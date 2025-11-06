ข่าว

วงการวรรณกรรมเศร้า “บินหลา สันกาลาคีรี” นักเขียนซีไรต์ เสียชีวิตแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 14:46 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 14:51 น.
69
ข่าวเศร้าวงการวรรณกรรม "บินหลา สันกาลาคีรี" นักเขียนซีไรต์ปี 2548 เสียชีวิตแล้ว เมื่อ 6 พ.ย. 68
ภาพจาก : FB/พินิจ นิลรัตน์

ข่าวเศร้าวงการวรรณกรรม “บินหลา สันกาลาคีรี” นักเขียนซีไรต์ปี 2548 เสียชีวิตแล้ว ในวัย 60 ปี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 68

นับเป็นข่าวเศร้าของวงการวรรณกรรมไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 สื่อหลักหลายสำนักรายงานตรงกันว่า “บินหลา สันกาลาคีรี” หรือ นายวุฒิชาติ ชุ่มสนิท นักเขียนรางวัลซีไรต์ ได้เสียชีวิตลงแล้ว

การแจ้งข่าวดังกล่าว ถูกเผยแพร่ครั้งแรกโดย “พินิจ นิลรัตน์” นักเขียนรุ่นพี่ ซึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ

บินหลา สันกาลาคีรี มีชื่อจริงว่า วุฒิชาติ ชุ่มสนิท เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2508 ที่จังหวัดชุมพร เขาเริ่มต้นทำงานสายสื่อมวลชน ก่อนจะมุ่งมั่นสู่เส้นทางการเป็นนักเขียนเต็มเวลา

เขามีผลงานโดดเด่นมากมาย ทั้งเรื่องสั้น นิยาย และสารคดีท่องเที่ยว โดยเฉพาะผลงานรวมเรื่องสั้น “เจ้าหงิญ” ซึ่งทำให้เขาคว้ารางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2548

บินหลา สันกาลาคีรี เป็นนักเขียนร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในสำนวนการเขียนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง มักพูดถึงการเดินทาง การปั่นจักรยาน และการสังเกตผู้คน จนมีฐานผู้อ่านที่เหนียวแน่น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ราชกิจจาฯ เผยระเบียบ กกต. ให้อำนาจประธานและกรรมการพกปืนได้ เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้อำนาจ “กกต.” พกอาวุธปืนได้แล้ว เพื่อภารกิจสืบสวน ไต่สวน

9 นาที ที่แล้ว
"อนุทิน" ท้า "อัจฉริยะ-โรม" เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ ลั่น อย่าพูดแค่อักษรย่อ ข่าวการเมือง

อนุทิน ท้า อัจฉริยะ-โรม เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ อย่าพูดแค่ตัวย่อ

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดอาจเป็นช่วงสัปดาห์หน้า บันเทิง

ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดช่วงสัปดาห์หน้า

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” บอก “อนุทิน” พูดเอง ชิงยุบสภาก่อนถูกซักฟอก รับโทรคุยทุกคืน

32 นาที ที่แล้ว
อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ ข่าวต่างประเทศ

อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวเศร้าวงการวรรณกรรม "บินหลา สันกาลาคีรี" นักเขียนซีไรต์ปี 2548 เสียชีวิตแล้ว เมื่อ 6 พ.ย. 68 ข่าว

วงการวรรณกรรมเศร้า “บินหลา สันกาลาคีรี” นักเขียนซีไรต์ เสียชีวิตแล้ว

42 นาที ที่แล้ว
"น้ำแข็ง AF7" รับผิดเอง ปมยืมเงิน "ผ้าแพร" เผย บอกปัญหาไม่หมด เพราะกลัวไม่ได้เงิน บันเทิง

“น้ำแข็ง AF7” รับผิดเอง ปมยืมเงิน “ผ้าแพร” เผย บอกปัญหาไม่หมด เพราะกลัวไม่ได้เงิน

53 นาที ที่แล้ว
พายุคัลแมกีเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ข่าว

ด่วน! พายุคัลแมกี ลูกแรก เข้าไทย 7 พ.ย. ฝนหนัก 150 มม. ซัด อีสาน-กทม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” เบรกมูลนิธิยังไม่เสร็จ เตือนประชาชนอย่างเพิ่งโอน อาจถูกหลอก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาล ร่วมลงนาม MOU ประกาศทำสงครามกับสแกมเมอร์ ปราบสิ้นซาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทยตามที่เล่าใน TikTok ข่าว

คลิปล้านวิว ฝรั่งใน TikTok อ้าง เจอเด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี ทำกระทบหลายส่วน บันเทิง

