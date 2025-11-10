บันเทิง

กำลังใจล้น “จันทร์จวง ดวงจันทร์” น้องสาว “พุ่มพวง” แจ้งข่าวเศร้า ป่วยมะเร็งขั้นที่ 1

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 11:24 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 11:24 น.
87
จันทร์จวง ดวงจันทร์ ยืนยันผลตรวจมะเร็งระยะที่ 1 ผ่านโซเชียลมีเดีย
ภาพจาก : FB จันทน์จวง ดวงจันทร์ fanpage

จันทร์จวง ดวงจันทร์ น้องสาวของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีลูกทุ่ง โพสต์สั้น ๆ ผ่านโซเชียลยืนยันผลตรวจ มะเร็งระยะที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ไก่–จันทร์จวง ดวงจันทร์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง และน้องสาวของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ได้ออกมาแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยยืนยันผลตรวจทางการแพทย์ว่า เธอป่วยเป็นมะเร็งเต้านมในระยะที่หนึ่ง

ทันทีที่โพสต์การแจ้งข่าวอัปเดตผลการตรวจมะะเร็งเต้านมระยะที่ 1 ของ จันทร์จวง ถูกเผยแพร่ ข้อความให้กำลังใจจากแฟนเพลงจำนวนมหาศาลก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างอบอุ่นบนโลกออนไลน์

“สู้ๆนะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่ไก่”

“ระยะหนึ่งรักษาหายค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะ”

“สู้สู้นะคะเดี๋ยวก็หายค่ะ”

แฟนเพลงส่งกำลังใจให้ จันทร์จวง ดวงจันทร์ หลังประกาศป่วยมะเร็ง
ภาพจาก : FB จันทน์จวง ดวงจันทร์ fanpage

นอกจากแฟนคลับแล้ว ยังมีเพื่อนพี่น้องร่วมวงการบันเทิงเข้ามาร่วมส่งข้อความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยหลายคนต่างเชื่อมั่นในความหวังของการรักษา เมื่อโรคร้ายถูกตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เพื่อนร่วมวงการบันเทิงให้กำลังใจ จันทร์จวง ดวงจันทร์ ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ภาพจาก : FB จันทน์จวง ดวงจันทร์ fanpage

“ระยะหนึ่งรักษาหายคะดูแลตัวเองดี ๆ และปฏิบัติตามแพทย์บอกหายแน่นอนเป็นกำลังใจให้จ้า”

ทีมงาน The Thaiger ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ ส่งไปถึง จันทร์จวง ดวงจันทร์ ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ด้วยดี และขอให้กระบวนการรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นครับ

@junjuang ✌️✌️ หลายนิ้ว✌️✌️ ลุ้นผลชิ้นเนื้อหน้าอก!! ว่าผลจะเป็นแบบไหน? มะเร็ง มะโรง มะเส็ง ถามว่าตื่นเต้นไหม? ทำใจแล้ว💛✌️รับได้หมด #จันทน์จวงดวงจันทร์ @ningning789 ♬ เสียงต้นฉบับ – Gen 乛Ji – พีท พิทวัส🐶

เพื่อนร่วมวงการบันเทิงให้กำลังใจ จันทร์จวง ดวงจันทร์ ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ภาพจาก : FB จันทน์จวง ดวงจันทร์ fanpage
จันทร์จวง ดวงจันทร์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เผยข่าวเศร้าป่วยมะเร็ง
ภาพจาก : FB จันทน์จวง ดวงจันทร์ fanpage
ทีมงาน The Thaiger ส่งกำลังใจถึง จันทร์จวง ดวงจันทร์ ในการรักษา
ภาพจาก : FB จันทน์จวง ดวงจันทร์ fanpage
แฟนคลับแสดงความห่วงใยต่อ จันทร์จวง ดวงจันทร์ ผ่านโซเชียลมีเดีย
ภาพจาก : FB จันทน์จวง ดวงจันทร์ fanpage
การรักษามะเร็งระยะที่ 1 ของ จันทร์จวง ดวงจันทร์ มีความหวังสูง
ภาพจาก : FB จันทน์จวง ดวงจันทร์ fanpage

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger

