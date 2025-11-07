ปคม. เปิดข้อมูล แม่เด็ก นำลูกไปปล่อยร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น เร่งดำเนินคดี
ปคม. เปิดข้อมูล แม่เด็ก นำลูกไปปล่อยร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น อายุ 29 ปี ไปต่างประเทศรวม 27 ครั้ง เตรียมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง
จากกรณีข่าวสะเทือนข่าวสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นกับกรณีที่ เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงโตเกียว โดยเด็กหญิงคนดังกล่าวเล่าว่าเธอกับแม่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน และถูกพามาร้านนวดดังกล่าว ซึ่งเด็กหญิงคนนี้ถูกสอนวิธีการนวดและให้บริการทางเพศ ก่อนที่จะถูกแม่ทิ้งตามลำพังนั้น
ล่าสุด พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.เปิดเผยว่า ตนได้รับการประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศ ถึงกรณีดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ
เบื้องต้นพบว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าบริการที่ได้ประโยชน์จากเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันเด็กคนดังกล่าวอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะต้องสอบปากคำ และดำเนินการขั้นตอนคัดแยกเหยื่อด้วย
พล.ต.ต.วิทยา กล่าวต่อว่า หากดำเนินการในส่วนของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งตัวเด็กผู้เสียหายกลับมาประเทศไทย โดยจะเป็นหน้าที่ของตำรวจ ปคม.ในการไปรับตัวมาดำเนินการ เพื่อสอบสวนขยายผลร่วมกับพม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีทั้งกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นคนไทย และอาจจะมีกลุ่มคนญี่ปุ่นร่วมอยู่ด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่า แม่ของเหยื่อรายนี้มีอายุ 29 ปี เคยออกนอกประเทศ ไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน ส่วนเหยื่อที่เป็นลูกสาวนั้นมีอายุเพียงแค่ 12 ปี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีญาติๆ เป็นผู้คอยดูแล และที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้อยู่กับแม่ของตนเองอีกด้วย
