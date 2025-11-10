สาเหตุ แนท อนิพรณ์ โพสต์เรื่องค่าจ้าง ทั้งที่ผ่านมา 1 ปี คุยกับ ‘แม่ปุ้ย’ แล้ว จบลงด้วยดี

แนท อนิพรณ์ เปิดสาเหตุ โพสต์ค่าจ้างพรีเซนเตอร์ ทั้งที่ผ่านมาแล้ว 1 ปี ชี้การสื่อสารล่าช้า ส่วนปม JKN โต้ TPN นั้นขอกล่าวแค่ส่วนของตัวเอง ล่าสุด ได้พูดคุยตรงกับ ‘แม่ปุ้ย’ แล้ว ทุกอย่างจบลงด้วยดี
วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2568) แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 ควง น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 เปิดใจสัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างพรีเซนเตอร์ ทั้งที่ผ่านมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ง ฝั่ง แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก TPN Global ได้ชี้แจงสาเหตุเนื่องจากได้รับแจ้งมามีเช็กไม่ผ่าน ล่าสุด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกมาโต้กลับงัดหลักฐานเช็ก-ใบเสร็จ ยืนยันชำระเงินแล้ว 100% ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568
สื่อมวลชน สอบถามสาเหตุที่สาวแนทออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งที่ผ่านมา 1 ปี แล้ว เธออธิบายว่า “มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่ ซึ่งแนทและบริษัทก็มีการติดต่อสื่อสารกันตลอด แต่การสื่อสารมันค่อนข้างที่จะนาน เรารู้สึกว่าอาจจะต้องดำเนินการอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความใจมากขึ้นค่ะ
สำหรับแนทมองว่าเป็นอำนาจการตัดสินใจของเราในการโพสต์ ขอโทษคุณอูม ผู้จัดการส่วนตัว และ ทุกคน เพราะแนทโพสต์ด้วยตัวของแนทเอง กลัวว่าจะไปพาดพิงกับผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ซึ่งเฟซบุ๊กที่ใช้โพสต์เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัว ฝั่งน้ำตาลช่วยแชร์ให้เป็นสาธารณะ ตอนที่แนทโพสต์อาจจะยังไม่มีปัญหาหรืออะไรมาก
ตอนนี้แนทมีการพูดคุยกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว เป็นการสื่อสารทางตรง ตอนนี้คุยกับแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้ว ที่ผ่านมามีตัวกลางในการสื่อสารมาโดยตลอด ซึ่งแนทไม่แน่ใจว่าสารที่แนทส่งไปถึงหรือเปล่า วันนี้แนทมีการพูดคุยกันทางแม่ปุ้ยแล้วทุกอย่างจบลงด้วยดี แนทจะขอวงพูดแค่ในส่วนหนู เพราะองค์กรใหญ่ 2 องค์กร แนทไม่อยากไปกระทบกระทั่ง แต่หลังจากที่ได้คุยกับแม่ปุ้ยแล้วก็สบายใจ“
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- JKN แถลงแจงค่าจ้าง แนท อนิพรณ์ หลัง TNP อ้างปมเช็กเด้ง โชว์หลักฐานจ่ายครบ 100%
- จับตา “นิต้า อนิพรรณ” มิสแกรนด์หนองบัวลำภู 2024 สวยสง่า ดีกรีพี่สาว แนท อนิพรณ์
- ‘แนท อนิพรณ์’ ประกาศชัดมีแฟนแล้วแถมเด็กกว่า ชีวิตเคยใช้เงินวันละ 5 บาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: