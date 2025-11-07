ข่าวกีฬา

เนื้อหอม! คนดังส่งใจเชียร์ รุมอัดฉีด "หมอนทองวิทยา" สู้ศึกชิงแชมป์ ฟุตบอล 7 สี

เนื้อหอม! คนดังแห่ส่งใจเชียร์ รุมอัดฉีด "หมอนทองวิทยา" สู้ศึกชิงแชมป์ ฟุตบอล 7 สี

เปิดยอดเงินอัดฉีด “หมอนทองวิทยา” ก่อนลงสนามนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล 7 สี “อั้ม พัชราภา-บอย ท่าพระจันทร์” นำทีมคนดังร่วมสนับสนุน หากคว้าแชมป์รับทรัพย์กระฉูด

โรงเรียนหมอนทองวิทยา ตัวแทนจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉายา “เซลติกแห่งบางน้ำเปรี้ยว” สร้างผลงานสุดร้อนแรงในศึกฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025 รอบรองชนะเลิศ ด้วยการเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ไปอย่างขาดลอย 6-3 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ อบจ.ชัยนาท ได้สำเร็จ

จากชัยชนะนัดนี้ ส่งผลให้หมอนทองวิทยาได้รับเงินอัดฉีดก้อนโตทันที 270,000 บาท จากเงื่อนไขเดิมที่ตั้งไว้ว่ายิงได้ 1 ประตู รับ 45,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีเงินอัดฉีดพิเศษจาก บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระชื่อดัง ที่ประกาศมอบให้ทีมชนะเลิศ 50,000 บาท และรองชนะเลิศ 20,000 บาท

บอย ท่าพระจันทร์ ประกาศอัดฉีด โรงเรียนหมอนทองวิทยา
FB/ บอย ท่าพระจันทร์

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีคนดังในวงการบันเทิงและธุรกิจร่วมอัดฉีดเพิ่มเติม นำโดย อั้ม พัชราภา ซูเปอร์สตาร์สาว และ คุณนรี ชีวสุทธิศิลป์ (ทราย มาดามฟิน) ที่ร่วมกันมอบเงินให้ 50,000 บาท หากคว้าแชมป์ หรือ 20,000 บาท หากได้รองแชมป์ รวมถึง อภิชาติฟาร์มไก่ไข่ และ EP100 อัดฉีดประตูละ 10,000 บาท รวม 6 ลูก เท่ากับ 60,000 บาท และอัดฉีดเพิ่มอีก 100,000 บาท หากคว้าแชมป์ได้สำเร็จ

ทราย มาดามฟิน และอั้ม พัชราภา
FB/ ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา

ทำให้ยอดเงินอัดฉีดรวมของหมอนทองวิทยา หากสามารถคว้าแชมป์ในนัดชิงชนะเลิศได้ จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกมหาศาล นี่ยังไม่นับรวมเงินรางวัลจากการแข่งขันและเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD 2025 ระหว่าง โรงเรียนหมอนทองวิทยา พบกับ โรงเรียน อบจ.ชัยนาท จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เวลา 16.15 น. ณ สนามศุภชลาศัย

