ด่วน! รวบแม่ทิ้งลูกที่ร้านนวดค้ากามญี่ปุ่น โดนจับได้ที่ไต้หวัน คดีค้าประเวณี
จับได้แล้ว แม่ทิ้งลูกที่ร้านนวดค้ากามญี่ปุ่น โดนจับได้ที่ไต้หวัน ในคดีค้าประเวณี ตำรวจไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นและไต้หวัน ก่อนนำตัวส่งกลับประเทศ
จากกรณีข่าวดังที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นกับกรณีที่ เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงโตเกียว โดยเด็กหญิงคนดังกล่าวเล่าว่าเธอกับแม่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน และถูกพามาร้านนวดดังกล่าว ซึ่งเด็กหญิงคนนี้ถูกสอนวิธีการนวดและให้บริการทางเพศ ก่อนที่จะถูกแม่ทิ้งตามลำพังนั้น
ล่าสุดเว็บไซต์ ไลฟ์ดอร์ สื่อของญี่ปุ่นรายงานว่า แม่ของเด็กหญิงคนดังกล่าวถูกจับได้แล้วที่ไต้หวัน โดยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีอีกคดีหนึ่ง
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยมีกำหนดเดินไปยังประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่น และ สอบปากคำเด็กหญิงผู้เสียหาย หลังจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังไต้หวัน เพื่อดำเนินการส่งตัวแม่ของเด็กกลับประเทศไทย เพื่อดำเนินคดีต่อไป หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
