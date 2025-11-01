ใจหาย! ‘หมอประเสริฐ’ ประกาศวางมือ ปิดเพจเลี้ยงลูกในตำนาน ที่อยู่คู่ครอบครัวไทยกว่า 10 ปี
ถึงเวลาอำลา ‘หมอประเสริฐ’ ประกาศยุติการเขียนเพจเลี้ยงลูกในตำนานที่เปิดมากว่า 10 ปี พร้อมฝากข้อคิดสุดท้ายทิ้งทวนให้พ่อแม่มือใหม่เข้าใจลูก ๆ ได้มากขึ้น
ถือเป็นข่าวที่สร้างความใจหายและเสียดายให้กับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วประเทศไทย เมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กชื่อดัง อย่าง หมอประเสริฐ หรือ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ได้ออกมาประกาศยุติการเขียนเพจเฟซบุ๊กให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกอย่างเป็นทางการแล้ว
โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 10 ปีพอดิบพอดีของการเปิดเพจ หมอประเสริฐ จึงถือโอกาสนี้ในการโพสต์ข้อความอำลาผู้อ่านสั้น ๆ ระบุว่า
“เริ่มเขียนเพจเมื่อ พย 2558 ครบสิบปีแล้ว ขอลาท่านผู้อ่านไปวันนี้นะครับ เพจจะยังอยู่ให้ท่านค้นหาและอ่านต่อไป หนังสือที่เขียนอยู่ที่ Amarin และ Sandclock Books เป็นส่วนมาก “เปลี่ยนผ้าพันแผลในหัวใจให้บุตรหลาน” อยู่ที่ Way
คลิปบรรยาย รร พ่อแม่ฉบับสมบูรณ์อยู่ที่เพจ “โรงเรียนพ่อแม่ Online คุณหมอประเสริฐ” คลิปบรรยายสาธารณะได้ยินว่ามีอยู่ในยูทูป
หากจะพูดอะไรสั้น ๆ เพื่ออำลา “อ่านนิทานก่อนนอนทุกคืน อ่านอะไรก็ได้ 15 นาทีก็ได้ เล่นกับลูกมาก ๆ สอนทำงานบ้านด้วย แล้วจะพบว่าพวกเขาเติบโตเองได้ – และดีเอง” ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านครับ”
การประกาศครั้งนี้สร้างความใจหายให้กับแฟนเพจผู้ติดตามทั้ง 7 แสนคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มพ่อแม่ที่ยึดแนวทางการเลี้ยงลูกแบบ หมอประเสริฐ ซึ่งต่างเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณคุณหมอที่ช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองและให้ความรู้ในการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งอวยพรให้คุณหมอได้พักผ่อนอย่างมีความสุข
สำหรับประวัติของ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ที่กรุงเทพมหานคร จบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และวุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เคยทำงานเป็นจิตแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
หลายคนได้รู้จัก หมอประเสริฐ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงเด็ก อย่างเพจ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ และเพจ โรงเรียนพ่อแม่ Online คุณหมอประเสริฐ นอกจากนั้นยังมีผลงานการเขียนหนังสือ ซึ่งรวบรวมความรู้ แนวคิดการเลี้ยงลูกและเด็กในมุมมองต่างๆ ที่ผู้ปกครองหลายคนมักจะมีติดบ้านกันไว้ ใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงดูลูก ให้เติบโตอย่างมีความสุข มีวินัย จนมีประโยคไวรัลที่ว่า “เลี้ยงลูกแบบ หมอประเสริฐ”
อ้างอิงจาก : FB นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: