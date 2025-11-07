กต. เตรียมช่วยเหลือส่งเด็กหญิงร้านนวดค้ากามกลับไทย รอทางการญี่ปุ่นดำเนินการ
กต. เตรียมช่วยเหลือส่งเด็กหญิงร้านนวดค้ากาม ที่ถูกแม่ทิ้งให้อยู่ลำพัง รอทางการญี่ปุ่นดำเนินการเสร็จสิ้น แล้วจะแจ้งวันส่งตัวกลับต่อไป
จากกรณีข่าวสะเทือนข่าวสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นกับกรณีที่ เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงโตเกียว โดยเด็กหญิงคนดังกล่าวเล่าว่าเธอกับแม่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน และถูกพามาร้านนวดดังกล่าว ซึ่งเด็กหญิงคนนี้ถูกสอนวิธีการนวดและให้บริการทางเพศ ก่อนที่จะถูกแม่ทิ้งตามลำพังนั้น
ล่าสุด นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2568 และเมื่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับแจ้งจากฝ่ายญี่ปุ่นก็มอบหมายเจ้าหน้าที่กงสุลเข้าเยี่ยมเด็กหญิง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เพื่อสอบถามข้อมูลและคัดกรองหาข้อบ่งชี้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) โดยพบข้อบ่งชี้ว่าเยาวชนดังกล่าวเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ปัจจุบันเด็กหญิงผู้เสียหายอยู่ในความคุ้มครองของทางการญี่ปุ่นเพื่อเข้ากระบวนการสอบสวนสืบสวนในการขยายผลหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยพํานักอยู่ที่ศูนย์พิทักษ์เด็กและเยาวชนในกรุงโตเกียว ได้รับการดูแลด้านอาหาร เสื้อผ้า การตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด
เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นทางการญี่ปุ่นจะแจ้งกำหนดวันส่งตัวกลับประเทศไทยให้สถานเอกอัครราชทูตทราบและกรมการกงสุลจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวเพื่อเตรียมการรับตัวและให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป
