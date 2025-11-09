ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวบินสหรัฐฯ ยกเลิก 1400 ไฟลท์ ดีเลย์ 6000 เซ่นพิษชัตดาวน์รัฐบาล

เผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 10:07 น.
60

เที่ยวบินสหรัฐฯ ยกเลิก 1,400 ไฟลท์ ดีเลย์ 6,000 เซ่นพิษชัตดาวน์รัฐบาล ที่ขณะนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่วันที่ 40 ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าเที่ยวบินสหรัฐอเมริกากว่า 1,400 เที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งภายใน ขาเข้า และ ขาออก ต้องถูกยกเลิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากที่สหรัฐอเมริกายังอยู่ในภาวะชัตดาวน์ ที่ดำเนินการต่อเนื่องใกล้ครบ 40 วัน และเป็นการชัตดาวน์ที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินกว่า 6,000 เที่ยวที่ต้องดีเลย์ จากเหตุผลเดียวกัน อย่างไรก็ตามจำนวนเที่ยวบินที่ล่าช้านั้นลดลงจากวันก่อนที่มีมากถึง 7,000 เที่ยว

ก่อนหน้านี้ ฌอน ดัฟฟี รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวเตือนว่า ท่าอากาศยานสำคัญ 40 แห่งทั่วประเทศอาจจะต้องลดจำนวนเที่ยวบินลง โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้ หากการชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯยังไม่มีความคืบหน้า

ซึ่งการชัตดาวน์รัฐบาลทำให้รัฐบาลไม่สามารถจ่ายเงินพนักงานสนามบินได้ และทำให้พนักงานหอบังคับการบางคนเลือกจะไม่มาทำงาน หรือทำอาชีพเสริม แม้ว่าจะมีพนักงานบางส่วนที่ยอมมาทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนแต่ไม่เพียงพอ

อ้างอิงจากแหล่งข่าวระบุว่าจำนวนเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจะเริ่มจากเที่ยวบินในประเทศร้อยละ 4 ในวันศุกร์ และเพิ่มสูงสุดร้อยละ 10 ในสัปดาห์หน้า คาดว่าจะมีเที่ยวบินโดนยกเลิกได้มากถึง 3,500-4,000 เที่ยวบิน

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

