นักอเมริกันฟุตบอลทีมดัง จบชีวิตตัวเองในรถ เพิ่งทำทัชดาวน์แรกในชีวิต
ชีวิตไม่แน่นอน มาร์ชอว์น นีแลนด์ นักอเมริกันฟุตบอลทีมดัง จบชีวิตตัวเองในรถ เพิ่งทำทัชดาวน์แรกในชีวิตในเกมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน สำนักข่าว ABC รายงานว่านาย มาร์ชอว์น นีแลนด์ นักอเมริกันตำแหน่งเกมรับ วัย 24 ปี ของทีมดัลลาส คาวบอย ทีมดังในศึก NFL ถูกพบเสียชีวิต โดยใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย หลังถูกตำรวจขับรถตาม
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น สืบเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่ได้เรียกให้นายนีแลนด์หยุดรถ สืบเนื่องจากนายนีแลนด์ละเมิดกฎจราจร บนทางด่วนดัลลาสเหนือ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ทว่านายนีแลนด์ไม่หยุดรถ ตำรวจได้ขับรถตาม จนกระทั้งตำรวจล้มเลิกการติดตามตัว หลังจากรถคันดังกล่าวหายไปจากสายตาตำรวจ
ทว่าในเวลาไม่นานตำรวจพบรถคันดังกล่าวชนอยู่ที่ลานจอดรถ ก่อนจะพบนายนีแลนด์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และพบบาดแผลจากอาวุธปืน เบื้องต้นตำรวจยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจของเห1ตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้นายนีแลนด์ลงเล่นเป็นจำนวน 11 เกมในฤดูกาลที่แล้ว และอีก 7 เกมในฤดูกาลนี้ ซึ่งเขาเพิ่งจะทำทัชดาวน์ครั้งแรกในชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
