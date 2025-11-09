ข่าวต่างประเทศ

ทำเนียบขาวโต้ “ทรัมป์” ไม่ได้หลับ หลังมีภาพนั่งปิดตาระหว่างงานแถลง

ทำเนียบขาวโต้ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้หลับ หลังมีภาพนั่งปิดตาระหว่างงานแถลง ชี้เป็นความพยายามของสื่อลิเบอรัลที่จะผลักดันแนวคิดขยะๆ แทนที่จะนำเสนอข่าวดีๆ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน สำนักข่าว CNN ได้รายงานกระแสในโลกโซเชียล หลังจากที่ปรากฎภาพของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลับตาขณะการประกาศลดราคายาลดน้ำหนัก ที่ทำเนียบขาว เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา

โดยชาวเน็ตตั้งคำถามว่านายทรัมป์หลับหรือไม่ พร้อมกันนี้ชาวเน็ตบางคนชี้ด้วยว่าตลอดการแถลงเขาดูง่วง และขยี้ตาหลายรอบ

นอกจากนี้นายกาวิน นิวซัม ผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียได้โพสต์ภาพดังกล่าวและเขียนข้อความวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐฯว่า “ทรัมป์จอมง่วงกลับมาแล้ว”

ด้านนางเทย์เลอร์ โรเจอร์ โฆษกทำเนียบขาวได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN ยืนยันว่านายทรัมป์ไม่ได้หลับ พร้อมชี้ด้วยว่าตลอดการแถลงเขาได้พูดและตอบคำถามสื่อมวลชนตั้งหลายครั้ง พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่านี่เป็นความพยายามของสื่อลิเบอรัลที่พยายามจะผลักดันแนวคิดขยะๆ แทนที่จะรายงานข่าวว่าประกาศลดราคายาของประธานาธิบดีทรัมป์ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและช่วยชีวิตชาวอเมริกันจำนวนมาก”

