นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง ทำไมราคาแพงกว่า แต่คนยอมจ่าย?
ช่วงไม่กี่วันมานี้ คนไทยสายรักสุขภาพ เริ่มตื่นตัวประเด็นการกินนมดีต่อสุขภาพ เราเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์นม เนย หรือชีส ที่แปะฉลากว่า “Grass-Fed” หมายถึง เลี้ยงด้วยหญ้า วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้น นมประเภทนี้มักมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์นมทั่วไป หลายคนจึงเกิดคำถามว่า มันคืออะไรกันแน่ ต่างจากนมวัวปกติที่เราดื่มอย่างไร ทำไมถึงแพงกว่า ดีต่อสุขภาพคุ้มจ่ายจริงหรือ
วัวกินหญ้า ต่างจาก วัวกินธัญพืช อย่างไร
ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจการเลี้ยงวัวในอุตสาหกรรมนมส่วนใหญ่ก่อน วัวส่วนใหญ่ในฟาร์มระบบอุตสาหกรรม จะถูกเลี้ยงในพื้นที่จำกัด อาหารหลักคือธัญพืชสูตรเข้มข้น เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง อาหารสูตรนี้มีพลังงานสูง ช่วยให้วัวผลิตน้ำนมได้ปริมาณมากในเวลาอันสั้น ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ
ขณะที่นม Grass-Fed วัวเหล่านี้จะถูกเลี้ยงปล่อยในทุ่งหญ้าธรรมชาติ พวกมันได้เดินอย่างอิสระ อาหารหลักคือหญ้าสด ซึ่งเป็นอาหารตามธรรมชาติที่แท้จริงของวัว
วิถีการเลี้ยงดูและอาหารที่แตกต่างกัน ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ องค์ประกอบทางโภชนาการของน้ำนมที่ได้
ส่องสารอาหาร ทำไมนมวัวกินหญ้าถึงดีกว่า?
จุดตัดสินที่ทำให้นม Grass-Fed แตกต่าง ไม่ใช่แค่เรื่องความสุขของวัว แต่คือสารอาหารในน้ำนม โดยเฉพาะคุณภาพของไขมัน เพราะว่า
1. สมดุล Omega-3 กับ Omega-6 ดีกว่า นมวัวกินหญ้ามี กรดไขมันโอเมก้า 3 สูงกว่านมวัวทั่วไปอย่างชัดเจน บางรายงานพบว่าสูงกว่าถึง 5 เท่า
โอเมก้า 3 มีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบในร่างกาย ในขณะที่นมวัวทั่วไป จะมี โอเมก้า 6 (Omega-6) ในปริมาณสูง แม้ว่าร่างกายต้องการไขมันทั้ง 2 ชนิด แต่คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันได้รับโอเมก้า 6 มากเกินไปจากน้ำมันพืช อาหารแปรรูป เทียบกับโอเมก้า 3 ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะอักเสบเรื้อรัง การดื่มนม Grass-Fed จึงช่วยปรับสมดุลไขมันส่วนนี้ให้ดีขึ้น
2. นมวัวกินหญ้ามี CLA หรือ กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก สูงกว่านมทั่วไปประมาณ 3-5 เท่า CLA เป็นไขมันทรานส์ตามธรรมชาติ (คนละตัวกับไขมันทรานส์อันตรายในขนม) งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า CLA อาจมีส่วนช่วยในการเผาผลาญไขมัน ป้องกันมะเร็ง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
3. อุดมด้วยวิตามินที่ละลายในไขมัน หญ้าสดอุดมไปด้วยสารอาหาร เมื่อวัวกินหญ้า สารอาหารเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังน้ำนม
นมวัวกินหญ้ามักมีสีเหลืองนวลกว่านมทั่วไปเล็กน้อย นั่นเพราะมีเบต้าแคโรทีนสูง ซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ
วิตามิน K2 เป็นวิตามินที่สำคัญมากต่อสุขภาพกระดูกและหลอดเลือด ช่วยนำแคลเซียมไปเก็บในกระดูกแทนที่จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือด วัวที่กินหญ้าจะได้รับวิตามิน K1 จากหญ้า แล้วเปลี่ยนเป็น K2 ในกระบวนการย่อย
นอกเหนือจากสารอาหาร การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Grass-Fed ยังส่งผลดีต่อตัวของวัวเองด้วยนะ เพราะวัวที่ถูกเลี้ยงปล่อยในทุ่งหญ้าได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ มีอิสระในการเดินเล็มหญ้า ลดความเครียด ลดการเจ็บป่วย การใช้ยาปฏิชีวนะจึงน้อยกว่าวัวที่ถูกขังในคอก อีกทั้งการเลี้ยงวัวในทุ่งหญ้า (หากจัดการอย่างถูกต้อง) สามารถช่วยฟื้นฟูดิน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ มูลวัวจะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติกลับสู่ดิน
ข้อควรระวังในการอ่านฉลาก
คำว่า Grass-Fed บนฉลากอาจไม่ได้หมายความว่าวัวกินหญ้า 100% เพราะบางครั้งหมายถึง วัวกินหญ้าเป็นอาหารหลัก แต่อาจยังได้รับธัญพืชเสริมในช่วงหน้าแล้ง หรือเพื่อเร่งการผลิต
“100% Grass-Fed” คือมาตรฐานสูงสุด หมายความว่าวัวกินหญ้าเพียงอย่างเดียวตลอดชีวิต ไม่มีการเสริมธัญพืชเลย หากต้องการประโยชน์สูงสุด ควรมองหาฉลากที่ระบุว่า 100% Grass-Fed หรือมีตรารับรองที่น่าเชื่อถือ
สรุปแล้ว นมวัวกินหญ้า คุ้มค่าที่จะจ่ายเพิ่มหรือไม่?
นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่านมทั่วไปอย่างชัดเจน แต่แลกมาด้วยราคาที่สูงขึ้น ผลมาจากต้นทุนการเลี้ยงที่สูงกว่า ต้องใช้พื้นที่ทุ่งหญ้ากว้างขวาง และวัวอาจให้น้ำนมได้ในปริมาณที่น้อยกว่าการเลี้ยงด้วยธัญพืชเข้มข้น
หากคุณมีงบประมาณเพียงพอ ต้องการสารอาหารที่ดีที่สุด หรือใส่ใจเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ การเปลี่ยนมาดื่มนม Grass-Fed ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อสุขภาพ แต่ถ้าไม่มีเงินเยอะ นมวัวทั่วไปก็ยังคงเป็นแหล่งโปรตีนและแคลเซียมที่ดี แล้วเลือกรับโอเมก้า 3 จากแหล่งอื่นทดแทนได้ เช่น การกินปลาทะเลน้ำลึก (แซลมอน, ซาร์ดีน) หรือเมล็ดแฟลกซ์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอยืนยัน นมผง ไม่อันตราย คนแพ้นมวัว เกิดจากโปรตีนในนม ไม่ใช่สารเคม
- “นมแมลงสาบ” คุณค่าสูงกว่านมวัว 3 เท่า ซุปเปอร์ฟูดแห่งอนาคต เปิดกรรมวิธีสุดหยึ๋
- อ.เจษฎา ชำแหละ 7 ความเชื่อผิดๆ เรื่องนม ย้ำ อ่านฉลาก อย่ากลัวเกินจริง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: