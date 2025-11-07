ข่าวกีฬาฟุตบอล

พ่อเบอร์ 14 ทีม “หมอนทองวิทยา” ก้มกราบ อ.สกล หลังทะลุเข้าชิงฟุตบอล 7 คนแชมป์กีฬา 7HD 2025

Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 11:12 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 11:12 น.
65

ภาพสุดประทับใจ คุณพ่อของนักเตะเบอร์ 14 ของทีม “หมอนทองวิทยา” ก้มกราบ อ.สกล หลังพาทีมทะลุเข้าชิงฟุตบอล 7 คนแชมป์กีฬา 7HD 2025

กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่เมื่อวานนี้ (6 พฤศจิกายน) ทีมฟุตบอลของ “โรงเรียนหมอนทองวิทยา” ที่คุมทีมโดย อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ หักปากกาเซียนด้วยการเออชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทีมดีกรีแชมป์เก่าไปขาดลอน 6-3 ในเกมรอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025

Credit : Ch7HD Sports

หลังจบเกม มีภาพที่กลายเป็นไวรัลในโลกอินเตอร์ เมื่อผู้ใช้งาน ป๊อป บ้านฟูน ชาวบางยี่ขัน ได้โพสต์ข้อความสุดประทับใจหลังจบเกมดังกล่าวว่า “ถ้าไม่มีเค้า ลูกผมคงเลิกเล่นบอลไปแล้ว …..ขอบคุณสุดหัวใจครับครู”

“และผมขอขอบคุณทุกการสนับสนุน ทุกแรงเชียร์ จากพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่าน ที่ช่วยเชียร์หมอนทองวิทยา บางคนมาที่สนาม บางคนเชียร์อยู่ที่บ้าน บางคนเชียร์ผ่านการถ่ายทอดสด ขอบคุณแบบสุดหัวใจ”

“รถขนฝันของเรา เดินทางมาไกลมาก เหลืออีกแค่ 1 ก้าวเท่านั้น ที่เหลือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยคุ้มครองลูกหลาน หมอนทอง ด้วยเทอญ”

Credit : ป๊อก บ้านปูน ชาวบางยี่ขัน

โดยคนที่ก้มลงกราบ อ.สกล ก็คือคุณพ่อของ ปัณณวัฒน์ พงษ์บุญญพัฒน์ นักเตะหมายเลข 14 ของโรงเรียนหมอนทองวิทยา อีกหนึ่งนักเตะที่ทำผลงานได้ดี

ทั้งนี้ รร.หมอนทองวิทยา จะลงสนามในเกมนัดชิงชนะเลิศกับ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เวลา 16.15 น. ณ สนามศุภชลาสัย

แฟนฟุตบอลสามารถชมการถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอ ช่อง 7HD กด 35 หรือเชียร์สดทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV โซเชียลมีเดีย YouTube Ch7HD, TikTok Ch7HD Sports, Facebook Ch7HD และ Ch7HD Sports ไลฟ์สดทุกคู่การแข่งขัน ติดตามรายละเอียดการแข่งขัน และตารางการถ่ายทอดสดได้ทาง www.ch7.com/champ7hd/football2025

อ้างอิง : Facebook ป๊อก บ้านปูน ชาวบางยี่ขัน

 

ดาร์กกว่าที่คิด &quot;เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น&quot; ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา ข่าวอาชญากรรม

ดาร์กกว่าที่คิด “เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น” ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา

24 วินาที ที่แล้ว
กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ ข่าว

กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ

26 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญาฯ พิพากษายกฟ้อง &quot;หมอของขวัญ&quot; คดีหมิ่นประมาท ลีน่าจัง จากปมโพสต์ภาพคู่ &quot;แพรรี่&quot; ชี้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ด้านหมอของขวัญจ่อฟ้องกลับ ข่าวอาชญากรรม

ศาลยกฟ้อง หมอของขวัญ คดีหมิ่น ลีน่าจัง ชี้ “เป็นการวิจารณ์โดยสุจริต”

27 นาที ที่แล้ว
โอ๊ต ภาสกร อัดคลิปขอโทษ สำนึกผิดพูดไม่คิดจนทัวร์ลง วอนแฟนๆ ให้โอกาสปรับปรุงตัว

28 นาที ที่แล้ว
ชายถูกไฟคลอก พาวเวอร์แบงก์ระเบิดในกระเป๋า กลางสนามบินออสเตรเลีย

33 นาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว อัปเดตคดี นุ่น-ต๊อด ฟ้องหมอดูชื่อดังเรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน บันเทิง

ทนายแก้ว อัปเดต นุ่น-ต๊อด ฟ้องหมอดูเรียก 20 ล้าน คู่กรณีส่งข้อความ ขอไกล่เกลี่ย

45 นาที ที่แล้ว
ธนเดช แฉซ้ำ เจอขบวนการ ตัวแทนม้า สวมสิทธิ์คนตาบอด ฮุบโควตาสลาก จากสมาคมฯ ข่าว

ธนเดช แฉซ้ำ เจอขบวนการ ตัวแทนม้า สวมสิทธิ์คนตาบอด ฮุบโควตาสลาก จากสมาคมฯ

50 นาที ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ “น้องโมเดล” ถูกไฟชอร์ต ขณะเล่นชิงช้า กลางโรงเรียนอนุบาล

51 นาที ที่แล้ว
หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน ด้าน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่คอมเมนต์ร่วมยินดี บันเทิง

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน ด้าน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก ร่วมคอมเมนต์ยินดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเบอร์ด่วนแจ้งเหตุน้ำท่วม ฝนตกหนัก พายุ (1784, 1555) และเช็กสภาพอากาศ กรมอุตุฯ (1182) พร้อมลิงก์ติดตามเรดาร์ฝน ข่าว

เซฟไว้เลย เบอร์ด่วน “น้ำท่วม-ฝนหนัก” แจ้งเหตุ ปภ. เช็กข่าวพายุเข้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเบอร์ 14 ทีม “หมอนทองวิทยา” ก้มกราบ อ.สกล หลังทะลุเข้าชิงฟุตบอล 7 คนแชมป์กีฬา 7HD 2025

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิงคโปร์ ตั้งชื่อกล้วยไม้ ตามที่ชื่อ “อนุทิน” ให้เกียรตินายก เยือนสิงคโปร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อวี๋ซูซินถูกขุดคลิปเก่าแฉพฤติกรรมบูลลี่เพื่อน สื่อแบน-ซีรีส์เลื่อนถ่ายทำ บันเทิง

งานเข้า นักแสดงสาวถูกสื่อแบน-ซีรีส์เลื่อนถ่าย หลังโดนแฉพฤติกรรม จนเพื่อนเอือม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ 3 สาวสองรุ่นใหญ่ โดนคดียาเสพติด ขอทาลิป สวยไว้ก่อน เผื่อตำรวจเห็นใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขั้นตอนสั่ง GrabFood ใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ทำยังไง? เช็กคู่มือฟู้ดเดลิเวอรี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ปวีณา” ทราบเรื่องแล้ว คดีเด็กไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งที่ญี่ปุ่น ทำงานร้านนวดกาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคมทองวันนี้ 7 พ.ย.68 ปรับลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 62,050 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ผวา ซูเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวอง จ่อถล่ม จี้อพยพพื้นที่เสี่ยง เวียดนามอพยพกว่า 2.6 แสนคน ปิด 6 สนามบิน ยอดตายพุ่ง 114 ศพ สูญหายอีก 127 คน ข่าวต่างประเทศ

ผวาซ้ำ พายุลูกใหม่มาอีกแล้ว “ไต้ฝุ่นฟงวอง” หลังคัลแมกีเพิ่งถล่ม ตาย 114 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“บิ๊กเล็ก” แจงปล่อยเชลยศึก 12 พ.ย. เป็นแค่การคาดการณ์ ย้ำเขมรต้องทำตามเงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่มือ Line Man คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง? รวมร้านอร่อยกว่า 35000 อิ่มคุ้มได้ที่บ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สทนช. ยันไม่ซ้ำรอยปี 54 เขื่อนภูมิพล (98%) ทยอยเพิ่มพร่องน้ำแตะ 45 ล้าน ลบ.ม./วัน 8 พ.ย. นี้ รับมือพายุคัลแมกี ข่าว

จับตา เขื่อนภูมิพล ปรับแผนระบายน้ำ เตรียมรับพายุ “คัลแมกี” ยันไม่ซ้ำรอยปี 54

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ยิว ฉัตรมงคล&quot; ตั้งค่าหัว 2 แสน ล่าแอดมินเพจด่า &quot;เจนนี่ รัชนก&quot; ลั่น อยากได้แสงเดี๋ยวจัดให้ บันเทิง

“ยิว ฉัตรมงคล” ตั้งค่าหัว 2 แสน ล่าแอดมินเพจด่า “เจนนี่ รัชนก” ลั่น อยากได้แสงเดี๋ยวจัดให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย อัด รัฐบาล ห่วงแต่จะเล่นการเมือง เมินปัญหาน้ำท่วม ปชช. เดือนร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวิธีค้นหาร้านอาหารที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่ง พลัส&quot; 2568 บนแอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่ ทั้ง Grab, LINE MAN และ Robinhood Food เศรษฐกิจ

วิธีค้นหาร้าน คนละครึ่งพลัส บนแอป Grab, LINE MAN, Robinhood

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มวันนี้! วิธีใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ ShopeeFood ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
