รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต
รวบคนขับรถพยาบาลและบุคลากรแพทย์อินเดีย หลังหยุดดูเสือดาว บอกไม่ยอมขับต่อถ้าไม่จ่ายเงิน สุดท้ายผู้ป่วยเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน สำนักข่าว มาเธอร์ชิป รายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศอินเดียได้จับกุมคนขับรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่แพทย์ ในคดีกระทำการโดยประมาท หลังจากที่คนขับรถไม่ยอมขับรถนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล หลังอ้างว่าเขาเห็นเสือดาว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ในรัฐมัธยประเทศ โดยผู้ป่วยซึ่งเป็นหญิงวัย 20 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคมาลาเรีย กำลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล หลังจากที่อาการป่วยเธอทรุดลง และต้องนำเธอส่งโรงพยาบาลที่พร้อมกว่า
ทว่าระหว่างทางคนขับรถหยุด โดยบอกว่าเขาเห็นเสือดาว และบอกว่าเขาจะไม่ยอมไปต่อหากครอบครัวผู้ป่วยไม่ยอมจ่ายเงินให้ โดยตอนแรกเขาเรียกเงิน 255 บาท (700 รูปี) ก่อนที่สุดท้ายครอบครัวจะยอมจ่ายที่ 218 บาท (600 รูปี) ก่อนที่ทางคนขับรถจะยอมไปต่อ ซึ่งพวกเขาใช้เวลารวมแล้วกว่า 2 ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมาย นานกว่าปกติเป็นชั่วโมง ก่อนหญิงคนดังกล่าวเสียชีวิตเมื่อถึงโรงพยาบาล
โดยทางครอบครัวได้แจ้งความคนขับรถและบุตลากรทางการแพทย์ที่อยู่บนรถ ฐานกระทำโดยประมาท โดยย้ำว่าการที่พวกเขาถึงจุดหมายช้าเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
