ข่าว

ชาวบ้านฮือไล่ เจ้าอาวาสวัดดังเมืองกำแพงเพชร ซุกเช็คกฐิน 1 แสน อ้างไม่รู้-สุดท้ายจนมุม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 09:26 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2568 09:26 น.
57
ชาวบ้านฮือไล่ เจ้าอาวาสวัดดังเมืองกำแพงเพชร ซุกเช็คกฐิน 1 แสน อ้างไม่รู้-สุดท้ายจนมุม

ชาวบ้านรวมตัวขับไล่ เจ้าอาวาสวัดดังเมืองกำแพงเพชร หลังจับได้ว่าแอบซุก “เช็ดเงินกฐิน” จำนวน 1 แสนบาท อ้างยังไม่ได้รับ แต่สุดท้ายจนมุม

เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นภายในวัดแห่งหนึ่งใน ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เมื่อชาวบ้านจำนวนมากได้รวมตัวกันเพื่อขับไล่เจ้าอาวาสให้พ้นจากวัด หลังจากหมดความศรัทธา เนื่องจากจับได้ว่าท่านมีพฤติกรรมไม่โปร่งใส แอบซุกซ่อนเช็คเงินทำบุญกฐินจำนวน 100,000 บาทไว้

กรรมการวัดเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา มีงานทอดกฐินขึ้น โดยชาวบ้านร่วมกันใส่ซองทำบุญด้วยเงินสดรวมแล้วเป็นจำนวน 276,637 บาท และมีเช็คเงินสดจากวัดพระธรรมกาย 100,000 บาท ซึ่งเช็คจำนวนนั้นได้หายไปจากกองกฐิน เมื่อสอบถามเจ้าอาวาสกลับบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่ายังไม่ได้รับ และต้องไปรับที่ศูนย์ธรรมกาย

แต่ความจริงปรากฏเมื่อเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรเดินทางออกไประหว่างทางเจ้าอาวาสได้หยิบซองเช็คดังกล่าวออกมาจากย่ามและพยายามยื่นให้ไวยาวัจกร ซึ่งไวยาวัจกรไม่กล้ารับ จนกระทั่งขากลับจึงได้รับไว้และวางที่คอนโซลหน้ารถ

พฤติกรรมดังกล่าวทำให้ชาวบ้านมองว่าเป็นการมุสาและส่อเจตนาทุจริต ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่มีปัญหาเรื่องความโปร่งใส ขณะที่ปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังปัญหา โดยระบุว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 7-15 วัน ส่วนทางคณะสงฆ์ เลขาเจ้าคณะตำบลชี้ว่า หากยักยอกทรัพย์จริงก็เข้าข่ายปาราชิก แต่ต้องรอการพิจารณาจากพระผู้ใหญ่ต่อไป

ทางด้านชาวบ้านส่วนใหญ่มีมติไม่ต้องการให้เจ้าอาวาสรูปนี้อยู่วัดอีกต่อไป ขณะที่เจ้าตัวได้หลบหน้าหายไปจากวัดแล้ว

อ้างอิงจาก : honekrasae

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

โซเชียลสวดยับ! ลุงทำคอนเทนต์เสี่ยงตาย ให้หลาน 4 ขวบขับกระบะบนถนนใหญ่ อ้าง แค่มุมกล้อง

11 วินาที ที่แล้ว
พระงานศพน้ำท่วมสุโขทัย ข่าว

นับถือใจหลวงพ่อ พระสุโขทัยฝ่ากระแสน้ำมาสวดพระอภิธรรม แม้น้ำท่วมสูง

9 นาที ที่แล้ว
หลานร้องสื่อ ผู้วิเศษรายใหม่ อ้างตัวเป็น &quot;พระศรีอาริยะ&quot; หลอกคนแก่ลงทุนธนาคารโลก ข่าว

หลานร้องสื่อ ผู้วิเศษรายใหม่ อ้างตัวเป็น “พระศรีอาริยะ” หลอกคนแก่ลงทุนธนาคารโลก

28 นาที ที่แล้ว
หมอนทองวิทยา 7 สีแข่งกี่โมง ข่าวกีฬา

“หมอนทองวิทยา” ฟีเวอร์ ดาราแห่อีดฉีด ลุ้นชิงบอล 7 สี ถ้าแชมป์รับเละ!

37 นาที ที่แล้ว
ชาวบ้านฮือไล่ เจ้าอาวาสวัดดังเมืองกำแพงเพชร ซุกเช็คกฐิน 1 แสน อ้างไม่รู้-สุดท้ายจนมุม ข่าว

ชาวบ้านฮือไล่ เจ้าอาวาสวัดดังเมืองกำแพงเพชร ซุกเช็คกฐิน 1 แสน อ้างไม่รู้-สุดท้ายจนมุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว พอลีน คอลลินส์ นางเอกระดับตำนาน หลังต่อสู้โรคพาร์กินสันนานหลายปี บันเทิง

สิ้นแล้ว พอลีน คอลลินส์ นางเอกระดับตำนาน หลังต่อสู้โรคพาร์กินสันนานหลายปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด บอล 7 สี หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท ลิงก์ดูออนไลน์ ฟุตบอล

ถ่ายทอดสด บอล 7 สี หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท ลิงก์ดูออนไลน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย 5 ข้อความ คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ หมายถึงอะไร เศรษฐกิจ

รวมสถานะ คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ ขึ้นข้อความนี้ แปลว่าอะไร-แก้ยังไง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง แฉวงการเน่าเฟะ โดนพระเอกดังลงโทษ หลังปฏิเสธมีเซ็กซ์ด้วย บันเทิง

