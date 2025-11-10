“บิ๊กเล็ก” สั่งเลื่อนส่งตัว 18 เชลยศึกเขมร หลังทหารไทย เหยียบกับระเบิด
“บิ๊กเล็ก” สั่งเลื่อนการส่งตัว 18 เชลยศึกกัมพูชา 12 พ.ย. นี้ ออกไปก่อน หลังทหารไทยเหยียบกับระเบิด จนขาขาดที่ชายแดนศรีสะเกษ คาดเป็นระเบิดใหม่ เตรียมประท้วง
10 พ.ย.2568 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ได้สั่งการให้เลื่อนกำหนดการส่งมอบตัวเชลยศึกชาวกัมพูชาออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด หลังจากเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้กำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บ 2 นาย โดยหนึ่งนายมีอาการสาหัสถึงขั้นข้อเท้าขวาขาด พื้นที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างปราสาทเขาพระวิหารและภูมะเขือ ซึ่งเป็นจุดที่ทหารไทยกำลังปฏิบัติการผลักดันกองกำลังกัมพูชาออกจากพื้นที่
พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่ 2 เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นของเก่าที่ตกค้าง หรือเป็นระเบิดใหม่ที่เพิ่งถูกนำมาวาง เบื้องต้นฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นระเบิดใหม่ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่าจะดำเนินการทำหนังสือประท้วงไปยังฝ่ายกัมพูชาทันทีตามขั้นตอน ส่วนเรื่องการส่งคืนเชลยศึกนั้นต้องระงับไว้ก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์และหารือรายละเอียดกันใหม่ หากผลการพิสูจน์ทราบแน่ชัดว่าเป็นเจตนาการวางระเบิดใหม่ ฝ่ายไทยจะต้องมีมาตรการดำเนินการที่มากกว่าการประท้วงอย่างแน่นอน
ล่าสุด เพจไทยคู่ฟ้า ได้มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ ทำหนังสือประท้วงให้ถึงที่สุด จากกรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด
