นักอเมริกันฟุตบอลทีมดัง จบชีวิตตัวเองในรถ เพิ่งทำทัชดาวน์แรกในชีวิต

เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 14:21 น.
ชีวิตไม่แน่นอน มาร์ชอว์น นีแลนด์ นักอเมริกันฟุตบอลทีมดัง จบชีวิตตัวเองในรถ เพิ่งทำทัชดาวน์แรกในชีวิตในเกมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน สำนักข่าว ABC รายงานว่านาย มาร์ชอว์น นีแลนด์ นักอเมริกันตำแหน่งเกมรับ วัย 24 ปี ของทีมดัลลาส คาวบอย ทีมดังในศึก NFL ถูกพบเสียชีวิต โดยใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย หลังถูกตำรวจขับรถตาม

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น สืบเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่ได้เรียกให้นายนีแลนด์หยุดรถ สืบเนื่องจากนายนีแลนด์ละเมิดกฎจราจร บนทางด่วนดัลลาสเหนือ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ทว่านายนีแลนด์ไม่หยุดรถ ตำรวจได้ขับรถตาม จนกระทั้งตำรวจล้มเลิกการติดตามตัว หลังจากรถคันดังกล่าวหายไปจากสายตาตำรวจ

ทว่าในเวลาไม่นานตำรวจพบรถคันดังกล่าวชนอยู่ที่ลานจอดรถ ก่อนจะพบนายนีแลนด์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และพบบาดแผลจากอาวุธปืน เบื้องต้นตำรวจยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจของเห1ตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้นายนีแลนด์ลงเล่นเป็นจำนวน 11 เกมในฤดูกาลที่แล้ว และอีก 7 เกมในฤดูกาลนี้ ซึ่งเขาเพิ่งจะทำทัชดาวน์ครั้งแรกในชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

