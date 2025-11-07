นับดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี โพสต์รับผิด สิ่งที่ทำ “เมื่อนานมาแล้ว” ขอโอกาสเริ่มต้นใหม่

นับดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี โพสต์ครั้งแรกหลังดราม่าปลดฟ้าผ่า ยอมรับผิดสิ่งที่ทำ “เมื่อนานมาแล้ว” ชี้ความจริงใช้กับโซเชียลไม่ได้ แฟนคลับแห่ให้กำลังใจ
หลังจากเก็บตัวเงียบและปิดช่องทางโซเชียลมีเดียไปพักใหญ่ ท่ามกลางกระแสดราม่าถูกปลดออกจากตำแหน่ง มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 ล่าสุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เพจ อรรถรส รายงานว่า นับดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้ว
นับดาวเริ่มต้นโพสต์ด้วยการร่ายยาวถึงข้อคิดที่ได้เรียนรู้ ทั้งเรื่องวุฒิภาวะในการเงียบเมื่อโมโห, ความเข้มแข็งในการนิ่งเฉยต่อคำนินทา และทัศนคติด้านบวกในการมีอารมณ์ขันเมื่อถูกตำหนิ
นับดาวยังระบุว่า เรื่องบางเรื่องที่ผ่านมานานแล้ว ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครฟัง เพราะ “เหตุผล หรือความจริง มันใช้กับโลกโซเชียลไม่ได้ ต่อให้เราพูดความจริงเป็นร้อยครั้ง เราก็ถูกมองเป็นคนผิดอยู่ดี”
นับดาวยังกล่าวถึงความพยายามในการดิ้นรนทำงานหาเงินมาทั้งชีวิต โดยไม่เคยดูถูกอาชีพใคร และขอบคุณคนที่ยังเข้าใจและอยู่เคียงข้าง
“ดาวจะถือว่า สิ่งที่เกิดขึ้น มันคือบทเรียนราคาแพง สอนให้หนูรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง ความจริงใจ ใช้ไม่ได้กับทุกคน หนูขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวัง หนูยอมรับผิดสิ่งที่หนูทำ #เมื่อนานมาแล้ว แล้วไม่เดินถอยหลังอีก ขอให้ทุกคน ให้โอกาสหนูด้วยนะคะ”
พร้อมติดแฮชแท็ก #ขอเริ่มต้นใหม่กับตัวเอง เป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมจะก้าวเดินต่อไปหลังจากมรสุมดราม่าครั้งนี้ ซึ่งหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไป แฟนคลับและผู้ติดตามจำนวนมากต่างเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเธออย่างล้นหลาม
นอกจากนี้ นับดาว ยังได้แชร์คลิปให้กำลังใจจากเพจ ครูเต้ย Queen Midas : จูนจิตมั่งคั่ง ชีวิตทรงพลัง อีกด้วย
โพสต์ฉบับเต็มของ นับดาว
“โมโหแล้วเงียบ คือ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ถูกนินทาแล้วนิ่งเฉย คือความเข้มแข็งของจิตใจ โดนตำหนิแล้วยังมีอารมณ์ขัน คือมุมมอง ทัศนคติ ด้านบวก เปลี่ยนคนอื่นไม่ได้= ก็เปลี่ยนที่ใจเรา
เรื่องบางเรื่อง ที่มันผ่านมานานมากแล้ว เราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังว่าสิ่งนั้นมันถูกหรือผิด ￼ ใครทำอะไรย่อมรู้ตัวดี ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเรา เหตุผล หรือความจริง มันใช้กับโลกโซเชียลไม่ได้ ต่อให้เราพูดความจริงเป็นร้อยครั้ง เราก็ถูกมองเป็นคนผิดอยู่ดี ￼เพราะฉะนั้น เราก็ยังคงต้องทำงานหาเงินมาซื้อข้าวกินอยู่ดี … แค่ใจเราไม่อคติกับใคร เราก็ไม่เป็นทุกข์ ￼ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย และความพยายามไม่เคยทรยศใคร ที่หนูได้ดีทุกวันนี้ ￼ เป็นเพราะความพยายามของหนูเอง ดิ้นรน มาทั้งชีวิต ทำงานทุกอย่าง ที่ได้เงินไม่เคยดูถูกหรือเหยียดอาชีพใคร ใครจะด่า ใครจะเกลียดก็ปล่อยเขาไปเพราะเขาไม่ได้มาช่วยเราทำงานหาเงิน ทั้งนี้ หนูขอขอบคุณทุกคน ที่เข้ามาส่งกำลังใจให้หนูในทุกวัน ขอบคุณ เพื่อน ขอบคุณพี่น้อง ที่เข้าใจ￼และอยู่เคียงข้างกัน ขอบคุณเวลา ที่คัดคนไม่ดีออกจากชีวิต
#ขอเริ่มต้นใหม่กับตัวเอง ขอบคุณสถานการณ์ที่ทำให้ดาวโตขึ้น ขอบคุณทุกคำคำสั่งสอน ขอบคุณประสบการณ์ชีวิต ที่ทำให้หนูได้เรียนรู้อะไรอีกมากมาย
ดาวจะถือว่า สิ่งที่เกิดขึ้น มันคือบทเรียนราคาแพง สอนให้หนูรู้อะไรหลายๆอย่าง ความจริงใจ ใช้ไม่ได้กับทุกคน หนูขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวัง
หนูยอมรับผิดสิ่งที่หนูทำ #เมื่อนานมาแล้ว แล้วไม่เดินถอยหลังอีก ขอให้ทุกคน ให้โอกาสหนูด้วยนะคะ”
