ปู มัณฑนา เปิดหน้าลุย หนุ่ม-ทนายแก้ว หลังได้หมายศาล ลั่น เจอฟ้องกลับแน่
“ปู มัณฑนา” เดือด หลังได้หมายศาลจาก “หนุ่ม กรรชัย-ทนายแก้ว” ลั่น อย่ารีบถอนฟ้องเหมือนของ “เบียร์ เดอะว๊อยซ์” หากศาลยกฟ้อง เจอฟ้องกลับแน่นอน
เรียกได้ว่ากลายเป็นมหากาพย์ที่ต้องจับตา สำหรับความขัดแย้งระหว่างนักแสดงรุ่นใหญ่ ปู มัณฑนา หิมะทองคำ กับพิธีกรชื่อดังอย่าง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ที่ล่าสุดดูเหมือนเรื่องราวจะบานปลายเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มตัวแล้ว เมื่อ ปู มัณฑนา ออกมาโพสต์เดือดว่าได้รับหมายศาลจาก หนุ่ม กรรชัย เป็นที่เรียบร้อย
เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ ปู มัณฑนา ได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่ารายการโหนกระแส และตัวหนุ่ม กรรชัย ทำข่าวบิดเบือน ไร้จรรยาบรรณ จนทำให้เธอและครอบครัวได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งการเคลื่อนไหวของ หนุ่ม กรรชัย ในครั้งนี้ ถือเป็นการฟ้องเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา ปู มัณฑนา ได้โพสต์ภาพตัวเองคู่กับหมายศาลลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมกับแท็กโพสต์ไปถึง นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงงศ์ (เจ๊พัช) และทนายธรรมราช โดยระบุว่า
“วันนี้ได้รับหมายจากนายกรรชัย หรือภูดิสสส กำเนิดพลอย และนายมนชัย จงไกรรัตนกุล (ไอ้ทนายแก้ว) แล้วน๊าาาา อย่ารีบไปชิงถอนฟ้องเหมือนคดีของน้องเบียร์ เดอะว๊อยซ์ อีกล่ะ สู้กันไปยาวๆ ถ้าศาลท่านยกฟ้องสักกรรม ดิฉันฟ้องกลับแน่นอน แล้วมารอดูกันว่ากรรมใครมันจะหนักกว่ากัน ลุย!!!”
