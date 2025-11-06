ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้
เงียบมากนาน! ทนายแก้ว ยื่นฟ้องหมิ่น อดีตดารา เรียกค่าเสียหาย 5 แสน เผย เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้ ลั่น “ให้เวลาแล้วแต่ไม่หยุด ก็ให้เป็นตามขบวนการทางกฎหมาย”
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ได้เดินทางเข้าร่วมงานล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ “หมู่บ้านโคกะโหลก” ซึ่งทนายคนดังก็เป็นหนึ่งในนักแสดงรับเชิญของเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน งานนี้สื่อมวลชนก็เลยขอสัมภาษณ์ทนายแก้วถึงกรณีการยื่นฟ้องอดีตดารา
ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดช่วงสัปดาห์หน้า
ทนายแก้ว เผยว่า “กรณีฟ้องหมิ่นอดีตดารา ก่อนอื่นต้องให้ทุกคนแยกก่อนว่าสิ่งที่พี่หนุ่มมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนๆ นั้น จริงๆ แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกครับ มันเป็นเรื่องที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์ผมในรายการ ผมก็ได้มีการชี้แจงและอธิบายไป ส่วนเขาจะรู้สึกยังไงก็เป็นสิ่งที่แต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ์ทางกฎหมาย แต่ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าผมถือว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรมาก ผมเลยใช้สิทธิ์ไปแจ้งความ แต่เขายังไม่หยุด
พอไม่หยุดผมเลยไปฟ้องเองที่ศาลอาญามีนบุรี ในส่วนนี้เป็นส่วนของผม แต่ในส่วนของพี่หนุ่มก็ได้มีการให้ทนายตุ๋ย (พรศักดิ์ ) ไปฟ้องเหมือนกัน ก็ไปว่ากันในขบวนการ ส่วนความเสียหายที่จะไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวเขายังไงตรงนั้นมันตอบกันไม่ได้จริงๆ
ส่วนคดีที่ผมฟ้องเขาคือ คดีหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายไป 500,000 บาท ส่วนของพี่หนุ่มฟ้องเหมือนกันแต่แกไม่ได้เรียกค่าเสียหาย คือที่ฟ้องเพราะเขามีการเอาภาพที่ผมถ่ายคู่กับพี่หนุ่มไปใช้กับคำบางคำที่มันไม่เหมาะสม
ไปแคปภาพผมกับพี่หนุ่ม ลงข้อความในทำนองดูหมิ่นเหยียดหยามกัน ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน จะมาละเมิดมาดูถูกกันเราไม่ควรจะเป็นแบบนั้น ผมให้เวลาเขามานานแล้ว ไม่ใช่ว่าผมจะมาตอบโต้อะไรเขาเลยนะครับ ก็ไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรม น่าจะขึ้นศาลต้นเดือนธันวาคม
ส่วนเรื่องที่เขาจะโกรธเรื่องครอบครัวเขา ส่วนตัวผมไม่ทราบจริง ๆ คนเราก็มีกันร้อยเหตุผล เราต้องยอมรับว่าบางอย่างมันมีปัจจัยแวดล้อม แต่จังหวะบางจังหวะเขาไม่รู้ว่ามันจะออกยังไง เราเข้าใจได้นะ แต่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นต้นเรื่องคืออะไรด้วย ต้นเรื่องมันเกิดจากคดีอะไร ต้องแก้ที่ต้นเรื่องมากกว่านะครับ”
