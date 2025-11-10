ข่าว

ทัพอากาศไทย ประกาศยุติทุกข้อตกลงกัมพูชา จนกว่าจะเลิกเป็นปฏิปักษ์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 17:22 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 17:23 น.
82
กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

เพจกองทัพอากาศโพสต์จุดยืน ยุติการดำเนินการทุกข้อตกลงระหว่างไทย-กัมพูชา ย้ำชัดจะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดเกียรติและผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง หลังสถานการณ์ชายแดนตึงเครียด

ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงวันที่ผ่านมา ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force” ได้ออกมาเคลื่อนไหวประกาศจุดยืนที่สำคัญ โดยทางเพจได้โพสต์ข้อความระบุชัดเจนว่า

“ยุติการดำเนินการทุกข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา จนกว่าการปฏิบัติการใดๆ ของกัมพูชา ที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์จะไม่มี

ทัพอากาศไทย ประกาศยุติทุกข้อตกลงกัมพูชา
กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

พร้อมกันนี้ กองทัพอากาศยังได้ยืนยันปิดท้ายว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน ทั้งกรณีกำลังพลทหารไทยเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และรายงานการเผชิญหน้าในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งสร้างความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในขณะนี้

