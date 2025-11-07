อึ้ง! Meta ฟันรายได้จาก โฆษณาสแกมเมอร์ ปี 2024 สูงปรี๊ดกว่า 5 แสนล้านบาท
สื่อต่างประเทศ แฉเอกสารลับ Meta คาดโกยรายได้จาก โฆษณาสแกมเมอร์ ปีละกว่า 5 แสะล้านบาท เผยใช้วิธี ขึ้นค่าโฆษณา แทนการแบน
สำนักข่าวต่างประเทศ เปิดเผยเอกสารลับภายในของบริษัท Meta ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ (Facebook, Instagram, WhatsApp) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า Meta มีรายได้มหาศาลจากการโฆษณาหลอกลวง หรือสแกมเมอร์ และสินค้าต้องห้าม
จากเอกสารดังกล่าวระบุว่า ในช่วงปลายปี 2023 Meta คาดการณ์ว่ารายได้ประมาณ 10% ของปี 2024 หรือราว 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.2 แสนล้านบาท) จะมาจากโฆษณาประเภทนี้ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินว่าผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของ Meta เห็นโฆษณาที่มีความเสี่ยงสูงหรือส่อแววต้มตุ๋นเฉลี่ยวันละ 1.5 หมื่นล้านครั้ง
แม้ Meta จะมีระบบตรวจสอบ แต่เอกสารระบุว่าบริษัทจะแบนผู้ลงโฆษณาก็ต่อเมื่อระบบมีความมั่นใจสูงถึง 95% ว่าเป็นการฉ้อโกง หากความมั่นใจต่ำกว่านั้น จะใช้วิธีเรียกเก็บค่าโฆษณาในราคาสูงขึ้นแทนการแบนเพื่อเป็นการลงโทษทางอ้อม
Meta รู้ปัญหา แต่หวั่นกระทบรายได้
เอกสารภายในยังเผยให้เห็นว่า Meta ตระหนักถึงปัญหานี้ดี โดยทีมงานความปลอดภัยประเมินว่าแพลตฟอร์มของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 1 ใน 3 ของการฉ้อโกงที่สำเร็จในสหรัฐฯ และยอมรับว่าการลงโฆษณาหลอกลวงบน Meta ทำได้ง่ายกว่าบน Google
อย่างไรก็ตาม Meta ดูเหมือนจะลังเลที่จะปราบปรามอย่างเด็ดขาด เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อรายได้รวมของบริษัท โดยมีการกำหนดเพดานการสูญเสียรายได้ จากการปราบปรามโฆษณาต้องสงสัยไว้ไม่เกิน 0.15% ของรายได้รวม
โฆษก Meta โต้กลับ ยันมุ่งมั่นปราบโกง
ด้านนาย Andy Stone โฆษกของ Meta ได้ออกมาโต้แย้งรายงานดังกล่าว โดยระบุว่าเอกสารที่รอยเตอร์นำมาเสนอนั้น เป็นมุมมองที่เลือกปฏิบัติและบิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมชี้แจงว่าตัวเลขคาดการณ์รายได้ 10% นั้นเป็นการประเมินคร่าวๆ ที่รวมโฆษณาถูกกฎหมายเข้าไปด้วย
Stone ยืนยันว่า Meta จริงจังกับการต่อสู้กับกลโกง โดยในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา สามารถลดรายงานโฆษณาหลอกลวงลงได้ถึง 58% และในปี 2568 นี้ ได้ลบโฆษณาหลอกลวงออกไปแล้วกว่า 134 ล้านชิ้น
