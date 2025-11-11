ประวัติ “เป๊ก เศรณี” ลูกชายคนเล็ก นายกฯ อนุทิน ทายาทรุ่น 3 แห่งซิโน-ไทย
เปิดประวัติ ‘เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล’ ลูกชายคนเล็กของนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ ดีกรีทายาทรุ่นที่ 3 แห่งซิโน-ไทย อดีตคนรักของ ‘เพลง ชนม์ทิดา’
เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงไม่น้อย เมื่อนักแสดงสาว “เพลง” ชนม์ทิดา อัศวเหม ผู้เป็นลูกสาวคนสวยของ ‘ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย’ กับ ‘เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม’ ออกมายอมรับตรง ๆ ว่า จนและแฟนหนุ่ม “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ลดสถานะลงแล้ว โดยฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยปากขอเลิกกะทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวมาก่อน จบรัก 7 ปีโดยสมบูรณ์
เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3
หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาหนุ่มหล่อคนนี้ในฐานะลูกชายคนเล็กของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 แต่น้อยคนนักจะทราบว่า ‘เป๊ก เศรณี’ ไม่ใช่แค่ลูกชายนักการเมืองเท่านั้น เขายังเป็นถึงทายาทรุ่นที่ 3 แห่ง ซิโน-ไทย บริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของไทย ทั้งยังเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่น่าจับตามองอีกด้วย วันนี้ทีมงานไทยเกอร์จึจะพาไปเปิดประวัติแบบเจาะลึกถึงเส้นทางชีวิตของ ‘เป๊ก เศรณี’ ลูกชายนักการเมืองหนุ่มหล่อสุดฮอตคนนี้กัน
ย้อนเส้นทางชีวิต ‘เป๊ก เศรณี’ ลูกหลานนักการเมือง-นักธุรกิจ
เป๊ก หรือ เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล เป็นลูกชายคนเล็กสุดรักของ ‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 และยังเป็นหลานชายของคุณปู่ ‘ชวรัตน์ ชาญวีรกูล’ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ อีกด้วย เรียกได้ว่าเติบโตมาในครอบครัวนักการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแท้จริง
นอกจากจะมีบทบาทเป็นทายาทนักการเมืองแล้ว เป๊ก เศรณี ยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงนักธุรกิจด้วย โดยเขามีดีกรีเป็นถึงทายาทรุ่นที่ 3 บริษัทรับเหมารายใหญ่ของประเทศไทยอย่าง ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ก่อตั้งบริษัท ก็คือ คุณปู่ของหนุมเป๊ก หรือ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล นั่นเอง
ไม่เพียงแต่บริหารธุรกิจของครอบครัว แต่หนุ่มเป๊กยังเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเขามีมูลค่าหุ้นใน บริษัทต่าง ๆ รวมกันกว่าหมื่นล้านบาท เรียกได้ว่าเป็น นักธุรกิจที่น่าจับตามองแห่งยุคอีกคนหนึ่ง
‘เป๊ก เศรณี’ ดีกรีนักเรียนนอก
สำหรับชีวิตส่วนตัว เป๊ก เศรณี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นก็บินลัดฟ้าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ Queen Mary University of London สาขาบริหารธุรกิจ สาเหตุที่ได้ให้เจ้าตัวตัดสินใจเรียนด้านนี้ก็เพราะเป็นทายาทของนักธุรกิจที่มีองค์กรต้องบริหารจัดการ และเชื่อว่าองค์ความรู้ที่ได้จะนำสามารถนำมาใช้ดำเนินธุรกิจได้
อดีตรั้วของชาติ
ในปี 2563 ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ที่กองพันทหารสื่อสาร ทุ่งมหาเมฆ ‘เป๊ก เศรณี’ จับได้ใบแดง ทบ.ผลัด 2 ส่งผลให้เจ้าตัวต้องไปรับใช้ชาติในรั้วทหารเป็นเวลา 1 ปี แต่ภายหลังสิ้นสุดบทบาทรั้วของชาติ หนุ่มเป๊กก็กลับมาสานต่อหน้าที่นักธุรกิจเช่นเดิม
ชีวิตรักหวานชื่นกับ ‘เพลง ชนม์ทิดา’
ความรักของทั้งสองเริ่มต้นขึ้นจากการเป็นเพื่อน ก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคนรักในที่สุด ซึ่งก็ใช้เวลายาวนานถึง 6 ปี กว่าที่สาวเพลงจะตอบรับรักครั้งนี้
เป๊ก เศรณี และ เพลง ชนม์ทิดา คบหาดูใจในฐานะคนรักนานกว่า 6 ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่มักมีโมเมนต์หวาน ๆ ออกมาให้แฟน ๆ ได้เห็นกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการควงกันไปเที่ยว ดินเนอร์ หรือร่วมงานสำคัญต่าง ๆ และนอกจากร่วมสุขกันแล้ว ทั้งคู่ยังจับมือผ่านเรื่องราวความโศกเศร้าต่าง ๆ มาด้วยกัน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่สาวเพลงต้องสูญเสียคุณพ่อ ‘เอ๋ ชนม์สวัสดิ์’
กระทั่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 หลังจากความรักดำเนินมาได้ 6 ปี เป๊ก เศรณี ก็ตัดสินใจทำเซอร์ไพร์สคุกขอแฟนสาว เพลง ชนม์ทิดา แต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก ก่อนที่ทั้งคู่จะจัดงานฉลองขอแต่งงานขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2567 อย่างอบอุ่นและส่วนตัว โดยมีการเชิญครอบครัวและเพื่อนสนิทของทั้ง 2 ฝ่ายบินไปร่วมงานถึงที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส กันเลยทีเดียว
เพลง ชนม์ทิดา ยอมรับเลิก เป๊ก เศรณี แล้ว
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพลง ชนม์ทิดา ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยเจ้าตัวได้ยอมรับว่า เลิกกับแฟนหนุ่ม เป๊ก เศรณี แล้ว โดยฝ่ายชายเป็นผู้ขอเลิกเอง เพลง ยอมรับว่าช็อกมากไม่ทันได้ตั้งตัวและไม่ได้เตรียมใจรับกับเรื่องนี้มาก่อน หลังจากนี้คงต้องขอเวลาร้องไห้ให้พอ ฮีลใจตัวเองให้พอ กลับมารักและดูแลตัวเองมากขึ้น
ย้อนเส้นทางรัก 7 ปี เพลง ชนม์ทิดา – เป๊ก เศรณี บทพิสูจน์รักแท้ สู่วันสิ้นสุดสถานะโดยสมบูรณ์
