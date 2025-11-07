ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ยกเลิกแบนอาวุธ กัมพูชา หลัง “ทรัมป์” เป็นคนกลางดีลสันติภาพ

59
รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกมาตรการ ห้ามค้าอาวุธกับกัมพูชา หลังถูกใช้ตั้งแต่ยุค “ไบเดน” อ้าง กัมพูชาแสวงหาสันติภาพอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2568 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ประกาศยกเลิกมาตรการห้ามทำการค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการแล้ว การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการยกเลิกนโยบายในยุครัฐบาลโจ ไบเดน ที่สั่งห้ามส่งออกอาวุธไปยังกัมพูชาเมื่อปี 2564

สหรัฐฯ อ้างเขมรใฝ่สันติภาพ

ตามประกาศของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าว รัฐบาลสหรัฐฯ อ้างเหตุผลว่า กัมพูชากำลังแสวงหาสันติภาพและความมั่นคงอย่างจริงจัง และกลับมามีส่วนร่วมกับสหรัฐฯ อีกครั้งในด้านความร่วมมือด้านกลาโหมและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การจำหน่ายอาวุธนับจากนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กับ ฮุน มาเนต นายกกัมพูชา
ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวสุนทรพจน์ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เฝ้าดูในระหว่างพิธีลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 (ภาพเอพี/มาร์ก ชีเฟลไบน์)

ฟื้นซ้อมรบ ฮุน มาเนต ชงโนเบล

การตัดสินใจนี้มีขึ้นหลังจาก นายพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ พบกับ พลเอก เตีย เซยฮา รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา ที่ประเทศมาเลเซีย และได้ตกลงที่จะรื้อฟื้นการฝึกซ้อมทางทหารทวิภาคีครั้งสำคัญอีกครั้ง ในพิธีลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับไทย นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ยังได้เปิดเผยว่า เขาได้เสนอชื่อประธานาธิบดีทรัมป์ให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ จากบทบาทในการยุติการปะทะบริเวณชายแดนไทย-เขมรเมื่อเดือนกรกฎาคม

ผู้เชี่ยวชาญชี้แค่เกมคานอำนาจจีน

นายเกรกอรี โพลิง ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากศูนย์ยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษา (CSIS) ในวอชิงตัน ให้ความเห็นว่า การเคลื่อนไหวนี้ส่วนใหญ่เป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์ เพราะกัมพูชาอาจไม่มีศักยภาพพอที่จะซื้ออาวุธที่ซับซ้อนของสหรัฐฯ เขามองว่านี่เป็นรูปแบบเดิม ๆ ที่สหรัฐฯ พยายามดึงพนมเปญกลับมา หลังเอนเอียงไปทางจีนมากเกินไป

นายโพลิง กล่าวว่า รัฐบาลทรัมป์มีความกังวลเรื่องสิทธิมนุษยชนน้อยกว่ารัฐบาลชุดก่อน โอกาสฟื้นความสัมพันธ์ครั้งนี้จึงอาจยั่งยืนกว่า แต่บททดสอบที่แท้จริงคือประเด็นฐานทัพเรือเรียม สหรัฐฯ ยังกังวลอย่างหนักว่าจีนได้สิทธิ์ใช้พื้นที่ในฐานทัพเรือเรียมโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้จีนมีฐานที่มั่นในทะเลจีนใต้ ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณว่ากัมพูชาจะอนุญาตให้สหรัฐฯ เข้าถึงพื้นที่ดังกล่าว

ที่มา: Reuters

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

