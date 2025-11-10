โอนเงินแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนพฤศจิกายน 2568 เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ได้กี่บาท

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 3 กลุ่มเปราะบาง มีเงินโอนเข้าแล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)และกรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ได้แก่ เด็กแรกเกิด -6 ขวบ รับเงินอุดหนุนบุตร ,ผู้สูงอายุ 60 -90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ รับเบี้ยความพิการ
เงินอุดหนุนบุตร
- เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ รับเงินอุดหนุนบุตรจำนวน 600 บาท
- เด็กที่เกิดเดือนพฤศจิกายน 2562 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรเพราะอายุครบ 6 ขวบตามเงื่อนไข
- เด็กที่เกิดเดือนธันวาคม 2562 จะได้รับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทเป็นเดือนสุดท้าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จ่ายเป็นขั้นบันได)
- ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท
- ผู้สูงอายุอายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท
- ผู้สูงอายุอายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
- ผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท
เบี้ยผู้พิการ
- ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
- ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท
สำหรับกลุ่มเปราะบางสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงิน การโอนเงิน หรือสถานะสิทธิต่างๆผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ รวมไปถึงเช็กง่ายๆผ่านแอปทางรัฐโดยมีขั้นตอนดังนี้
- แอปพลิเคชันทางรัฐ
- แอปพลิเคชันเงินเด็ก
- กรมบัญชีกลาง Call Center 0-2270-6400 หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2127-7000
- ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
- กรมกิจการผู้สูงอายุ โทรศัพท์หมายเลข 0 2642 4336-9
- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
เช็กเงินอุดหนุนบุตร ผ่านแอปฯทางรัฐ
- เข้าสู่แอปฯทางรัฐ และเลือกเมนู “บริการ”
- เลือกหมวดหมู่ “สวัสดิการ”
- เลือกบริการ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เข้าสู่แอปฯทางรัฐ และเลือกเมนู “บริการ”
- เลือกหมวดหมู่ “สวัสดิการ”
- เลือกบริการ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”
เช็กเบี้ยความพิการ
- เข้าสู่แอปฯทางรัฐ และเลือกเมนู “บริการ”
- เลือกหมวดหมู่ “สวัสดิการ”
- เลือกบริการ “เบี้ยความพิการ”
เงินอุดหนุนบุตร
ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้
- กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
- เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล
- สำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผล ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 0 2651 6902, 0 2651 6534, 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 หรือ สายด่วน 1300 ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ตลอด 24 ชั่วโมง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ ,รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯได้ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางดังนี้
- กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- ต่างจังหวัด ยื่นได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
กรณีมีข้อสงสัยเรื่องสิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2642 4336-9
เบี้ยผู้พิการ
สำหรับคนพิการที่ต้องการรับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการก่อน ถึงจะลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ ทั้งนี้สามารถไปติดต่อเพื่อขอออกบัตรประจำตัวคนพิการได้ทั้งในพื้นที่กทม.และต่างจังหวัด
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313 หรือตรวจสอบศูนย์บริการทั่วประเทศที่นี่
