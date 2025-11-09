ใหม่ ดาวิกา แต่งงาน เต๋อ เขาใหญ่หวานมาก ต้นรัก 7 ปี ลิงกับลุง

ประมวลภาพ งานแต่งหวานมาก “ใหม่ ดาวิกา” ควง “เต๋อ ฉันทวิชช์” เข้าพิธีวิวาห์หวานที่เขาใหญ่ ปักฐานรัก 7 ปี “ลุงกับลิง”
บรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางขุนเขา ฉลองสมรสชื่นมื่น ข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการบันเทิงในวันนี้ (9 พฤศจิกายน 2568) คู่รักขวัญใจมหาชน “ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่” และ “เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ได้จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเป็นทางการแล้ว
ภาพบรรยากาศที่ถูกเผยแพร่ออกมาผ่านไอจี ฮสน่า ทัศนาวลัย แสดงให้เห็น ใหม่ ดาวิกา ในชุดเจ้าสาวเกาะอกสีขาวบริสุทธิ์ สวยสง่าดุจเจ้าหญิง “เต๋อ ฉันทวิชช์ ในชุดทักซิโดสีขาวดำสุดเนี้ยบ เดินเคียงกันไปตามทางเดินที่ประดับด้วยดอกไม้สีขาว เปื้อนรอยยิ้มแห่งความสุขตลอดเวลา ท่ามกลางเพื่อนสนิทและครอบครัวที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน
ในภาพยังปรากฏเพื่อนสนิทในวงการ เช่น กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ที่มาร่วมแสดงความยินดีในโมเมนต์สำคัญนี้ด้วย
ย้อนเส้นทางรัก “ลุงกับลิง” 7 ปี แสนมั่นคง
จุดเริ่มต้นจากกองถ่าย ใหม่กับเต๋อ ได้โคจรมาพบกันในกองละครเรื่อง “ชายไม่จริง หญิงแท้” เมื่อประมาณปี 2560-2561 ในตอนนั้น เต๋อ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับแบบแมนๆ ว่ากำลังเดินหน้าจีบ ใหม่ ดาวิกา สร้างเสียงฮือฮาไปทั่ววงการ
หลังจากที่ฝ่ายชายประกาศตัวชัดเจน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ แต่มั่นคง จนกลายเป็นคู่รักที่แฟนๆ รัก เอาใจช่วย ทั้งคู่มีสรรพนามเรียกแทนกันสุดน่ารักว่า “ลุง” (เต๋อ) และ “ลิง” (ใหม่) กลายเป็นแฮชแท็กประจำตัว #ลุงลิง ที่แฟนๆ คุ้นเคย
ตลอด 7 ปีคอยหมั่นพรวนดินต้นรัก ทั้งคู่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นคู่รักที่คอยสนับสนุนกันในทุกย่างก้าว ทั้งเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิต เรามักจะเห็นภาพที่ทั้งคู่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกันและกันเสมอมา
สู่การขอแต่งงาน เต๋อรอคนนี้คนเดียว
แฟนๆ ต่างลุ้นเชียร์ให้คู่นี้มีข่าวดีมาโดยตลอด จนกระทั่ง เต๋อ เมื่อถูกสื่อถามเรื่องการแต่งงาน เขาได้ให้สัมภาษณ์อย่างหนักแน่นว่า ไม่ได้มองคนอื่นอีกแล้ว “ใหม่ ดาวิกา คือคนเดียวที่เขาอยากแต่งงานด้วย”
จนในที่สุด”ลุงเต๋อ” ก็ได้ทำตามสัญญา “ลิง” ของเขาได้กลายเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุด พิธีวิวาห์ที่เขาใหญ่ในวันนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักที่มั่นคงของทั้งคู่ได้ดีที่สุด
ทีมข่าวไทยเกอร์ขอแสดงความยินดีกับ ใหม่ ดาวิกา บ่าวสาวป้ายแดง “เต๋อ ฉันทวิชช์ กับการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ในฐานะ คู่ชีวิต นะครับ
