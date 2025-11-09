ข่าวดาราบันเทิง

ใหม่ ดาวิกา แต่งงาน เต๋อ เขาใหญ่หวานมาก ต้นรัก 7 ปี ลิงกับลุง

เผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 20:33 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 20:37 น.
52

ประมวลภาพ งานแต่งหวานมาก “ใหม่ ดาวิกา” ควง “เต๋อ ฉันทวิชช์” เข้าพิธีวิวาห์หวานที่เขาใหญ่ ปักฐานรัก 7 ปี “ลุงกับลิง”

บรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางขุนเขา ฉลองสมรสชื่นมื่น ข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการบันเทิงในวันนี้ (9 พฤศจิกายน 2568) คู่รักขวัญใจมหาชน “ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่” และ “เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ได้จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเป็นทางการแล้ว

ภาพบรรยากาศที่ถูกเผยแพร่ออกมาผ่านไอจี ฮสน่า ทัศนาวลัย แสดงให้เห็น ใหม่ ดาวิกา ในชุดเจ้าสาวเกาะอกสีขาวบริสุทธิ์ สวยสง่าดุจเจ้าหญิง “เต๋อ ฉันทวิชช์ ในชุดทักซิโดสีขาวดำสุดเนี้ยบ เดินเคียงกันไปตามทางเดินที่ประดับด้วยดอกไม้สีขาว เปื้อนรอยยิ้มแห่งความสุขตลอดเวลา ท่ามกลางเพื่อนสนิทและครอบครัวที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน

ในภาพยังปรากฏเพื่อนสนิทในวงการ เช่น กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ที่มาร่วมแสดงความยินดีในโมเมนต์สำคัญนี้ด้วย

ย้อนเส้นทางรัก “ลุงกับลิง” 7 ปี แสนมั่นคง

จุดเริ่มต้นจากกองถ่าย ใหม่กับเต๋อ ได้โคจรมาพบกันในกองละครเรื่อง “ชายไม่จริง หญิงแท้” เมื่อประมาณปี 2560-2561 ในตอนนั้น เต๋อ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับแบบแมนๆ ว่ากำลังเดินหน้าจีบ ใหม่ ดาวิกา สร้างเสียงฮือฮาไปทั่ววงการ

หลังจากที่ฝ่ายชายประกาศตัวชัดเจน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ แต่มั่นคง จนกลายเป็นคู่รักที่แฟนๆ รัก เอาใจช่วย ทั้งคู่มีสรรพนามเรียกแทนกันสุดน่ารักว่า “ลุง” (เต๋อ) และ “ลิง” (ใหม่) กลายเป็นแฮชแท็กประจำตัว #ลุงลิง ที่แฟนๆ คุ้นเคย

ตลอด 7 ปีคอยหมั่นพรวนดินต้นรัก ทั้งคู่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นคู่รักที่คอยสนับสนุนกันในทุกย่างก้าว ทั้งเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิต เรามักจะเห็นภาพที่ทั้งคู่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกันและกันเสมอมา

สู่การขอแต่งงาน เต๋อรอคนนี้คนเดียว

แฟนๆ ต่างลุ้นเชียร์ให้คู่นี้มีข่าวดีมาโดยตลอด จนกระทั่ง เต๋อ เมื่อถูกสื่อถามเรื่องการแต่งงาน เขาได้ให้สัมภาษณ์อย่างหนักแน่นว่า ไม่ได้มองคนอื่นอีกแล้ว “ใหม่ ดาวิกา คือคนเดียวที่เขาอยากแต่งงานด้วย”

จนในที่สุด”ลุงเต๋อ” ก็ได้ทำตามสัญญา “ลิง” ของเขาได้กลายเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุด พิธีวิวาห์ที่เขาใหญ่ในวันนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักที่มั่นคงของทั้งคู่ได้ดีที่สุด

ทีมข่าวไทยเกอร์ขอแสดงความยินดีกับ ใหม่ ดาวิกา บ่าวสาวป้ายแดง “เต๋อ ฉันทวิชช์ กับการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ในฐานะ คู่ชีวิต นะครับ

ใหม่ ดาวิกา อวดแหวนเพชรเม็ดโต หลัง เต๋อ ฉันทวิชช์ ขอแต่งงาน ฉลองรัก 7 ปี-2

ใหม่ ดาวิกา อวดแหวนเพชรเม็ดโต หลัง เต๋อ ฉันทวิชช์ ขอแต่งงาน ฉลองรัก 7 ปี-3

ย้อนชมนาที เต๋อ คุกเข่าขอ ใหม่ ดาวิกหา แต่งงาน เผยโมเมนต์หวานสุดอบอุ่น-6

ย้อนชมนาที เต๋อ คุกเข่าขอ ใหม่ ดาวิกหา แต่งงาน เผยโมเมนต์หวานสุดอบอุ่น-4

