หลานร้องสื่อ ผู้วิเศษรายใหม่ อ้างตัวเป็น “พระศรีอาริยะ” หลอกคนแก่ลงทุนธนาคารโลก
เพจดังแฉ ผู้วิเศษรายใหม่ที่หนองบัวลำภู อ้างตัวเป็น ‘พระศรีอาริยะ’ หลอกคนชราลงทุน ‘หุ้นธนาคารโลก’ 500 บาท ได้คืนหลักล้าน จนหลายคนหลงเชื่อขายทรัพย์สิน
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา 7 พ.ย. 68 เพจ ท่านเปา ได้โพสต์เรื่องราวที่ได้รับการร้องเรียนมาจากลูกเพจท่านหนึ่ง ที่กำลังเป็นกังวลว่าญาติของเธอจะถูกหลอกจากการไปหลงเชื่อกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อ้างตัวเป็นผู้วิเศษ โดยระบุว่า
“ผู้วิเศษรายใหม่ถือกำเนิดแล้ว! แต่งชุดคล้ายเทพด้วยเครื่องทรง สวมมงกุฎชฎาทอง ใส่เครื่องประดับวิบวับ อ้างว่าเป็น “พระศรีอาริยะ” โดยมีการจัดพิธีต่าง ๆ ชักชวนคนสูงอายุเข้ากลุ่ม พร้อมกับชักชวนให้ลงทุน “หุ้นธนาคารโลก” ลงทุน 500 บาท จะได้คืนเป็นหลักล้าน ยิ่งทำเยอะ ยิ่งได้ผลกำไรกอบโกย หลังจากอบรมมีการออกใบประกาศ บางรายถึงขั้นขายทองเอาที่ดินไปจำนองเพราะเชื่อว่าจะ “ได้บุญใหญ่และได้เงินคืนกลับมาหลายเท่า”
ทางหลานสาวที่ส่งเรื่องมาร้องบอกว่าคุณตา-คุณยาย ศรัทธามากนำเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตไปลงทุน เตือนยังไงก็ไม่ฟัง ตอนนี้กังวลว่าจะถูกหลอก อยากให้หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ…หนองบัวลำภู”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แพรรี่ เตือนสติ ดารา ให้ระวัง หากโปรโมท ผู้วิเศษ อาจทำให้ประชาชนถูกหลอก
- แพรรี่ เหน็บแรง “เรียนไม่จบยังไม่ใช่อาจารย์” คนโยงผู้วิเศษ 4 โผล่นั่งโหนกระแส
- หนุ่ม กรรชัย รับ เคยเตือนสติ “มดดำ” ปมออกตัวหนุนผู้วิเศษ
อ้างอิงจาก : FB ท่านเปา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: