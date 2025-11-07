ข่าวต่างประเทศ

วุ่นวายทั้งลำ แอร์เวียดนามไล่ผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน เหตุร้องไห้โวยวาย อยากนั่งข้างแฟนหนุ่ม

เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 19:00 น.
ทำเอาวุ่นวายกันยกใหญ่ เมื่อผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งถูกไล่ลงจากเครื่องบิน หลังร้องไห้โวยวายหนัก อยากเปลี่ยนที่นั่งไปนั่งข้างแฟนหนุ่ม ทำดีเลย์ไป 1 ชม.

เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบิน เมื่อหญิงสาวต่างชาติรายหนึ่งถูกสั่งให้ลงจากเครื่องบินที่เวียดนาม หลังเธอแสดงอาการร้องไห้และโวยวายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียกร้องขอเปลี่ยนที่นั่งให้ไปนั่งข้างแฟนหนุ่ม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน บนเที่ยวบิน UO559 ของสายการบิน HK Express ที่จะเดินทางจากสนามบินนานาชาติดานังไปยังสนามบินนานาชาติฮ่องกง ตามข้อมูลจาก Flightradar24 เครื่องบินมีกำหนดขึ้นบินเวลา 18:30 น. แต่ต้องล่าช้าไปกว่า 1 ชั่วโมง และออกเดินทางจริงเมื่อเวลา 20:10 น.

ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย หญิงสาวคนดังกล่าวอยู่ในสภาพอารมณ์รุนแรง ร้องไห้ และโต้เถียงกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกลางทางเดิน เธอยังได้ผลักพนักงานต้อนรับเมื่อถูกห้ามปราม ทำให้ลูกเรือต้องพยายามระงับอารมณ์ของเธอ

แม้ลูกเรือจะเตือนว่าหากไม่สงบสติอารมณ์จะถูกเชิญลงจากเครื่องบิน แต่หลังจากที่เธอยอมเงียบไปชั่วขณะ เธอก็กลับมาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกครั้ง และ ผลักพนักงานต้อนรับเป็นครั้งที่สอง ทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลง

มีรายงานว่าก่อนหน้านั้น ขณะที่อยู่ในบริเวณห้องพักผู้โดยสาร หญิงสาวถูกถ่ายวิดีโอขณะกำลังตะโกนด่าแฟนหนุ่ม โดยกล่าวหาว่าเขานอกใจ และยังอ้างว่าเธอถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายถึง 40 ครั้งในเดือนที่ผ่านมา และมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักฐาน

หลังจากนั้น ทั้งคู่ได้ขึ้นเครื่องบินและถูกจัดให้นั่งในคนละแถว ซึ่งหญิงสาวเริ่มร้องไห้และเรียกร้องให้เปลี่ยนที่นั่งไปนั่งข้างแฟนหนุ่ม แต่ลูกเรืออธิบายว่าที่นั่งถูกจัดไว้อย่างแน่นอนแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การตอบสนองที่รุนแรงของเธอทำให้พนักงานต้องตัดสินใจเชิญทั้งคู่ออกจากเครื่องบิน

ในท้ายที่สุด เที่ยวบินดังกล่าวออกเดินทางล่าช้าไป 71 นาที ขณะที่ทาง HK Express ได้ออกแถลงการณ์หลังเกิดเหตุการณ์ โดยขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด พร้อมทั้งชื่นชมพนักงานต้อนรับที่จัดการสถานการณ์ด้วยความสงบ

