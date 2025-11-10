ข่าว

สส.ไผ่ ลิกค์ เจอคนกำแพงเพชรถามสนั่น หลังประกาศช่วย รร.หมอนทองวิทยา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 11:12 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 11:12 น.
57
ไผ่ลิกค์ จัดบอล7คน
แฟ้มภาพ

กรณี “ไผ่ ลิกค์” เผย “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” อัดฉีดทีมหมอนทองวิทยา 1 แสนบาท หนุนเยาวชนใช้กีฬาพัฒนาศักยภาพ พร้อมสานต่อการสนับสนุนต่อเนื่อง ล่าสุดคอมเมนต์คนกำแพงฯ ไม่รอรุมขุดปัญหาในพื้นที่ วอนเน้นผลิตเยาวชนสู่วงการกีฬาในจังหวัดจริงๆ ควรรู้ว่า สนามบอลเป็นของอบจ.หรือใครแน่

วานนี้ (9 พ.ย.68) ไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชรและเลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความผ่านบัญชีโซเชียลของตัวเองโดยระบุว่า “ท่านรองนายกฯ ธรรมนัส สั่งการให้ไปดูแลปรับปรุงโรงเรียนหมอนทองวิทยาเพราะได้สร้างนักกีฬาดีๆ” นอกจากนี้ สส.จ.กำแพงเพชรยังยืนกรานด้วยว่า เตรียมจัดแข่งกีฬาฟุตบอล 7 คนกำแพงเพชรเร็วๆ นี้ เพื่อสนับสนุนเยาวชนจังหวัดอีกทาง

ต่อมามีผู้คนมากหน้าหลายตนพากันเข้าแสดงความเห็นจำนวนมาก อาทิ ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งหล่นความเห็นว่า “ก่อนจะจัด ทำสนามให้ดีก่อนคับ”

“จัดที่ไหนก็ได้แต่อย่าจัดสนามอบจ. นะครับ คนดูแลก็ดูแลแทบตาย…คนใช้ไม่เคยดูแล”

“ก่อนจะจัดการแข่งขัน บริจาคเงิน ให้อบจ.กำแพงเพชร ทำไฟสนามก่อนจัดแข่งเถอะครับ ไม่มีไฟส่องสว่างพอ ต้องเตะตอนบ่สยๆแดดเปรี้ยง เด็กร้อนตาย แถมไม่มีคนมาดูอีก”

หลังมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ โดยบานปลายจาจัดแข่งบอล 7 คนในจังหวัดลุกลามเป็นหลายฝ่ายจี้ให้ซ่อมแซมสนามในอบจ.ให้ดี ดูแลโครงสร้างพื้นฐานในทุกชนิดกีฬาจะเหมาะสมกว่าหรือไม่แล้วนั้น ด้าน นายไผ่ จึงเข้ามาชี้แจงทันทีโดยเจ้าตัวย้ำชัดเจนว่า “สนามกีฬาฟุตบอล กำแพงเพชร เป็นหน้าที่ของอบจ. ครับ อาจมีการเข้าใจผิดกัน”

“เป็นสนามของอบจ. ที่จะดูแลและผมก็เชื่อว่าทางอบจ. ได้ดูแล ครับ และทีมฟุตบอลก็เป็นทีมของอบจ. จังหวัดกำแพงเพชรหลังจากนี้เราคงต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนากีฬาทุกประเภทซึ่งผมทำอยู่แล้วครับ”

สนามกีฬาฟุตบอลกำแพงเพชรของใคร
ภาพ Facebook @PaiLeeke
ไผ่ลิกค์จัดบอล7คน
ภาพ Facebook @PaiLeeke

หลังจากที่ ไผ่ ลิกค์ ให้ข้อมูลของสนามฟุตบอลกำแพงเพชรเป้นหา้ที่รับผิดชอบของอบจ. หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เวลาต่อมาปรากฏมีคนพื้นที่เข้ามาให้ข้อมูลอีกด้าน โดยระบุร่ายยาวว่า สนามฟุตบอลเป็นของอบจ.กำแพงเพชร ทีมกำแพงเพชร เอฟซี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกี่ยวกับอบจ. หรือสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร

ส่วนเหตุผลที่ใช้สนามอบจ.เพราะสโมสรไม่มีสนามแข่งที่ได้มาตราฐาน ตามที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งเป็นการเช่าโดยจ่ายค่าเช่าถูกต้อง การบริหารงานของสโมสรได้รับการสนับสนุนจากสปอร์นเซอร์และสมาคมฟุตบอล

นักฟุตบอล 70-80 % เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาภายในจังหวัดกำแพงเพชร สโมสรมีที่อยู่ที่กินให้นักเตะเหล่านี้ จะมีนักเตะรุ่นใหญ่และต่างชาติช่วยประคองทีม (ค่าเหนื่อย 1-3 หมื่นบาทต่อคน/เดือน) โดยสโมสรเริ่มต้นจากการฝึกเด็ก 8-10 ขวบ ใช้ชื่อ ซากังราว จูเนียร์ เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว ฝึกซ้อมสนามหน้าวิทยาลัยเทคนิคและมีรุ่นใหญ่ที่ใช้แข่งรุ่นทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นนักเตะภายในจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นทั่วไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อเข้าร่วมฟุตบอลอาชีพ ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ไผ่ลิกค์จัดบอลเจ็ดคนกำแพงเพชร
แฟ้มภาพ
ไผ่ลิกค์ คอมเมนต์
แฟ้มภาพ
ไผ่ลิกค์ คอมเมนต์ (1)
แฟ้มภาพ

“โอ้โห้ แบบนี้ยิ่งน่าโมโห สส.เมินจังหวัดตัวเองแต่ไปให้การสนับสนุนทีมของจังหวัดอื่น” อีกตัวอย่างความเห็นที่วิพากษ์วิจารณ์การออกตัวหนล่าสุดของไผ่ ลิกค์ ทำทรงสนับสนุนทีมฟุตบอลโรงเรียนในจังหวัดอื่น แต่ดันเมินช่วย ทีมฟุตบอลในกำแพงเพชรเสียเอง

ขณะที่อีกคอมเมนต์เข้ามาพิมพืใต้โพสต์ของไผ่ ลิกค์ อีกด้วยว่า “เสียตังค์ไม่ว่าลูกพี่เสียหน้าไม่ได้ จังหวัดตัวเองช่างมันก่อน”

ไผ่บริจาคหมอนทอง 5 หมื่น
แฟ้มภาพ

เท่านั้นไม่พอ มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของสระว่ายน้ำให้กับเด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่ด้วย โดยระบุว่า “คุณทราบหรือไม่ครับว่า เด็กๆ นักกีฬาว่ายน้ำของกำแพงเพชร กำลังจะไม่มีสระซ้อม ทั้งๆ ที่จะมีแข่งคัดเลือกกีฬานักเรียนนักศึกษา และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ เนื่องจากสระจะปิดปรับปรุง แล้วเด็กๆจะไปซ้อมที่ไหน”

อัปเดตล่าสุด ไผ่ ลิกค์ เข้ามาตอบพร้อมกับชี้แจงผลดำเนินการที่เข้าไปช่วยจัดการปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยด้วยดีแล้ว ดังนี้ “เรื่องสระว่ายน้ำของจังหวัดกำแพงเพชรที่น้องๆนักเรียนไม่มีที่ซ้อมในการแข่งขันได้จบเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครอง Titipat XXXX แจ้งมานะครับเราแก้ให้ทันที”

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

