พ่อเบอร์ 14 ทีม “หมอนทองวิทยา” ก้มกราบ อ.สกล หลังทะลุเข้าชิงฟุตบอล 7 คนแชมป์กีฬา 7HD 2025

ภาพสุดประทับใจ คุณพ่อของนักเตะเบอร์ 14 ของทีม “หมอนทองวิทยา” ก้มกราบ อ.สกล หลังพาทีมทะลุเข้าชิงฟุตบอล 7 คนแชมป์กีฬา 7HD 2025
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่เมื่อวานนี้ (6 พฤศจิกายน) ทีมฟุตบอลของ “โรงเรียนหมอนทองวิทยา” ที่คุมทีมโดย อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ หักปากกาเซียนด้วยการเออชนะ โรงเรียนอัสสัมชั
หลังจบเกม มีภาพที่กลายเป็นไวรัลในโลกอินเตอร์ เมื่อผู้ใช้งาน ป๊อป บ้านฟูน ชาวบางยี่ขัน ได้โพสต์ข้อความสุดประทับใจหลังจบเกมดังกล่าวว่า “ถ้าไม่มีเค้า ลูกผมคงเลิกเล่นบอลไปแล้ว …..ขอบคุณสุดหัวใจครับครู”
“และผมขอขอบคุณทุกการสนับสนุน ทุกแรงเชียร์ จากพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่าน ที่ช่วยเชียร์หมอนทองวิทยา บางคนมาที่สนาม บางคนเชียร์อยู่ที่บ้าน บางคนเชียร์ผ่านการถ่ายทอดสด ขอบคุณแบบสุดหัวใจ”
“รถขนฝันของเรา เดินทางมาไกลมาก เหลืออีกแค่ 1 ก้าวเท่านั้น ที่เหลือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยคุ้มครองลูกหลาน หมอนทอง ด้วยเทอญ”
โดยคนที่ก้มลงกราบ อ.สกล ก็คือคุณพ่อของ ปัณณวัฒน์ พงษ์บุญญพัฒน์ นักเตะหมายเลข 14 ของโรงเรียนหมอนทองวิทยา อีกหนึ่งนักเตะที่ทำผลงานได้ดี
ทั้งนี้ รร.หมอนทองวิ
แฟนฟุตบอลสามารถชมการถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอ ช่อง 7HD กด 35 หรือเชียร์
อ้างอิง : Facebook ป๊อก บ้านปูน ชาวบางยี่ขัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: