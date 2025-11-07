เป๊ก เศรณี จับไมค์ร้องเพลง “ภาวนา” ชาวเน็ตสงสัย เนื้อเพลงลึกซึ้งจะสื่ออะไรหรือเปล่า?
เป๊ก เศรณี จับไมค์ร้องเพลง “ภาวนา” ของ โก้ Mr.Saxman ทำชาวเน็ตสงสัย เลือกเพลงนี้สื่ออะไรถึงใครหรือเปล่า?
ห่างหายไปจากโซเชียลนานพอสมควร สำหรับ เป๊ก เศรณี ลูกชายนายกฯ อนุทิน หลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับคู่หมั้นคนสวย เพลง ชนม์ทิดา ที่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรคลุมเครืออยู่ เพราะไม่มีภาพคู่หวาน ๆ มาอวดหน้าสื่อสักระยะแล้ว แต่ทั้งสองก็ยังคงปิดปากเงียบอยู่
ล่าสุด 6 พ.ย. 68 เป๊ก เศรณี ได้แชร์คลิปจากเพื่อนของเขาเอง ซึ่งได้ถ่ายเอาไว้ขณะที่ เป๊ก โชว์ร้องเพลง ภาวนา ของ โก้ เศกพล หรือ โก้ Mr.Saxman ด้วยเสียงนุ่ม ๆ และรูปลักษณ์นักธุรกิจสุดหล่อเหลา ทำเอาเสียงกรี๊ดเชียร์ดังสนั่นหวั่นไหว แต่ด้วยเนื้อร้องของเพลงนี้มันดูมีความหมายที่ลึกซึ้ง จนชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปนี้ต่างก็ตั้งข้อสงสัยว่า ที่หนุ่มเป๊กเลือกร้องเพลงนี้จะสื่ออะไรถึงใครหรือเปล่า?
อ้างอิงจาก : IG pek_c, polyplus_jad_hai
