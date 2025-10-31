บันเทิง

ใจหาย ดาราดัง เจ้าของบท “จั่นเจา” เสียชีวิตกะทันหัน แฟนคลับร่วมอาลัย

แฟนคลับอาลัย นักแสดงชื่อดัง เจิน จื้อเฉียง ตำนาน จั่นเจา ที่หล่อที่สุด เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 58 ปี พบข้อมูล ถูกส่งตัวเข้ารพ.เมื่อกลางปี 68

นับเป็นข่าวเศร้าสะเทือนวงการบันเทิงฮ่องกง เมื่อ ฟาง ซินหยวน ภรรยาของ เจิน จื้อเฉียง (Zhen Zhiqiang) อดีตพระเอกชื่อดังแห่งค่ายเอเชียทีวี (ATV) ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวการเสียชีวิตของสามี เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 ปิดฉากตำนานนักแสดงมากฝีมือในวัย 59 ปี

เจิน จื้อเฉียง คือนักแสดงที่แฟนละครจีนยุค 90 จดจำได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบทบาท “จั่นเจา” จากละครดังเรื่อง “ตำนานตระกูลหยาง” ด้วยภาพลักษณ์ที่สูงใหญ่และหล่อเหลา ทำให้เขาได้รับฉายาว่าเป็น “จั่นเจาที่หล่อที่สุด” และกลายเป็นที่รักของผู้ชมในยุคนั้น

เขาเริ่มต้นอาชีพจากการเป็นนายแบบ และคว้าแชมป์การประกวด Hong Kong Model Contest ในปี 1991 ก่อนจะก้าวเข้าสู่สถานีโทรทัศน์ ATV และกลายเป็นกำลังสำคัญในยุคทองของละครพีเรียด มีผลงานโดดเด่นต่อเนื่องหลายเรื่อง อาทิ “กระบี่คำรนสะท้านยุทธภพ” (《剑啸江湖》) และ “กระบี่เทพเกล็ดหิมะ” (《雪花神剑》)

หลังจากหมดสัญญากับ TVB ในปี 2009 เขาก็ได้ผันตัวไปทำธุรกิจร้านอาหารในเซินเจิ้น อย่างไรก็ตาม สัญญาณน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพของเขาเพิ่งปรากฏเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะแอดมิตที่โรงพยาบาลในสภาพซูบผอม พร้อมข้อความว่า “อันตรายมักเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือน” ก่อนที่ภรรยาจะมายืนยันข่าวร้ายในวันนี้ สร้างความตกใจและเสียใจแก่แฟนๆ ที่ติดตามผลงานของเขาเป็นอย่างมาก

