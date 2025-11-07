สถานะล่าสุด “เพลง ชนม์ทิดา” ประกาศกลางโซเชียล ทำคนแห่คอมเมนต์

ชัดเจนแล้ว! สถานะล่าสุด “เพลง ชนม์ทิดา” ประกาศกลางโซเชียล คนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์เดือด
เรียกได้ว่านับวันความสวยและออร่าของเธอคนนี้ไม่เคยลดน้อยลงเลย มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน สำหรับ เพลง ชนม์ทิดา ลูกสาวคนสวยเพียงคนเดียวของ ตู่ นันทิดา และนักการเมืองผู้ล่วงลับ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ซึ่งพักหลังมานี้ทุกการเคลื่อนไหวของ เพลง ชนม์ทิดา ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากหลายคนกำลังจับตาความสัมพันธ์ของเธอกับ เป๊ก เศรณี ลูกชายนายกฯ อนุทิน ซึ่งดูเหมือนว่ากำลังคลุมเครือสุด ๆ แถมยังไร้โมเมนต์ และรูปคู่ของทั้งสองมาหลายเดือนแล้วด้วย
ล่าสุด เพลง ชนม์ทิดา ได้โพสต์ภาพตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัว plengasavahame พร้อมระบุแคปชั่นประกาศชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องสถานะของเธอ ระบุว่า “ว่าง…กลับมาทำงานและเล่นละครที่รักแล้วค่ะ” ทำเอาคนในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเพลงกันอย่างไม่ขาดสาย เอาเป็นว่าหลังจากนี้คงต้องตั้งตารอกันแล้วว่า เพลง ชนม์ทิดา จะมีผลงานอะไรออกมาให้แฟน ๆ ได้หายคิดถึงกันเร็ว ๆ นี้บ้าง
