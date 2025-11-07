ชาวเน็ตด่ายับ “ทรัมป์” ยืนทองไม่รู้ร้อน เห็นคนเป็นลมล้มพับต่อหน้า
ชาวเน็ตวิจารณ์ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนนิ่งไม่ช่วยเหลือ ระหว่างแถลงข่าวเรื่องยาลดน้ำหนัก ชายคนหนึ่งล้มลงข้างเวที
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (6 พฤศจิกายน) ได้เกิดเหตุชุลมุนช่วงสั้น ๆ ระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาว ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับผู้ผลิตยา เพื่อประกาศขยายความคุ้มครองและลดราคายาลดน้ำหนักยอดนิยมอย่าง Zepbound กับ Wegovy ภายใต้โครงการ Medicare และ Medicaid ของรัฐบาล
ระหว่างที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังแถลงข่าว ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นแขกรับเชิญของบริษัทผู้ผลิตยารายหนึ่งที่เข้าร่วมงาน เป็นลมล้มลง ทันทีบริเวณข้างตัวทรัมป์ ทำให้งานต้องหยุดชะงักลง เจ้าหน้าที่กรูกันเข้าช่วยเหลือ
ภาพวินาทีตื่นเต้นถูกบันทึกไว้จากช่างภาพนำเนียบขาว กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย เพราะขณะที่คนรอบข้าง รวมถึงนายแพทย์เมห์เมต ออซ รีบเข้าช่วยพยุงและปฐมพยาบาลชายที่ล้มลงนั้น ทรัมป์กลับยืนนิ่ง ไม่ได้เคลื่อนไหว ไม่ได้กล่าวอะไร และมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาหันหน้าไปมองผู้ชมด้านหน้าแทน
Karoline Leavitt เลขานุการทำเนียบขาว พยายามนำสื่อมวลชนออกจากพื้นที่ แต่ปฏิกิริยาของทรัมป์ถูกกล้องจับภาพไว้ได้ชัดเจน ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการยืนนิ่งที่ดูเย็นชา
ภาพการยืนนิ่งของทรัมป์ข้างชายที่กำลังนอนอยู่บนพื้นระหว่างปฐมพยาบาลได้ถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการพูดคุยและวิจารณ์เป็นวงกว้าง โดยมีทั้งผู้ที่นำไปทำเป็นเรื่องตลกและผู้ที่แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
มีคนใน Reddit แสดงความเห็นเชิงเสียดสีเกี่ยวกับการบริหารประเทศ โดยกล่าวว่า “แค่เปลี่ยนชายที่อยู่บนพื้นเป็นอเมริกา เราก็จะได้ภาพวาดที่สมบูรณ์แบบสำหรับปี 2025”
บางคนวิจารณ์อย่างเข้มข้นว่า “ภาพนี้สรุปการบริหารประเทศของทรัมป์ในปี 2025 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มนุษย์คนอื่น ๆ แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ประสบปัญหา ในขณะที่ทรัมป์ยืนอยู่ข้าง ๆ อย่างหงุดหงิดนิดหน่อย เพราะเหตุการณ์ไม่ได้เกี่ยวกับเขา”
หลังดราม่า แคโรไลน์ ลีวิตต์ ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ชายที่เป็นลมได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ประจำทำเนียบขาวอย่างรวดเร็ว และอาการปลอดภัยดี ก่อนที่การแถลงข่าวจะดำเนินการต่อไปในเวลาสั้น ๆ
