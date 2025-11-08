ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! รวบแม่ทิ้งลูกที่ร้านนวดค้ากามญี่ปุ่น โดนจับได้ที่ไต้หวัน คดีค้าประเวณี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 15:03 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2568 15:03 น.
82

จับได้แล้ว แม่ทิ้งลูกที่ร้านนวดค้ากามญี่ปุ่น โดนจับได้ที่ไต้หวัน ในคดีค้าประเวณี ตำรวจไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นและไต้หวัน ก่อนนำตัวส่งกลับประเทศ

จากกรณีข่าวดังที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นกับกรณีที่ เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงโตเกียว โดยเด็กหญิงคนดังกล่าวเล่าว่าเธอกับแม่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน และถูกพามาร้านนวดดังกล่าว ซึ่งเด็กหญิงคนนี้ถูกสอนวิธีการนวดและให้บริการทางเพศ ก่อนที่จะถูกแม่ทิ้งตามลำพังนั้น

ล่าสุดเว็บไซต์ ไลฟ์ดอร์ สื่อของญี่ปุ่นรายงานว่า แม่ของเด็กหญิงคนดังกล่าวถูกจับได้แล้วที่ไต้หวัน โดยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีอีกคดีหนึ่ง

ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยมีกำหนดเดินไปยังประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่น และ สอบปากคำเด็กหญิงผู้เสียหาย หลังจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังไต้หวัน เพื่อดำเนินการส่งตัวแม่ของเด็กกลับประเทศไทย เพื่อดำเนินคดีต่อไป หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

32 นาที ที่แล้ว
ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี บันเทิงเกาหลี

ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ โตริโน่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลาง เตือนระวัง มิจฉาชีพ แอบอ้างใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แนะวิธีแก้ไข ข่าว

กรมบัญชีกลาง เตือนระวัง มิจฉาชีพ แอบอ้างใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แนะวิธีแก้ไข

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ เลบันเต้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! รวบแม่ทิ้งลูกที่ร้านนวดค้ากามญี่ปุ่น โดนจับได้ที่ไต้หวัน คดีค้าประเวณี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แม่ตั๊ก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ เต้นข้างสาวสวย ทำคนลือเลิกเงียบ!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนบอล 7 สี แห่ส่งกำลังใจ “เจ้ามิค ดาวเตะอบจ.ชัยนาท” แข้งสู้ชีวิตเพื่อพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สะเทือนใจ ลูกสาว 71 ฆ่าแม่ 102 ปี สารภาพ ‘ไม่เหลือใคร’ ต้องดูแลตามลำพัง คนแห่สงสาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ลือแรง คู่รักคนดัง เลิกกันแล้ว? หลุดคลิปฝ่ายชายเต้นข้าง 2 สาวสวยในผับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮัมบูร์ก พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำผกาไอซ์รักชนก ข่าวการเมือง

คำผกา ซัดแรง ไอซ์ รักชนก วาทกรรมไม่ต่างพันธมิตรฯ-กปปส. ก่อนอีกฝ่ายโผล่สวน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อูนิโอน เบอร์ลิน พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

มีผลแล้ว กฎหมายลาคลอด 120 วัน นายจ้างยังต้องจ่ายเงินเดือน ยกระดับชีวิตแรงงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฮเดนไฮม์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. เตือนอย่าหลงเชื่อ “ข่าวปลอม” แอบอ้างเบื้องสูง ชี้มีเจตนาสร้างความแตกแยก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

‘เจเรมี เรนเนอร์’ งานเข้า ผู้สร้างหนังแฉ คุกคามทางเพศ-ส่งภาพโป๊ เมาอาละวาด ต้องขังตัวเองในห้องน้ำ กลัวตาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัสใช้ได้วันละเท่าไหร่ การเงิน

คลังเล็งเสนอ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ช่วงธ.ค. คาดเริ่มใช้ ม.ค.69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตเส้นทาง &quot;พายุไต้ฝุ่นฟงวอง&quot; กรมอุตุฯ เผยทิศทางการเคลื่อนตัว ยันไม่กระทบไทย ข่าว

อัปเดตเส้นทาง “พายุไต้ฝุ่นฟงวอง” กรมอุตุฯ เผยทิศทางการเคลื่อนตัว ยันไม่กระทบไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบงค์แคลช อาจารย์สกลหมอนทองวิทยา บันเทิง

แบงค์ วงแคลช โหมโรงนัดชิงฯ บอล 7 สี เล่าสมัยเป็นลูกทีม “อ.สกล”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลสวดยับ! ลุงทำคอนเทนต์เสี่ยงตาย ให้หลาน 4 ขวบขับกระบะบนถนนใหญ่ อ้าง แค่มุมกล้อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระงานศพน้ำท่วมสุโขทัย ข่าว

นับถือใจหลวงพ่อ พระสุโขทัยฝ่ากระแสน้ำมาสวดพระอภิธรรม แม้น้ำท่วมสูง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลานร้องสื่อ ผู้วิเศษรายใหม่ อ้างตัวเป็น &quot;พระศรีอาริยะ&quot; หลอกคนแก่ลงทุนธนาคารโลก ข่าว

หลานร้องสื่อ ผู้วิเศษรายใหม่ อ้างตัวเป็น “พระศรีอาริยะ” หลอกคนแก่ลงทุนธนาคารโลก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 15:03 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2568 15:03 น.
82
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชลซี พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568

ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568
ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี

ช็อกวงการ! นายแบบดาวรุ่ง จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มา 2 ปี

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568

ยูเวนตุส พบ โตริโน่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568
Back to top button