“เพชร กรุณพล” ท้า “ไผ่ ลิกค์” งัดหลักฐานเด็ดมาโชว์ สงสัยโดน “ไอซ์” ปั่นจนหัวหมุน
“เพชร กรุณพล” โต้ “ไผ่ ลิกค์” ยืนยันผู้ช่วย สส. ที่ถูกกล่าวหาจบ ม.ปลาย แล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วน เย้ยอีกฝ่ายปั้นข่าวเพราะแค้นที่ถูก “ไอซ์ รักชนก” ปั่นจนหัวหมุน
นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อโต้ตอบกรณีที่นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม ออกมากล่าวหาว่าพรรคประชาชนตั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นผู้ช่วย สส. และได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อขอให้ยุบพรรคประชาชน
นายกรุณพล ระบุว่า การตั้งผู้ช่วย สส.มีระเบียบกำหนดชัดเจน แม้ตัว สส.จะเซนต์รับรอง แต่หากคุณสมบัติไม่ครบ สภาก็จะตีตก ให้ สส.หาคนใหม่มาแทน
สำหรับผู้ช่วยคนนี้จบมัธยมปลายมาแล้ว และเป็นคนที่สนใจการเมืองโดยทำกิจกรรมต่าง ๆ มาตั้งแต่เด็ก ในขณะที่คนในวัยเดียวกันยังเที่ยวเล่นแต่น้องกลับเลือกช่วยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ที่ทำงานการเมือง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เมื่อถึงวันที่พร้อม จะได้เป็นอีกหนึ่งแรง ที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นนักการเมืองคุณภาพของประเทศนี้
ก็หวังว่านักการเมืองอาชีพที่อยู่มานานบบคุณไผ่ จะมีข้อมูลเด็ด มาหักล้างกับเอกสารและหลักฐานที่น้องใช้ยื่นกับสภา ไม่ใช่ปั้นข่าวขึ้นมา เพราะแค้นที่ถูกคุณไอซ์ ปั่นจนหัวหมุนมาหลายครั้งในช่วงสัปดาห์นี้
