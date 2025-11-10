กำลังใจล้น “จันทร์จวง ดวงจันทร์” น้องสาว “พุ่มพวง” แจ้งข่าวเศร้า ป่วยมะเร็งขั้นที่ 1
จันทร์จวง ดวงจันทร์ น้องสาวของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีลูกทุ่ง โพสต์สั้น ๆ ผ่านโซเชียลยืนยันผลตรวจ มะเร็งระยะที่ 1
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ไก่–จันทร์จวง ดวงจันทร์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง และน้องสาวของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ได้ออกมาแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยยืนยันผลตรวจทางการแพทย์ว่า เธอป่วยเป็นมะเร็งเต้านมในระยะที่หนึ่ง
ทันทีที่โพสต์การแจ้งข่าวอัปเดตผลการตรวจมะะเร็งเต้านมระยะที่ 1 ของ จันทร์จวง ถูกเผยแพร่ ข้อความให้กำลังใจจากแฟนเพลงจำนวนมหาศาลก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างอบอุ่นบนโลกออนไลน์
“สู้ๆนะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่ไก่”
“ระยะหนึ่งรักษาหายค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะ”
“สู้สู้นะคะเดี๋ยวก็หายค่ะ”
นอกจากแฟนคลับแล้ว ยังมีเพื่อนพี่น้องร่วมวงการบันเทิงเข้ามาร่วมส่งข้อความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยหลายคนต่างเชื่อมั่นในความหวังของการรักษา เมื่อโรคร้ายถูกตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
“ระยะหนึ่งรักษาหายคะดูแลตัวเองดี ๆ และปฏิบัติตามแพทย์บอกหายแน่นอนเป็นกำลังใจให้จ้า”
ทีมงาน The Thaiger ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ ส่งไปถึง จันทร์จวง ดวงจันทร์ ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ด้วยดี และขอให้กระบวนการรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นครับ
@junjuang ✌️✌️ หลายนิ้ว✌️✌️ ลุ้นผลชิ้นเนื้อหน้าอก!! ว่าผลจะเป็นแบบไหน? มะเร็ง มะโรง มะเส็ง ถามว่าตื่นเต้นไหม? ทำใจแล้ว💛✌️รับได้หมด #จันทน์จวงดวงจันทร์ @ningning789 ♬ เสียงต้นฉบับ – Gen 乛Ji – พีท พิทวัส🐶