นางเอกดัง แฉพระเอกดัง นิสัยเน่า โกรธหัวเหวี่ยง หลังปฏิเสธมีเซ็กซ์ด้วย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วิคตอเรีย เผยเซ็กซ์ เดวิด เบ็คแฮม จู๋ใหญ่มาก เท่าท่อรถแทรกเตอร์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตวิจารณ์ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนนิ่งไม่ช่วยเหลือ ระหว่างแถลงข่าวเรื่องยาลดน้ำหนัก ชายคนหนึ่งล้มลงข้างเวที ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตด่ายับ “ทรัมป์” ยืนทองไม่รู้ร้อน เห็นคนเป็นลมล้มพับต่อหน้า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยเตรียมหนาว ลมพัดยะเยือก 14 พ.ย. อากาศเย็นจุใจ 8 วันเต็ม ข่าว

คนไทยเตรียมหนาว ลมพัดยะเยือก 14 พ.ย. อากาศเย็นจุใจ 8 วันเต็ม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยภาพนาทีพายุไต้ฝุ่น &quot;คัลแมกี&quot; ขึ้นฝั่งถล่มเมืองกวีเญิน เวียดนาม ลมแรงจัดซัดมอเตอร์ไซค์คว่ำ หลังคาบ้านปลิวว่อน รถยนต์จอดนิ่งถึงกับเลื่อนถอยหลังเอง ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก! พายุ “คัลแมกี” ซัดเวียดนาม รถจอดนิ่งยังไหล หลังคาปลิวว่อน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทรถไฟฟ้าจีน โชว์ของล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นใหม่ สมจริงเกิน นึกว่าเอาคนมาแสดง ข่าวต่างประเทศ

พี่จีน โชว์ของล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์ AI รุ่นใหม่ ชนิดที่ว่าสมจริงเกิน นึกว่ามีคนอยู่ข้างใน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุ่นวายทั้งลำ แอร์เวียดนามไล่ผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน เหตุร้องไห้โวยวาย อยากนั่งข้างแฟนหนุ่ม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง สุขภาพและการแพทย์

นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง ทำไมราคาแพงกว่า แต่คนยอมจ่าย?

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยงวดนี้ สลากสัญจร กำแพงเพชร เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยกลางเดือนออกตรงวันอาทิตย์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 7/11/68 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 7/11/68 ทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด พบออกซ้ำ 2 งวดติด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎาชี้แจงความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับนมแท้ นมผง ที่คนไทยเข้าใจผิด ข่าว

อ.เจษฎา ชำแหละ 7 ความเชื่อผิดๆ เรื่องนม ย้ำ อ่านฉลาก อย่ากลัวเกินจริง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พาย ใจป้ำ อัดฉีด 1 แสน ลุ้น หมอนทองวิทยา คว้าแชมป์สร้างสนามบอลให้ บันเทิง

“พิมรี่พาย” ใจป้ำ อัดฉีด 1 แสน “หมอนทองวิทยา” ถ้าคว้าแชมป์สร้างสนามบอลให้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป๊ก เศรณี จับไมค์ร้องเพลง &quot;ภาวนา&quot; ชาวเน็ตสงสัย เนื้อเพลงลึกซึ้งจะสื่ออะไรหรือเปล่า? บันเทิง

เป๊ก เศรณี จับไมค์ร้องเพลง “ภาวนา” ชาวเน็ตสงสัย เนื้อเพลงลึกซึ้งจะสื่ออะไรหรือเปล่า?

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เพชร กรุณพล&quot; ท้า &quot;ไผ่ ลิกค์&quot; งัดหลักฐานเด็ดมาโชว์ สงสัยโดน &quot;ไอซ์&quot; ปั่นจนหัวหมุน ข่าว

“เพชร กรุณพล” ท้า “ไผ่ ลิกค์” งัดหลักฐานเด็ดมาโชว์ สงสัยโดน “ไอซ์” ปั่นจนหัวหมุน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สถานะล่าสุด “เพลง ชนม์ทิดา” ประกาศกลางโซเชียล ทำคนแห่คอมเมนต์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่มแล้ว “อัจฉริยะ” ปูเสื่อประท้วงหน้า สตช. จี้ ปิด 10 เว็บพนัน ขีดเส้นตายสัปดาห์นี้

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง! Meta ฟันรายได้จาก โฆษณาสแกมเมอร์ ปี 2024 สูงปรี๊ดกว่า 5 แสนล้านบาท ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง! Meta ฟันรายได้จาก โฆษณาสแกมเมอร์ ปี 2024 สูงปรี๊ดกว่า 5 แสนล้านบาท

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 09:26 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2568 09:26 น.
57
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอนทองวิทยา 7 สีแข่งกี่โมง

“หมอนทองวิทยา” ฟีเวอร์ ดาราแห่อีดฉีด ลุ้นชิงบอล 7 สี ถ้าแชมป์รับเละ!

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568
สิ้นแล้ว พอลีน คอลลินส์ นางเอกระดับตำนาน หลังต่อสู้โรคพาร์กินสันนานหลายปี

สิ้นแล้ว พอลีน คอลลินส์ นางเอกระดับตำนาน หลังต่อสู้โรคพาร์กินสันนานหลายปี

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568
ถ่ายทอดสด บอล 7 สี หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท ลิงก์ดูออนไลน์

ถ่ายทอดสด บอล 7 สี หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท ลิงก์ดูออนไลน์

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568
ไขข้อสงสัย 5 ข้อความ คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ หมายถึงอะไร

รวมสถานะ คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ ขึ้นข้อความนี้ แปลว่าอะไร-แก้ยังไง?

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568
Back to top button