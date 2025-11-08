ชาวบ้านฮือไล่ เจ้าอาวาสวัดดังเมืองกำแพงเพชร ซุกเช็คกฐิน 1 แสน อ้างไม่รู้-สุดท้ายจนมุม
ชาวบ้านรวมตัวขับไล่ เจ้าอาวาสวัดดังเมืองกำแพงเพชร หลังจับได้ว่าแอบซุก “เช็ดเงินกฐิน” จำนวน 1 แสนบาท อ้างยังไม่ได้รับ แต่สุดท้ายจนมุม
เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นภายในวัดแห่งหนึ่งใน ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เมื่อชาวบ้านจำนวนมากได้รวมตัวกันเพื่อขับไล่เจ้าอาวาสให้พ้นจากวัด หลังจากหมดความศรัทธา เนื่องจากจับได้ว่าท่านมีพฤติกรรมไม่โปร่งใส แอบซุกซ่อนเช็คเงินทำบุญกฐินจำนวน 100,000 บาทไว้
กรรมการวัดเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา มีงานทอดกฐินขึ้น โดยชาวบ้านร่วมกันใส่ซองทำบุญด้วยเงินสดรวมแล้วเป็นจำนวน 276,637 บาท และมีเช็คเงินสดจากวัดพระธรรมกาย 100,000 บาท ซึ่งเช็คจำนวนนั้นได้หายไปจากกองกฐิน เมื่อสอบถามเจ้าอาวาสกลับบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่ายังไม่ได้รับ และต้องไปรับที่ศูนย์ธรรมกาย
แต่ความจริงปรากฏเมื่อเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรเดินทางออกไประหว่างทางเจ้าอาวาสได้หยิบซองเช็คดังกล่าวออกมาจากย่ามและพยายามยื่นให้ไวยาวัจกร ซึ่งไวยาวัจกรไม่กล้ารับ จนกระทั่งขากลับจึงได้รับไว้และวางที่คอนโซลหน้ารถ
พฤติกรรมดังกล่าวทำให้ชาวบ้านมองว่าเป็นการมุสาและส่อเจตนาทุจริต ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่มีปัญหาเรื่องความโปร่งใส ขณะที่ปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังปัญหา โดยระบุว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 7-15 วัน ส่วนทางคณะสงฆ์ เลขาเจ้าคณะตำบลชี้ว่า หากยักยอกทรัพย์จริงก็เข้าข่ายปาราชิก แต่ต้องรอการพิจารณาจากพระผู้ใหญ่ต่อไป
ทางด้านชาวบ้านส่วนใหญ่มีมติไม่ต้องการให้เจ้าอาวาสรูปนี้อยู่วัดอีกต่อไป ขณะที่เจ้าตัวได้หลบหน้าหายไปจากวัดแล้ว
อ้างอิงจาก : honekrasae