น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี เพราะความใจอ่อนของภรรยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตา! “สม รังสี” กลับกัมพูชา หลังตั้งรัฐบาลอิสระ สะพัด “ทรัมป์” คุ้มครอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาธุ 2 คัมแบ็ก งานบุญครั้งใหม่ เขย่าศรัทธา เดิมพันครั้งนี้ถึงชีวิต บันเทิง

สาธุ 2 คัมแบ็ก งานบุญครั้งใหม่ เขย่าศรัทธา เดิมพันครั้งนี้ถึงชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งไว้ที่ญี่ปุ่นและถูกบังคับทำงานในร้านนวด ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งอยู่คนเดียวที่ญี่ปุ่น สั่งให้ทำงานร้านนวดกาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดวันลอยกระทง ปลาลอยตาย กระทงทำน้ำเน่า ได้บาปแทนบุญ เผยยอด 3 แสนชิ้น ยังลอยกระทงโฟม ข่าว

สลดวันลอยกระทง ปลาลอยตาย ทำน้ำเน่า ได้บาปแทนบุญ เผยยอด 3 แสนชิ้น ยังลอยกระทงโฟม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่จบ! "ณวัฒน์" โพสต์ "เสรีภาพ" กับ "เรื่องโกหก" ตอกกลับดราม่า MU2025 บันเทิง

ไม่จบ! “ณวัฒน์” โพสต์ “เสรีภาพ” กับ “เรื่องโกหก” ตอกกลับดราม่า MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ย้ำ “คนละครึ่งพลัส” ไม่ใช้ครั้งแรกภายใน 11 พ.ย. นี้ ถูกตัดสิทธิทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ Drama-addict โพสต์ "ผวากันหมด" หลังเพจการเงินเตือน "ทรัมป์" นัดแถลงข่าวสำคัญ 5 ทุ่มคืนนี้ ชาวเน็ตหวั่นเป็นการ "ปั่นตลาด" เศรษฐกิจ

“ทรัมป์” นัดแถลงข่าวสำคัญ 5 ทุ่มคืนนี้ คนเล่นหุ้น-คริปโต ผวากันหมด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผงะ! พบกระทงใช้เทียนแบตเตอรี่ ชี้สารพิษจากถ่าน สร้างพิษให้กับน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
"บิ๊กโจ๊ก" บุกสภา ยื่นหลักฐาน "รังสิมันต์ โรม" แฉตำรวจ PCT4 รับส่วยเว็บพนัน ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” หอบหลักฐาน ร้องกมธ. “รังสิมันต์ โรม” แฉตำรวจ PCT4 รับส่วยเว็บพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจภูเก็ตรวบนักท่องเที่ยวออสซี่กลางห้างดัง ข้อหาลักทรัพย์ สารภาพขโมยเสื้อบอลใช้หนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝากขัง แร็ปเปอร์ดัง พบอยู่กับ อินฟลูฯ สาว ในห้องพักเป็นคนสุดท้าย ก่อนกลายเป็นศพ ข่าวต่างประเทศ

ฝากขัง แร็ปเปอร์ดัง พบอยู่กับ อินฟลูฯ สาว ในห้องพักเป็นคนสุดท้าย ก่อนกลายเป็นศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองกำลังญี่ปุ่น ลงพื้นที่ช่วยปราบหมี หลังอาละวาดหนัก ปชช. ตาย 12 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจมันได้! นร.เทพศิรินทร์ งัดสกิลว่ายน้ำ โดดคลอง ช่วยลูกแมวจมน้ำจนปลอดภัย ข่าว

ใจมันได้! นร.เทพศิรินทร์ งัดสกิลว่ายน้ำ โดดคลอง ช่วยลูกแมวจมน้ำจนปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 14:46 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 14:51 น.
69
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยระเบียบ กกต. ให้อำนาจประธานและกรรมการพกปืนได้ เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้อำนาจ “กกต.” พกอาวุธปืนได้แล้ว เพื่อภารกิจสืบสวน ไต่สวน

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
"อนุทิน" ท้า "อัจฉริยะ-โรม" เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ ลั่น อย่าพูดแค่อักษรย่อ

อนุทิน ท้า อัจฉริยะ-โรม เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ อย่าพูดแค่ตัวย่อ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดอาจเป็นช่วงสัปดาห์หน้า

ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดช่วงสัปดาห์หน้า

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

“ธรรมนัส” บอก “อนุทิน” พูดเอง ชิงยุบสภาก่อนถูกซักฟอก รับโทรคุยทุกคืน

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
Back to top button