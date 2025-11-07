ข่าวดาราบันเทิง

ทนายแก้ว อัปเดต นุ่น-ต๊อด ฟ้องหมอดูเรียก 20 ล้าน คู่กรณีส่งข้อความ ขอไกล่เกลี่ย

ทนายแก้ว อัปเดตคดี นุ่น-ต๊อด ฟ้องหมอดูชื่อดังเรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน

ทนายแก้ว อัปเดตคดี นุ่น-ต๊อด ฟ้องหมอดูชื่อดังเรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน ข้อหาหมิ่นประมาท เผยอีกฝ่ายส่งข้อความขอไกล่เกลี่ยนอกรอบ เตรียมเจอที่ศาลต้นเดือน ธ.ค.นี้

หลังจากที่ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี และ ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี สามีนักธุรกิจ ตัดสินใจดำเนินการทางกฎหมายกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่ง เนื่องจากมีคลิปเสียงที่หมอดูคนนี้กล่าวพาดพิงถึงทั้งคู่ในทางที่ทำให้เกิดความเสียหาย ฝั่ง ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ในฐานะผู้รับมอบอำนาจได้ยื่นฟ้องแล้ว พร้อมเรียกค่าเสียหายรวม 20 ล้านบาท ล่าสุด เจ้าตัวออกมาอัปเดตความคืบหน้า โดยมีการนัดดำเนินการในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทนายแก้ว เผยความคืบหน้าคดีของ นุ่น วรนุช และ ต๊อด ปิติ ระบุว่า “สำหรับพี่นุ่นกับพี่ต๊อด พี่แก้วก็เป็นทนายฟ้องให้ 2 ศาล คือ ศาลอาญาตลิ่งชัน กับศาลแขวงธนบุรี มีการนัดกันประมาณต้นเดือนธันวาคม ตอนนี้ตัวจำเลยได้รับหมายแล้ว มีการส่งข้อความมาบ้าง เราก็ไปว่ากันที่ศาลดีกว่า ซึ่งเขาจะแต่งทนายหรือว่ายังไงเป็นขบวนการของเขาเหมือนกันครับ มีการส่งข้อความมา เขาอยากจะไกล่เกลี่ยนอกรอบครับ”

เมื่อถูกถามว่ามีนักแสดงคนอื่นเตรียมฟ้องหมอดูคนนี้อีกไหม ทนายแก้วตอบกลับว่า “มีอ้างเยอะเลยครับ แต่อย่าให้พี่แก้วพูดเลย เดี๋ยวรอเขาก่อนว่าเขาจะเอายังไง ดาราที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยที่ตัวหมอดูท่านนี้ไปแอบอ้างและพูดผ่านซูม เรียกทรัพย์ต่าง ๆ ก็รอดูคดีของพี่แก้วเป็นคดีลีดเดอร์ไปก่อน

มีการเรียกค่าเสียหายรวมกัน 20 ล้านบาท ข้อหาหมิ่นประมาท แล้วก็เรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งไป ปัจจุบันยังไม่ถึงขบวนการวันนั้นก็ยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะไกล่เกลี่ยหรือเปล่า แต่คิดว่าศาลท่านคงอยากจะให้ไกล่เกลี่ย ก็รอดูว่าต้นเดือนธันวาคมจะออกมาในรูปแบบไหน เดี๋ยวพี่แก้วมาอัปเดตอีกที”

นุ่น วรนุช และ ต๊อดปิติ

ทนายแก้ว

