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าเป็นเหตุก่อการร้าย
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน สำนักข่าว CNN รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดใกล้สถานีรถไฟที่ป้อมแดง สถานทีท่องเที่ยวดังในนครเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อช่วงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 10 ศพ
โดยแทพย์ยังเปิดเผยอีกว่ายังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากกว่า 30 ราย พร้อมกล่าวอีกด้วยว่าในจำนวนดังกล่าวหลายคนไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถรักษาตัวได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่ารถคันดังกล่าวเคลื่อนตัวมาช้าๆ ก่อนจะหยุดที่ไฟแดงในเวลา 18.42 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งเหตุระเบิดและไฟไหม้ในเวลา 18.55 น.
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุของระเบิดครั้งนี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ใดๆ และสั่งให้สถานที่สำคัญอย่างสถานีรถไฟ สนามบิน อาคารของรัฐบาลเฝ้าระวังสูงสุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรงงานผลิตยาอินเดียระเบิด ตาย 17 ศพ เจ็บเพียบ คนงานผิวลอกสยอง
- รวบพ่อเลี้ยงชาวอินเดีย ผู้ต้องสงสัยทำร้ายลูกดับ พบกระเพาะอาหารแตก
- โรงงานพลุอินเดียระเบิด ตายแล้ว 11 ศพ เจ็บเกือบร้อย คาดยอดพุ่งอีก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: