คนไทยเตรียมหนาว ลมพัดยะเยือก 14 พ.ย. อากาศเย็นจุใจ 8 วันเต็ม
พยากรณ์อากาศ 15 วัน ไทยเจออากาศเย็น 2 ระลอกซ้อน อุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ย คลื่นความหนาวรอบนี้กระทบพื้นที่ใดบ้าง เช็กเลย
บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอส อะโกร จำกัด เผยแพร่แบบจำลองพยากรณ์สภาพอากาศแบบกลุ่ม หรือ EPS ล่วงหน้า 15 วัน วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึง 22 พฤศจิกายน 2568 ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่น่าสนใจ พบว่าประเทศไทยกำลังจะเผชิญมวลอากาศเย็น ลมหนาวในกลางเดือนนี้
ช่วงวันที่ 16-17 พฤศจิกายน แบบจำลองคาดการณ์ว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังแรง “ระลอกใหม่” แผ่เสริมลงมาจะพีคสุดในวันที่ 18-19 จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนลงมาโดยตรง
สภาพอากาศเย็นจะ “คงอยู่” ต่อเนื่อง ไปจนที่ 22 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นพื้นที่สีฟ้าเข้มปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นบริเวณกว้าง
ดังนั้น ประชาชนในหลายพื้นที่ของไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน กำลังจะเจอสภาพอากาศที่เย็นลงอย่างชัดเจน และจะเป็นความเย็นที่ต่อเนื่องยาวนานเกือบตลอดครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายน จึงควรเตรียมเครื่องนุ่มห่มให้พร้อม รักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง
