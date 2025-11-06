วงการวรรณกรรมเศร้า “บินหลา สันกาลาคีรี” นักเขียนซีไรต์ เสียชีวิตแล้ว
ข่าวเศร้าวงการวรรณกรรม “บินหลา สันกาลาคีรี” นักเขียนซีไรต์ปี 2548 เสียชีวิตแล้ว ในวัย 60 ปี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 68
นับเป็นข่าวเศร้าของวงการวรรณกรรมไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 สื่อหลักหลายสำนักรายงานตรงกันว่า “บินหลา สันกาลาคีรี” หรือ นายวุฒิชาติ ชุ่มสนิท นักเขียนรางวัลซีไรต์ ได้เสียชีวิตลงแล้ว
การแจ้งข่าวดังกล่าว ถูกเผยแพร่ครั้งแรกโดย “พินิจ นิลรัตน์” นักเขียนรุ่นพี่ ซึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ
บินหลา สันกาลาคีรี มีชื่อจริงว่า วุฒิชาติ ชุ่มสนิท เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2508 ที่จังหวัดชุมพร เขาเริ่มต้นทำงานสายสื่อมวลชน ก่อนจะมุ่งมั่นสู่เส้นทางการเป็นนักเขียนเต็มเวลา
เขามีผลงานโดดเด่นมากมาย ทั้งเรื่องสั้น นิยาย และสารคดีท่องเที่ยว โดยเฉพาะผลงานรวมเรื่องสั้น “เจ้าหงิญ” ซึ่งทำให้เขาคว้ารางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2548
บินหลา สันกาลาคีรี เป็นนักเขียนร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในสำนวนการเขียนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง มักพูดถึงการเดินทาง การปั่นจักรยาน และการสังเกตผู้คน จนมีฐานผู้อ่านที่เหนียวแน่น
