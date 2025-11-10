“บิ๊กกุ้ง” พูดแล้วปมสั่งหยุดยิง เสียใจทหาร 2 นายเหยียบทุ่นระเบิดใหม่
“บิ๊กกุ้ง” พลโทบุญสิน อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 พูดแล้วปมถูกสั่งให้หยุดยิงเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา แสดงความเสียใจนายทหารเหยียบทุ่นระเบิดใหม่
พลโทบุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก-อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าววันนี้ (10 พ.ย.68) ถึงเหตุการณ์ที่ “ทหารไทย” เหยียบทุ่นระเบิดพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยเจ้าตัวได้กล่าวแสดงความเสียใจกับทหารทั้ง 2 นายที่ประสบเหตุ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บังคับบัญชา-ผู้บังคับหน่วย ได้มีกำลังใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของประเทศชาติต่อไป
บิ๊กกุ้งแจ้งว่า เท่าที่ทราบเหตุเหยียยบกับระเบิดหนล่าสุดนี้น่าจะเป็นทุ่นระเบิดใหม่และเป็นเส้นทางที่กำลังพลใช้เดินลาดตระเวนเป็นประจำ ส่วนเรื่องการประท้วง หรือดำเนินการอย่างไรนั้นขอให้เป็นเรื่องที่ทางกองทัพจะทำตามขั้นตอน
ต่อมาอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 พูดถึงกรณีไปบรรยายพิเศษที่พุทธสถานปฐมอโศก อ.เมือง จ.นครปฐม และอธิบายถึงเหตุการณ์ปะทะช่วง 6 ชั่วโมงแรกของวันที่ 24 ก.ค.68 ที่มีผู้สั่งให้หยุดยิง โดยระบุว่า “สืบเนื่องจากมีประชาชนที่มาร่วมฟังบรรยาย สอบถามถึงประเด็นปราสาทตาควายซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกถามบ่อยครั้ง”
“ตนยืนยันว่าไทยไม่ได้ยอมรับให้ปราสาทตาควายเป็นของกัมพูชา เพราะเป็นพื้นที่ของไทย และในห้วงวันที่ 28 ก.ค. 2568 ทางรัฐบาลไปลงนามในการประชุมวาระพิเศษ เรื่องการหยุดยิง จึงทำให้การใช้กำลังยุติลงในเวลา 24 นาฬิกา ของวันที่ 28 ก.ค. ทำให้ผู้ที่มาร่วมฟังบรรยาย เกิดความสนใจว่าปราสาทตาควายจะเป็นของไทยได้เมื่อไหร่”
บิ๊กกุ้งยอมรับว่าช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์ปะทะเป็นเรื่องปกติของการรบที่อาจจะมีความสับสนในหลายอย่าง
แต่เวลานี้อดีตบิ๊กลายพรางย้ำชัดเจนว่า ไม่ควรไปพูดถึงอดีตและขอให้ยุติการพาดพิงเพราะไม่ใช่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในอนาคต ทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วและเหตุการณ์ก็ผ่านมานานแล้วขอให้เริ่มต้นกันใหม่ และให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ตอนท้ายบิ๊กกุ้งย้ำว่าไม่ต้องการรื้อฟื้นเรื่องในอดีตขึ้นมาและขอเป็นกำลังใจให้ทหารที่ทำหน้าที่อยู่ในตอนนี้ ยืนยันว่าในช่วงเวลานั้นผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้ช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างดีที่สุดแล้ว ทั้งนี้ขอให้มองที่ปัจจุบันและอนาคตจะดีกว่า ซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องเฟกนิวส์ เพื่อทำให้คนในชาติแตกความสามัคคีกัน จึงขอให้ทุกคนช่วยกันเพื่อส่วนรวม พร้อมยืนยันว่า ยังคงทำหน้าที่ตามที่พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมาย โดยเฉพาะการพูดคุยกับเยาวชน ในเรื่องความรักชาติรักแผ่นดิน และจะไม่ไปก้าวล่วงผู้ที่ทำหน้าที่ในกองทัพซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้ให้กำลังใจ และให้เน้นสื่อสารเรื่องการสร้างความรักความสามัคคีภายในชาติต่อไป
ทั้งนี้ในวันเดียวกันทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ออกแถลงแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอชี้แจงกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยระบุ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2568 เวลา 09.36 น. กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามของ กองร้อยทหารราบที่ 1611 ได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามเส้นทางที่ใช้ตามปกติ ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ รวมทั้งป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย ขณะลาดตระเวนได้เกิดเหตุเหยียบกับระเบิดบริเวณทิศตะวันออกห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ได้แก่
- จ่าสิบเอก เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวา
- พลทหาร วชิระ พันธะนา สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอก
เบื้องต้นหน่วยได้เข้าควบคุมสถานการณ์ และนำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภท และที่มาของวัตถุระเบิด ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้เดินทางเข้าควบคุมสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป.
