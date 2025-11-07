สิ้นแล้ว พอลีน คอลลินส์ นางเอกระดับตำนาน หลังต่อสู้โรคพาร์กินสันนานหลายปี

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 06:27 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 15:32 น.
พอลีน คอลลินส์ นางเอกระดับตำนานจากภาพยนตร์เรื่อง “Shirley Valentine” เสียชีวิตแล้วในวัย 85 ปี ครอบครัวแถลงว่า พอลีนจากไปอย่างสงบที่บ้านพักคนชราในลอนดอน ท่ามกลางครอบครัว หลังจากป่วยด้วยโรคพาร์กินสันมานานหลายปี

หลายคนจดจำพอลีน คอลลินส์ ได้ดีที่สุดจากบทบาท เชอร์ลีย์ วาเลนไทน์ แม่บ้านผู้ไม่พอใจในชีวิตตัวเอง ในภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลของ ลูอิส กิลเบิร์ต ซึ่งดัดแปลงจากละครเวทีของ วิลลี รัสเซลล์ ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก ส่งผลให้เธอชนะรางวัลลูกโลกทองคำ (Golden Globe) สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม รางวัลแบฟตา (Bafta) และยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปี 1990 ด้วย

FILE – Pauline Collins appears at the premiere of “The Time of Their Lives” in London on March 8, 2016. (Photo by Joel Ryan/Invision/AP, File)

ครอบครัวของคอลลินส์ออกแถลงการณ์ ระบุว่า “พอลีนเป็นหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับผู้คนมากมาย” พวกเขากล่าวว่าเธอเป็นคนที่ “สดใส มีไหวพริบ” บนเวทีและจอ ทั้งยังเป็น “แม่ผู้เป็นที่รัก คุณย่า และคุณทวด” แถลงการณ์ยังระบุว่า “เธอจะถูกจดจำในฐานะ เชอร์ลีย์ วาเลนไทน์ ผู้เป็นสัญลักษณ์ของความแน่วแน่ มีชีวิตชีวา”

จอห์น อัลเดอร์ตัน ในฐานะนักแสดงและสามี ออกแถลงการณ์แยกต่างหาก เรียกภรรยาว่า “ดาราที่น่าทึ่ง” เขาชื่นชมความสามารถของเธอที่ดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากคนที่ทำงานด้วย อัลเดอร์ตันย้ำว่าเธอกวาด 7 รางวัลรวด เมื่อครั้งแสดงบทนี้ในละครเวทีบรอดเวย์

FILE – Pauline Collins appears with her husband John Alderton at the premiere of “Quartet” during the 2012 Toronto International Film Festival in Toronto on Sept. 9, 2012. (AP Photo/The Canadian Press, Aaron Vincent Elkaim, File)

พอลีน คอลลินส์ เริ่มรับบท เชอร์ลีย์ วาเลนไทน์ ครั้งแรกในโรงละครที่ลอนดอนปี 1988 ก่อนจะไปแสดงที่บรอดเวย์ในนิวยอร์กปีถัดมา นอกจากนี้ เธอยังมีผลงานภาพยนตร์เด่นเรื่องอื่น เช่น “City of Joy” (1991) และเคยแสดงร่วมกับสามีในซีรีส์ดัง “Upstairs, Downstairs” ช่วงปี 1971 ถึง 1973

FILE – Pauline Collins appears at the premiere of “The Time of Their Lives” in London on March 8, 2016. (Photo by Joel Ryan/Invision/AP, File)
FILE – Actors Pauline Collins, left, and Joan Collins pose for photographers on the red carpet during the UK premiere for the film ‘The Time of Their Lives’ at a central London cinema, March 8, 2016. (Photo by Joel Ryan/Invision/AP, File)

