ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้

เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 16:40 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 16:40 น.
ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้

เงียบมากนาน! ทนายแก้ว ยื่นฟ้องหมิ่น อดีตดารา เรียกค่าเสียหาย 5 แสน เผย เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้ ลั่น “ให้เวลาแล้วแต่ไม่หยุด ก็ให้เป็นตามขบวนการทางกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ได้เดินทางเข้าร่วมงานล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ “หมู่บ้านโคกะโหลก” ซึ่งทนายคนดังก็เป็นหนึ่งในนักแสดงรับเชิญของเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน งานนี้สื่อมวลชนก็เลยขอสัมภาษณ์ทนายแก้วถึงกรณีการยื่นฟ้องอดีตดารา

ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดช่วงสัปดาห์หน้า

ทนายแก้ว เผยว่า “กรณีฟ้องหมิ่นอดีตดารา ก่อนอื่นต้องให้ทุกคนแยกก่อนว่าสิ่งที่พี่หนุ่มมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนๆ นั้น จริงๆ แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกครับ มันเป็นเรื่องที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์ผมในรายการ ผมก็ได้มีการชี้แจงและอธิบายไป ส่วนเขาจะรู้สึกยังไงก็เป็นสิ่งที่แต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ์ทางกฎหมาย แต่ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าผมถือว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรมาก ผมเลยใช้สิทธิ์ไปแจ้งความ แต่เขายังไม่หยุด

พอไม่หยุดผมเลยไปฟ้องเองที่ศาลอาญามีนบุรี ในส่วนนี้เป็นส่วนของผม แต่ในส่วนของพี่หนุ่มก็ได้มีการให้ทนายตุ๋ย (พรศักดิ์ ) ไปฟ้องเหมือนกัน ก็ไปว่ากันในขบวนการ ส่วนความเสียหายที่จะไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวเขายังไงตรงนั้นมันตอบกันไม่ได้จริงๆ

ส่วนคดีที่ผมฟ้องเขาคือ คดีหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายไป 500,000 บาท ส่วนของพี่หนุ่มฟ้องเหมือนกันแต่แกไม่ได้เรียกค่าเสียหาย คือที่ฟ้องเพราะเขามีการเอาภาพที่ผมถ่ายคู่กับพี่หนุ่มไปใช้กับคำบางคำที่มันไม่เหมาะสม

ไปแคปภาพผมกับพี่หนุ่ม ลงข้อความในทำนองดูหมิ่นเหยียดหยามกัน ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน จะมาละเมิดมาดูถูกกันเราไม่ควรจะเป็นแบบนั้น ผมให้เวลาเขามานานแล้ว ไม่ใช่ว่าผมจะมาตอบโต้อะไรเขาเลยนะครับ ก็ไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรม น่าจะขึ้นศาลต้นเดือนธันวาคม

ส่วนเรื่องที่เขาจะโกรธเรื่องครอบครัวเขา ส่วนตัวผมไม่ทราบจริง ๆ คนเราก็มีกันร้อยเหตุผล เราต้องยอมรับว่าบางอย่างมันมีปัจจัยแวดล้อม แต่จังหวะบางจังหวะเขาไม่รู้ว่ามันจะออกยังไง เราเข้าใจได้นะ แต่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นต้นเรื่องคืออะไรด้วย ต้นเรื่องมันเกิดจากคดีอะไร ต้องแก้ที่ต้นเรื่องมากกว่านะครับ”

ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้-1

เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 16:40 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 16:40 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

